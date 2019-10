Fartyget som samlar in plast i Stilla havet har gjort sin första insats

Fartyget lämnade San Francisco för en knapp månad sedan, med uppdraget att städa upp Det stora stillahavssopområdet, det område i norra Stilla havet dit en stor mängd skräp dragits av havsströmmar. Forskare har tidigare kallat skräpansamlingen i området mellan Hawaii och Kalifornien för ett globalt problem.

Fartyget ”The Ocean Cleanup” bärgar en 600 meter lång soldriven bom som ska hjälpa till att fånga upp plast ur havet. Konstruktionen har tagits fram av den nederländska miljöorganisationen med samma namn, och drivande bakom initiativet är 25-årige entreprenören Boyan Slat.

Foto: The Ocean Cleanup via AP

– Det är första gången som någon faktiskt skördar plast från Det stora stillahavssopområdet, från det här gigantiska fiskenätet hela vägen ned till mikroplast-nivå, säger han till AP.

Det här är organisationens andra försök att åtgärda plastproblemet i norra Stilla havet. Det första skarpa testet med ”The Ocean Cleanup” gjordes redan för knappt ett år sedan, då med blandade resultat. Bommen lyckades med uppgiften att fånga in plasten, skriver the Guardian, men lyckades inte behålla den.

Inte alla har välkomnat initiativet. Miriam Goldstein vid den amerikanska tankesmedjan Center for American Progress, uttryckte i juli en oro över eventuell påverkan på marint liv i området.

– Även om the Ocean Cleanup börjar samla in plast förblir jag orolig över dess effekt på ekosystemet, sade hon till the Guardian.

Målsättningen, skriver AP, är att 50 procent av det tungt nedskräpade området i norra Stilla havet ska vara rent om fem år.

