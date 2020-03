Fem snackisar från Super Tuesday

USA-valet 2020



Jill Biden knuffar bort demonstrant





Jill Biden, Joe Bidens fru, trendar just nu på Twitter. Hon hyllas på grund av en serie spridda bilder som visar hur hon knuffar bort de demonstranter som försökte störa Joe Bidens tal i Los Angeles under tisdagskvällen.

Demonstranterna, som tillhörde gruppen ”Direct Action Everywhere”, protesterade mot mejeriindustrin. Även Symone Sanders, senior rådgivare vid Joe Bidens kampanj, uppmärksammas. En video visar hur hon rusar upp på scenen för att stoppa demonstranterna.

https://twitter.com/BillyMHonor/status/1235045473917886465

Demokraternas kandidater är alla relativt utsatta på scen vid den här tidpunkten i kampanjen, eftersom ingen ännu har skydd av amerikanska Secret service. Vilka som får detta skydd beror på flera faktorer, men alla ”framträdande kandidater” får detta skydd när det återstår 120 dagar till själva presidentvalet. I praktiken handlar det om kandidater som fått minst 15 procent i opinionsundersökningar under de senaste 30 dagarna.





Kandidaterna måste dock själva ansöka om skyddet, och har i vissa fall undvikit att ta del av det då de ansett att det begränsar deras möjligheter att komma nära sina väljare. Joe Biden hade, som före detta vicepresident, rätt till Secret service-skydd i sex månader efter sin avgång 2017, men har alltså i nuläget inget sådant skydd.

Joe Biden blandar ihop sin fru och sin syster





Joe Biden är känd för sina språkliga blundrar. Bidens segertal i Los Angeles var inget undantag. I början av talet när han skulle introducera sin fru benämnde han henne som sin syster. Bidens syster Valerie stod visserligen uppe på scenen även hon, och Biden skämtade snabbt bort händelsen.

https://twitter.com/CurtisHouck/status/1235043566759501824

Michael Bloomberg spenderade över 500 miljoner dollar på annonser – vann enbart Amerikanska Samoa

Miljardären och före detta New York-borgmästaren Michael Bloomberg har hittills hunnit spendera över 500 miljoner dollar, motsvarande 4,7 miljarder svenska kronor, på annonser för sin kampanj. Det är mer än någon annan presidentkandidat lagt på annonser någon gång tidigare.





Resultatet var dock inte helt lyckat i och med att Michael Bloomberg bara lyckades vinna i Amerikanska Samoa, vars medborgare inte ens får rösta i presidentvalet i september. Bloomberg vann med 175 röster mot Tulsi Gabbard, som kom på plats nummer två med 103 röster. Vinsten innebar att Bloomberg fick fyra av de 1,991 delegater han behöver för att bli demokraternas presidentkandidat.





Michael Bloomberg insisterar att Texas uttalas ”Tejas”





Michael Bloomberg har under tisdagen hånats efter att han försökt rätta en reporter som enligt Bloomberg uttalat delstaten Texas namn fel under ett besök i Little Havana i Miami. När en reporter frågade Bloomberg om han spenderat mycket tid i Texas svarade Bloomberg att Texas kallas för ”Tejas” i Little Havana.

”Tejas. Det är vad Texas heter på spanska. Nu när vi är i ett kubanskt kvarter måste man anpassa sig till publiken”, sa Bloomberg.





Konversationen, som publicerades på Twitter under tisdagen, väckte mycket hånfulla kommentarer från twittrare som menade att Bloomberg försökte flörta med latinoväljare på ett överdrivet sätt.

https://twitter.com/dancow/status/1234888313938546688



Hervis Rogers fick rösta – efter att ha köat i sju timmar





I många delstater, framför allt i Texas, var köerna för att få rösta otroligt långa. En av de som fick vänta längst var Hervis Rogers. När han hade lämnat sin röst vid Texas Southern University i Houston hade han väntat i inte mindre än sju timmar.

https://twitter.com/edlavaCNN/status/1235107988798488583



Hervis Rogers hyllas nu på sociala medier för att, trots de otroligt långa köerna, väntat så länge för att få utöva sina demokratiska rättigheter.

Delvis berodde de långa köerna på att oväntat många valde att lägga en röst i Demokraternas primärval, men svårigheter att rösta är ett problem som länge präglat USA och inte minst områden där afroamerikaner och andra nationella minoriteter bor. Åtminstone 750 vallokaler har sedan 2013 försvunnit i Texas, enligt rapporten ”Democracy Diverted” som publicerades 2019 av civilrättsorganisationen The Leadership conference education fund.