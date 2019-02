1) Muren. På ett eller annat sätt är Trump inställd på att bygga en mur eller en ”säkerhetsbarriär” längs gränsen mot Mexiko under 2019. Kommer presidenten utlysa nationellt nödläge i sitt tal och därmed frigöra pengar åt bygget? Presidenten har antytt att han är beredd att göra det. Även om ett sådant beslut skulle överklagas i domstol.

2) Skryt. När Trump tar emot besökare i Ovala rummet envisas han med att visa upp en lista över allt som hans regering har åstadkommit under de senaste två åren. En variant av den listan lär han säkert läsa upp i talet. Han kommer sannolikt att framhäva framgångar mot IS och nämna antalet nya arbetstillfällen som uppstått under hans presidentperiod. Liksom den dramatiska tillsättningen av Brett Kavanaugh på Högsta domstolen.

3) Abort. Oavsett vad som händer i världen i övrigt är abortmotståndet en stark politisk drivkraft för många religiösa republikanska väljare. Trump måste hålla gruppen på gott humör inför valet 2020. Möjligen skickar presidenten en hälsning till de katolska skolelever i Trumpkepsar som nyligen demonstrerade mot abort i Washington DC och samtidigt hamnade i en laddad konfrontation med en ursprungsamerikan.

4) Attacker på demokraterna. Vita huset lovar inför kvällens tal att Trumps kärnbudskap ska vara enighet. Det har Trump lovat flera gånger tidigare, bara för att sedan leverera personangrepp på politiska motståndare. Veckorna inför talet har han ägnat sig åt att beskriva demokraternas talman Nancy Pelosi som “dålig för USA”. Det återstår att se om det blir ett nytt tonläge i natt.

5) Utrikespolitiken. Det är inte bara det inrikespolitiska tillståndet som brukar avhandlas i det årliga talet, utan även presidentens vision för USA:s globala roll. Där kliver Trump över en minerad terräng av kontroversiella frågor. Det gäller inte minst militärens tillbakadragande ur Syrien, det nyligen avslutade kärnvapenavtalet med Ryssland och handelskriget med Kina.

