Färre gripna vid USA:s gräns till Mexiko i juni

Antalet personer som har gripits på den amerikanska sidan av gränsen mot Mexiko för att ha tagit sig över olagligt till USA har minskat kraftigt under juni. Under den gångna månaden låg antalet gripanden på den lägsta nivån sedan februari, efter att ha ökat i fyra månader i sträck, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Under juni skedde totalt 34.057 gripanden vid gränsen, vilket är en nedgång på 16 procent jämfört med maj, då 40.344 gripanden skedde. Uppgifterna är dock ännu inte bekräftade officiellt, utan AP hänvisar till en anonym källa och uppger att siffrorna ännu är preliminära. Den federala tull- och gränsskyddsmyndigheten avvisade en fråga från nyhetsbyrån om att kommentera siffrorna tills de släpps officiellt.

Orsaken bakom den tydliga nedgången i siffrorna är ännu inte klarlagd, men stämmer överens i tid med den omläggning av flyktingpolitiken som USA:s president Donald Trump nyligen genomdrev och som möttes av bred kritik, bland annat från FN. Sedan den 4 maj har det amerikanska departementet för inrikes säkerhet skickat samtliga som tar sig in i USA utan tillstånd till justitiedepartementet för åtal efter Donald Trumps beslut om hårdare kontroll av personer som vill ta sig in i USA, vilket DN rapporterade om den 9 juni.

När frågan fick stor uppmärksamhet under maj och juni kom en uppmaning från FN till USA om att inte separera barnen från sina föräldrar i samband med sådana gripanden vid gränsen, vilket DN rapporterade om den 16 juni. Några dagar senare, den 20 juni, beslöt Donald Trump att ändra sin inställning i frågan, och undertecknade en exekutiv order som innebar att familjerna inte skulle splittras.

Chefen för den federala tull- och gränsskyddsmyndigheten, Kevin McAleenan, gav kort därefter order om att inte längre skicka vidare personer med barn till åtal om de inte sedan tidigare hade ett brottsligt förflutet, eller där barnens välfärd riskerades. Kevin McAleenan bekräftade också redan tidigare uppgifterna om att antalet gripanden under juni var färre än tidigare månader, enligt AP.

– Jag tror att fokuseringen på gränsbevakningen har haft en påverkan på gränspasseringarna, sade han då.

En annan möjlig faktor som kan ha lett till nedgången i gripanden vid gränsen är också säsongskopplade förändringar. Enligt AP kan de ökande temperaturerna under sommaren verka avskräckande för personer som funderar på att ta sig över gränsen, och under fyra av de föregående fem åren har också färre personer gripits under just juni jämfört med maj.

