Filippinska vulkanen visar tecken på nya utbrott

I söndags vaknade vulkanen Taal i Filippinerna och vräkte ur sig ett enormt askmoln. Kommer den att explodera i ett fullskaligt utbrott? Tecken tyder på att risken finns. Taal är liten men betecknas som farlig.

Filippinerna ligger i ett seismiskt mycket aktivt område, och Taal är en av de vulkaner i landet som haft flest utbrott, 33 stycken sedan 1572. Senaste gången var 1977.

Sedan dess har vulkanologer registrerat seismisk oro i området flera gånger. Bland annat har markytan rört sig uppåt eller nedåt, vilket är en indikation på att magma rör sig.

En katt gäspar på den askbeströdda marken efter vulkanen Taals jättemoln. Foto: ED JONES

Kruxet för de experter som bedömer när nästa stora utbrott ska ske är att ”ibland leder den där oron till utbrott, och ibland inte”, som vulkanologen Michael Manga vid Berkeleyuniversitetet i USA förklarar för Scientific American.

Men expertisen spanar efter vissa tecken som visar större sannolikhet för utbrott än andra:

• Om marken expanderar runt vulkanen kan det vara ett tecken på att magma, gas eller vätska pressar sig mot markytan, något som i sin tur talar om att utbrottet kommer att fortsätta och kanske intensifieras.

• När magma bryter genom berget ger det upphov till en särskild typ av jordskalv. Över 500 vulkaniska skalv har registrerats vid Taal sedan den 12 januari. Om denna typ av skalv äger rum allt närmare ytan visar det att magman närmar sig.

• Rör sig magman genom berget med en viss hastighet och väljer en viss väg kan den ge upphov till en specifik vibration, ”harmonisk skälvning”. För många vulkaner visar detta att ett utbrott är nära förestående.

När Taal var orolig 2010–11 upptäckte experterna att magma rörde sig in i en hålighet i berget drygt två kilometer under jordytan. Magman retirerade dock den gången, och vulkanen lugnade ner sig. Men man drog slutsatsen att nästa utbrott troligen sker ovanför just den håligheten, och det verkar mycket riktig vara så nu.

En av de stora farorna med Taal är de stora mängder vatten som finns i de två kratersjöarna och även i kanaler under jord. När vatten kommer i kontakt med het magma blir effekten explosiv. Vatten strävar efter att utvidga sin volym 1.600 gånger när det förångas.

Vulkanen Taal och ett moln av ånga fångat på bild den 17 januari. Foto: Ed Jones/AFP

På fredagen är intensiteten i utbrottet lite lägre än tidigare. Taal fortsätter att spy ut stora mängder ånga, rapporterar ABS-CBN, men det gigantiska askmoln som för fem dagar sedan bolmade 17 kilometer upp i atmosfären är borta.

I de områden som låg i askmolnets väg är dock allt täckt av ett tjockt lager ljusgrå aska.

De filippinska myndigheterna håller kvar vulkanområdet på varningsnivå 4, vilket innebär risk för farligt utbrott inom de närmaste timmarna eller dagarna.

Störst risk löper de som bor inom 14 kilometers radie från vulkankratern. Där ligger bland annat den natursköna turistorten Tagaytay.

Fram till torsdagen hade polis och militär evakuerat 57.000 personer till särskilt inrättade evakueringscentra, enligt Reliefweb. Regeringen bistår med sjukvårdsinsatser, mat, andningsskydd och annan nödhjälp.

Från ön Taal rekommenderar Filippinernas vulkanologiska och seismologiska institut att alla boende evakueras permanent. På fredagen upptäcktes att runt 100 djur, bland annat hästar och grisar, ännu finns kvar på ön.

Samtidigt arbetar andra myndigheter med att stänga av vägar och dragga i kanaler som proppats igen av nedfallande aska.