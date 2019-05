Fängslad IS-kvinna ska ha hjälpt säkerhetstjänster att spåra al-Bagdadi

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Kvinnan heter Nisreen Assad Ibrahim Bahar, men är mera känd under namnet Umm Sayyaf. Hon har varit gift med den nu avlidne Abu Sayyaf som var direkt underställd IS-ledaren Abu Bakr al-Bagdadi och har innehaft poster som ”oljeminister” och mediachef inom sekten.

Under sina fyra år i fångenskap har Umm Sayyaf gett ut detaljerad information om al-Bagdadi och hans närmaste krets, enligt The Guardian som talat med två källor inom kurdiska säkerhetstjänsten och träffat Umm Sayyaf själv, i ett fängelse i Erbil i Irak.

– Hon gav oss en tydlig bild av de människor som betydde mest för al-Bagdadi. Vi lärde oss särskilt om hans närmaste mäns fruar, vilket har varit mycket användbart. Hon identifierade många människor och vilket ansvar de hade och gav oss en känsla av de ledande fruarnas verkliga känslor, säger en chef inom den kurdiska säkerhetstjänsten till tidningen.

Umm Sayyaf och hennes mans position inom sekten har gett henne en god inblick i säkerhetsarbetet kring al-Bagdadi. Hon berättar för The Guardian att ledaren ofta hälsade på henne och hennes man.

– Ibland stannade han några timmar, ibland längre. Det var bara ett vanligt hus, och jag gav honom och min man te. Vi åkte också till Raqqa (stad i Syrien som länge var under IS kontroll, reds anm.) med honom. Jag berättade för amerikanerna var det huset låg, säger Umm Sayyaf till The Guardian.

Umm Sayyaf är dömd till döden av irakisk domstol och anklagad för inblandning i flera av de bestialiska brott som IS gjort sig skyldiga till. Hon fängslades år 2015, i samband med en flygräd som dödades hennes make.

Till en början vägrade hon samarbeta med de kurdiska och amerikanska styrkorna men efter en tid började hon ge information till säkerhetstjänsterna, enligt The Guardians uppgifter.

Hon ska ha hjälp till att identifiera flera av al-Bagdadis gömställen, bland annat ett som hennes egen faster förberett för ledaren. Fastern ska ha byggt upp ett nätverk av säkra platser för al-Bagdadi att gömma sig på, enligt Umm Sayyaf.

I USA står Umm Sayyaf åtalad för att ha deltagit i kidnappning, tortyr, våldtäkter och mord på den amerikanska hjälparbetaren Kayla Mueller, som fördes bort tillsammans med två yazidiska kvinnor år 2013.

Kayla Mueller tvingades bli al-Bagdadis sexslav och dog under oklara förhållanden i sin fångenskap år 2015. En människorättsadvokat har krävt att Umm Sayyaf ska utelämnas till USA. Själv nekar hon till anklagelserna.

I fängelset får Umm Sayyaf månatliga besök av släktingar och har tillgång till läkare och hjälparbetare. Det är otroligt att hennes samarbete med myndigheterna kommer påverka hennes dom, enligt The Guardian.

– Vi kommer inte låta henne gå. Hon kommer från en radikal miljö, och om hon återvände skulle hon bli som dem, säger en chef inom kurdiska säkerhetstjänsten till The Guardian.

Läs mer:

Svenska åklagare utreder IS folkmord på yazidier

Jamila upplevde ofattbara övergrepp som slav hos IS – möter IS-anhängare i Sverige

Erik Ohlsson: När ”kalifatet” är borta satsar IS hårdare på att sprida terrorn globalt