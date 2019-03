Filmandet inte längre i första hand för George Clooney

När jag berättar för andra att jag ska intervjua George Clooney händer något märkligt. Nästan alla kvinnor får något hänfört i blicken och upprepar, drömmande och med utdragna vokaler:

”George Cloooney...”

Jag har intervjuat en och annan känd person under mina år på Dagens Nyheter. Även filmstjärnor. Men aldrig varit med om denna svärmiskt hänryckta ryggmärgsreaktion från omgivningen.

Då kan det kanske vara välgörande att höra att mannen med denna omåttliga dragningskraft dras med en illa dold åldersnoja. Det avslöjas i ett par ord som regelbundet återkommer under vårt timslånga samtal:

– Du vet, jag är ju 57 år nu...

En skotsk Clooneybeundrare håller upp ett textat ark som anspelar på stjärnans guldkantade reklamkontrakt med kaffemaskinstillverkaren Nespresso. George Clooney har påverkat kaffejätten att investera i fattiga Sydsudan. Foto: Alistair Linford/TT

George Clooneys världsberömmelse grundar sig på över tre decenniers filmskådespelande. Hans mest kända insatser på filmduken är rollen som barnläkare i den långlivade tv-serien ”Cityakuten”, som CIA-agent i Mellanösterndramat ”Syriana” och inte minst gestaltningen av gentlemannatjuven Danny Ocean i thrillern ”Ocean's eleven”.

En av förklaringarna till George Clooneys magnetism kanske kommer fram i jämförelsen med andra bildsköna Hollywoodgudar, sådana som Brad Pitt, Johnny Depp och Leonardo DiCaprio.

De är alla väldigt upptagna av att vara omsusade och ouppnåeliga filmstjärnor. Hos George Clooney finns det däremot ett jordnära stråk. En kille som vem som helst, om än ovanligt stilig och charmig, som ramlat in i de fina salongerna. Som man obesvärat skulle kunna småsnacka med om han händelsevis hamnar i flygplanssätet eller barstolen bredvid.

Intervjun görs på telefon. Clooney befinner sig i Los Angeles. Någon vecka efter vårt samtal är George Clooney och hustrun Amal i Sverige. De är inbjudna av Postkodlotteriet, den kommersiella välgörenhetsjätten som har ett ben i Sverige.

George Clooney blickar ut över Nybroviken i Stockholm från sviten på Grand Hotel. Han har varit i Sverige tidigare, närmare bestämt i Brunflo utanför Östersund där delar av thrillern ”The American” spelades in vintern 2010. Foto: Anette Nantell

George Clooneys medverkan vid Postkodlotteriets så kallade förmånstagarfest i Stockholms stadshus är regisserad och koreograferad in i minsta detalj av parets stora stab av pr-människor och grindvakter. Varken jag eller någon annan reporter kommer i närheten av paret Clooney under deras korta Stockholmsvisit. Amal Clooney medverkar i makens scenframträdande, där de intervjuas av Postkodlotteriets Rickard Sjöberg.

DN:s fotojournalist Anette Nantell är den enda svenska medierepresentant som får träffa George Clooney, för en tjugo minuters fotosession på Grand Hôtel där powerparet bor under sin knappt dygnslånga Stockholmsvistelse.

George Timothy Clooney Född 6 maj 1961 i Lexington, Kentucky, USA. Amerikansk skådespelare, regissör, manusförfattare och aktivist. Är den ende som har Oscarsnominerats i sex olika kategorier. Gift med advokaten Amal Clooney. Tillsammans har de tvillingarna Ella och Alexander, två år. Visa mer

Historien om när George mötte Amal skulle kunna vara hämtad ur en romantisk komedi. Clooney tillbringade sommaren 2013 i sitt hus i Laglio vid Comosjön i italienska Lombardiet. 35-åriga Amal Alamuddin, född i Libanon och uppväxt i Storbritannien, hade trots sin relativa ungdom gjort sig ett namn som jurist, med meriter från Internationella brottmålsdomstolen i Haag och som rådgivare åt den tidigare FN-chefen och dåvarande Syrienmedlaren Kofi Annan.

George Clooney, som var mångårig singel efter ett kort äktenskap med skådespelaren Talia Balsam på 1990-talet, hade sina föräldrar på besök från USA. En gemensam vän sammanförde honom med Amal, som stannade till som hastigast i semestervillan vid sjön.

George Clooneys pappa var tv-journalist och själv älskar han att läsa tidningar, dock icke skvallerpress. Under DN-intervjun citerar han USA:s tredje president Thomas Jefferson som sade: ”Om det var upp till mig att bestämma huruvida vi ska ha en regering men inga tidningar, eller tidningar men ingen regering, skulle jag utan vidare föredra det sistnämnda”. Foto: Anette Nantell

Men det blev mer än en fransysk visit. Efter en nattlig diskussion om människorättsfrågor fortsatte kontakten via e-post, där George Clooney iklädde sig rollen som sin hund Einstein, en åldrande cockerspaniel. ”Einstein” ställde frågor till juristen Amal och bad om råd hur han på legal väg skulle kunna bli fri från sin husse George.

”Hundtricket” visade sig lyckosamt. Paret gifte sig sommaren 2014. Tre år senare, den 6 juni 2017, föddes tvillingarna Ella och Alexander. Einstein, han somnade in förra året vid sjutton års ålder. Men familjen Clooney adopterade raskt en ny fyrbent vän från ett hundhem i Los Angeles, den knubbiga bassethounden Millie.

Det är Amal som gör jobbet. Jag kan i bästa fall försöka fånga lite strålkastarljus på det vi försöker uträtta

Numera händer det att George Clooney i officiella sammanhang enbart presenterar sig som ”Amal Clooneys make”.

– Jag vet ju vad jag har gjort och vad jag har uppnått. Och Amal är en helt fantastisk kvinna. Jag skulle inte alls ha något emot att enbart identifieras som ”han som är gift med Amal Clooney”. Tvärtom skulle jag stråla av stolthet, säger George Clooney till DN.

På scenen i Stadshuset i Stockholm, tillfrågad om parets gemensamma arbete med människorättsfrågor, utvecklar Clooney sin aktning för hustrun:

– Det är hon (Amal) som gör jobbet. Jag kan i bästa fall försöka fånga lite strålkastarljus på det vi försöker uträtta. Hon är advokaten, jag är Elizabeth Taylor, säger George Clooney och fyrar av ett av sina tusenwattsleeenden.

George och Amal Clooney vid öppnandet av förra årets succéutställning på The Metropolitan Museum of Art i New York, ”Heavenly bodies”. Utställningen utforskar sambandet mellan modevärlden och katolska kyrkan. Geoge Clooney är för övrigt katolik. Foto: Stephen Lovekin//TT

År 2016 startade paret en stiftelse, Clooney Foundation for Justice. Clooneys stiftelse har bland annat skänkt motsvarande en miljon kronor till en organisation som försöker hjälpa de barn som skiljs från sina föräldrar vid gränsen till Mexiko, när familjerna försöker ta sig in i USA.

Sommaren 2018 växte kritiken till en storm när amerikanska massmedier visade bilder från gränsen på barn som sitter i bur, och spelade upp ljud med gråt och rop på hjälp.

– Jag mådde illa när jag såg nyhetsinslagen. Barn spärras in av vår regering. När mina egna barn blir tillräckligt gamla för att förstå vad som hände vid mexikanska gränsen år 2018, då vill jag kunna säga: ”jag gjorde faktiskt vad jag kunde för att uppmärksamma vad (den amerikanske presidenten) Trumps beslut ledde till”, säger George Clooney.

Regimerna gömmer sig bakom domare och åklagare för att tysta medborgare

Men stiftelsen nöjer sig inte med att pytsa ut pengar. Amal och George Clooney står också bakom TrialWatch, ett ambitiöst projekt som syftar till att öka uppmärksamheten kring domstolsprocesser i länder där rättssäkerheten är satt på undantag.

Något som Amal Clooney har stor erfarenhet av. Hon har försvarat utsatta människorättsaktivister på flera kontinenter, likväl som al-Jazirajournalisten Mohammed Fahmy, som fängslades av den egyptiska regimen, anklagad för att sprida ”falska nyheter”.

– Att domare och domstolar ska vara oberoende i en rättsstat borde ju vara självklart. Men det finns alltför många exempel på att lagen i stället används som redskap för att förtrycka grupper och enskilda som har ”fel” åsikt. Regimerna gömmer sig bakom domare och åklagare för att tysta medborgare, säger George Clooney.

Sista anhalten på en turné i välgörenhetens tecken var skotska Edinburgh, där paret Clooney deltog i en gala för Skottlands filial av Postkodlotteriet. Foto: MEGA

– Vi försöker angripa det här problemet konstruktivt och konkret, genom att utbilda observatörer som följer rättegångar och rapporterar om något i förloppet är fel eller oklart, fortsätter han.

Dessutom arbetar stiftelsen med att ta fram ett globalt rättegångsindex, en förteckning som rankar världens länder efter hur väl deras domstola respekterar mänskliga rättigheter. Indexet bedömer också hur oavhängiga och opartiska de rättsskipande myndigheterna är i förhållande till den politiska makten.

Vi inser att skammen i sig kanske inte räcker till för att åstadkomma verkliga förändringar

Men bryr sig världens diktatorer och despoter om en sådan lista?

– Jag tror inte att något land skulle vilja ligga på den nedre tredjedelen av indexet. Jag tror också att det i bästa fall kan påverka utländska investerare att tänka sig för. Vilket företag vill förknippas med affärer med rufflare och förtryckare, resonerar George Clooney.

– Men vi inser att skammen i sig kanske inte räcker till för att åstadkomma verkliga förändringar. Därför vill vi gå ännu längre, och exponera de här envåldshärskarnas girighet. Avslöja vilka de gör affärer med, hur de investerar sina pengar, tillägger han.

I samband med Sverigebesöket fick Clooney foundation for justice ta emot en check på sju och en halv miljoner svenska kronor från Postkodstiftelsen, som är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som drivs av ideella föreningar och stiftelser, i Sverige och internationellt. Pengarna ska Clooneys stiftelse använda till att utreda människorättsbrott som kan kopplas till enskilda företag.

I en fönstersmyg på Grand Hotel. George Clooney ville inte posera sittande i en himmelsäng - ”nä, det är inte jag”. Det här fick bli kompromissen. Foto: Anette Nantell

Inte för att Clooney foundation for justice är insolventa. Fattas bara, när medgrundaren George Clooney förra året listades som världens mest välbetalda skådespelare. Enligt tidskriften Fortune drog Clooney in 239 miljoner dollar (drygt 2,2 miljarder kronor) under perioden juni 2017 till juni 2018. Det är mer än dubbelt så mycket som tvåan på listan, Dwayne ”The Rock” Johnson, och mer än de tio bäst betalda kvinnliga skådespelarna tillsammans.

Uppgiften kanske får en och annan filmintresserad läsare att förvånat höja på ögonbrynen. Clooney har ju inte direkt skämt bort biobesökarna med kassasuccéer på sistone. Hans senaste insats som skådespelare, som samvetslös programledare i Jodie Fosters ”Money Monster”, hade premiär 2016 och blev en halvflopp. För två år sedan producerade och regisserade George Clooney dramakomedin ”Suburbicon” med Matt Damon i huvudrollen, men inte heller den blev någon framgång, varken hos kritiker eller publik.

Förklaringen till Clooneys astronomiska årsinkomst ligger i stället i lukrativa reklamkontrakt, och framför allt i en spritdoftande affärsuppgörelse som är så hisnande osannolik att den borde bli film.

George Clooney fyller 58 i maj och tycker inte längre att det känns bekvämt att spela ”han som får tjejen i slutet av filmen”. I sin senaste filmroll i tv-serien baserad på ”Moment 22” gestaltar han general Scheisskopf, som är besatt av att drilla sina mannar i excersis. Foto: Anette Nantell

George Clooney berättar själv:

– När jag började tjäna pengar på mina filmer och fick pengar att placera, bestämde jag mig för att strunta i aktier och fonder och sådant. Jag har aldrig gillat det där med att göra pengar av pengar – det är som Las Vegas, fast utan glittret. I stället köpte jag hus och mark. Skulle jag behöva få loss pengar var det ju bara att sälja.

– För några år sedan köpte jag ett trevligt litet hus i Cabo San Lucas i Mexiko (längst ut på halvön Baja California i västra delen av landet). En av mina bästa vänner, Rande Gerber (entreprenör i nöjesbranschen) bodde granne. Vi kallade husen för ”Casamigos”, en påhittad hopslagning av de spanska orden för hus (casa) och vän (amigo).

– Vi drack en hel del olika sorters tequila när vi umgicks. Men vi tyckte inte det smakade något vidare, ärligt talat. Vi åkte till (den mexikanska delstaten) Jalisco där nästan all tequila kommer ifrån och lärde känna en mästare på området. Han lyckades blanda ihop en tequila som vi bägge gillade. Ja, vi testade väl ungefär 700 sorter först (här ber jag George Clooney upprepa siffran, två gånger för säkerhets skull).

George Clooney rättar till flugan under överinseende av hustrun Amal. Strax ska han få ta emot 2018 års hederpris av Amerikanska filminstitutet, AFI, i Hollywood. Foto: Chris Pizzello

Han drar efter andan och fortsätter:

– Vi gjorde några flaskor och gav bort till våra kompisar. Vi döpte tequilan till Casamigos. En kille i USA som råkade vara spritimportör sade: ”Varför säljer ni inte det här?”

– Så vi bestämde oss för att investera pengar, 600.000 dollar (motsvarande 5,5 miljoner kronor) närmare bestämt, på tillverkning och buteljering. Det året sålde vi 15.000 lådor. Andra året på marknaden sålde vi 50.000 lådor. Och tredje året var Casamigas den tredje mest sålda tequilan i världen.

För att göra en lång historia kort: förra året sålde Clooney och hans vän sitt tequiladestilleri till den brittiska dryckesjätten Diageo. Prislapp: motsvarande 6,5 miljarder kronor.

Vi behöver inte springa runt och tigga pengar till vår stiftelse utan kan lägga energin på själva projekten

George Clooney återger framgångssagan sakligt och utan skrävel, som berättade han om ett reafynd eller en oväntad lotterivinst. Om jag inte ställt frågan hade han nog inte fört det hela på tal.

Hur känns det att vara så rik?

– Det är inte så att jag var fattig tidigare. Men det är klart att den finansiella tryggheten är betydelsefull. Det mest påtagliga är att Amal och jag kan satsa på sådant vi tycker är viktigt. Vi behöver inte springa runt och tigga pengar till vår stiftelse utan kan lägga energin på själva projekten. Och det är väldigt tillfredsställande.

Jag frågar George Clooney hur han i dag ser på sin filmkarriär.

– Låt mig säga så här: just nu är jag mer intresserad av andra saker. Min familj, biståndsarbetet. Herregud, jag är 57 år. Om jag ska göra film, då måste det vara något speciellt.

”Moment 22”, med tema från andra världskriget, har snart tv-premiär som miniserie. George Clooney (tvåa från vänster) har inte huvudrollen. Det är unge Christopher Abbott (till höger om Clooney) som spelar piloten Yossarian som är huvudkaraktären. Här samlas teamet bakom serien för en presskonferens i Los Angeles. Foto: Willy Sanjuan

Senare i vår får tv-publiken bekanta sig med George Clooney i rollen som Scheisskopf (”skitskalle”) i en tv-serieupplaga av Joseph Hellers klassiska antikrigsroman ”Moment 22”.

Boken handlar om en grupp krigströtta amerikanska bombflygare på en ö i Medelhavet under andra världskriget. Den utkom 1961, samma år som George Clooney föddes, och räknas in i den amerikanska litteraturkanonen.

Numera är ”Moment 22” kanske mest känt som en term för att beskriva ett filosofiskt dödläge: för att bli frikallad från kriget måste man vara galen – men att ansöka om frisedel med krigsrädsla som motiv är ett bevis på att man är mentalt frisk.

Jag fick odla mustasch, och så fick jag skrika och gorma en massa

”Moment 22” har filmats tidigare, en likaledes klassisk långfilm från 1970 med Alan Arkin i huvudrollen.

– ”Moment 22” var ju anbefalld läsning i high school. Inte det bästa sättet att närma sig en bok, men jag gillade den. Filmen däremot är sådär, om jag ska vara uppriktig. Nu görs den som miniserie för tv, i sex avsnitt, då kommer karaktärerna mer till sin rätt, säger George Clooney.

George och Amal Clooney anländer till Postkodlotteriets gala i skotska Edinburgh. Foto: MEGA

Din roll är inte den största?

– Jag klagar inte. Jag fick odla mustasch, och så fick jag skrika och gorma en massa, svarar George Clooney med tonfallet hos en man som inte tycker att han behöver bevisa något.

Läser du mycket?

– New York Times varje dag, från första till sista sidan. Och så kollar jag de vanliga nyhetssajterna på webben. Men det är inte så givande, faktiskt. Jag har en känsla att alla springer för fort, de missar fakta och relevans bara för att komma först. ”Speed kills” (”farten dödar”) i journalistiken, är det inte så?

Böcker, då?

– Jag är ingen bokslukare direkt, men ändå rätt ihärdig. Har alltid en bok på gång. Just nu läser jag en fantastisk dokumentärroman som heter ”The boys in the boat”.

Alla som gör något för att världen ska bli en lite bättre plats att leva på är värda respekt

Och så börjar George Clooney med inlevelse berätta om innehållet i boken, om hur nio unga amerikaner vinner guld i rodd i OS i Berlin 1936, där Adolf Hitler sitter på hedersläktaren. Jag påpekar att det låter som ett bra filmmanus. Clooney håller med. Antagligen är han för artig för att säga att boken helt nyligen blivit film, med den brittiske Shakespeareskådisen Kenneth Branagh som regissör. Det tar jag reda på efter intervjun.

Ska man vara cynisk och krass är det närmast ett måste för celebriteter att visa något slags intresse för minst ett behjärtansvärt ändamål. Ambassadör för FN:s barnfond Unicef är väl det vanligaste. De mer målmedvetna kändisarna karvar ut en egen nisch. Tänk Angelina Jolie och flyktingarna, Sting och regnskogen, Elton John och hivbekämpningen, Oprah Winfrey och flickors utbildning.

George Clooney har gjort flera resor i Sudan och Sydsudan, ibland mer eller mindre inkognito, andra gånger under större uppståndelse, som här när han besöker ett flykingläger i sällskap med dåvarande FN-chefen Ban Ki-moon. Foto: Sherren Zorba

Men när jag i något mer inlindade former tar upp resonemanget med George Clooney låter han tämligen oförstående:

– Jag vill inte recensera andras engagemang eller avgöra vilken nivå av välgörenhetsarbete som är ”rätt”. Alla som gör något för att världen ska bli en lite bättre plats att leva på är värda respekt, tycker jag.

Jag bestämde mig för att lägga ner planerna på att bli journalist

George Clooneys intresse för samhällsfrågor är inget som han tillägnat sig i och med äktenskapet med Amal, är han noga med att understryka.

– Glöm inte att jag är uppvuxen i början av 1960-talet. Visserligen var jag ganska ung då, men jag har tydliga minnen av sådant som protesterna mot Vietnamkriget, medborgarrättsrörelsen, den sexuella revolutionen och kvinnornas frigörelsekamp. Det var en tid då vi vände blicken utåt. Själva tidsandan uppmanade till engagemang och ställningstagande, säger Clooney och fortsätter:

– Jag har alltid tyckt att vi har haft enorm tur, vi amerikaner, som hamnat där vi är på jordklotet. Vi borde fråga oss lite oftare vad vi kan göra för att hjälpa andra som inte är lika lyckligt lottade.

Tjugo minuters fotosession. Det var villkoret från Clooneys pr-stab när DN:s Anette Nantell skulle göra sitt jobb och avbilda stjärnan. Foto: Anette Nantell

Nyfikenheten på världen underblåstes av pappa Nick Clooney, som var tv-kändis i amerikanska Mellanvästern, i Kentucky och senare i Ohio där George växte upp. Han har en äldre syster, Adelia. Hans mamma, Nina, kommer från en släkt av artister och skådespelare. Själv utsågs hon i unga år till Miss Kentucky.

Nick Clooney arbetade som nyhetsankare och hade också en egen tv-show, där George i tidig ålder gjorde sina första framträdanden framför kamerorna.

– Det var två saker jag drömde om att ägna mig åt när jag växte upp: baseboll, som proffs, eller också journalistik. Jag var hyfsat bra i baseboll och var med på två uttagningar för Cincinnati Reds, men insåg att jag inte höll måttet. Och journalistiken… pappa var ju ett stort och aktat namn, med all rätt, och jag förstod att jag alltid skulle bli jämförd med honom. Så jag bestämde mig för att lägga ner planerna på att bli journalist.

Jag skulle ljuga om jag påstod att jag aldrig har övervägt en politisk karriär

George Clooneys föräldrar är övertygade anhängare av det demokratiska partiet och de har bägge varit politiskt aktiva. Pappa Nick kandiderade till kongressen för Kentucky och mamma Nina var förtroendevald på lokal nivå.

George Clooney har ärvt sympatierna för demokraterna. Han är personlig vän med ex-presidenten Barack Obama och det har även spekulerats om att Clooney själv skulle ha politiska ambitioner.

George och Amal Clooney i en presskonferens i New York 2016 i samband med att deras stiftelse Clooney Foundation för justice sjösattes. Stitelsen fokuserar på att utbilda jurister i länder med svagt rättssystem. Foto: Peter Foley

Men på en direkt fråga avvisar han blankt detta rykte.

– Jag skulle ljuga om jag påstod att jag aldrig har övervägt en politisk karriär. Men som mitt liv ser ut i dag är det uteslutet. Jag är 57 och skulle jag satsa helhjärtat på politiken skulle jag behöva offra de kommande tio åren. Och då missar jag ju mina barns uppväxt.

George Clooney har, knappast oväntat, inte mycket gott att säga om USA:s nuvarande president Donald Trump. Faktiskt inget gott alls. Han har tidigare kallat Trump för ”en främlingshatande fascist”. I vårt samtal säger Clooney med eftertryck:

– Jag försöker låta bli att tänka på Donald Trump. Jag blir på dåligt humör bara av tanken på att USA, ett land som jag råkar älska väldigt mycket, styrs av en person som solkar ned vårt anseende så till den grad som Trump gör.

Ser du någon utmanare bland demokraterna till Trump i nästa presidentval?

– Av de som sagt att de tänker kandidera är det väl ingen som omedelbart lyser upp rummet. Men jag tror att det löser sig under resans gång. Jag väljer att vara optimist. Jag tror att Trump kommer att gå ned sig i träsket av rättsprocesser. Och mer fuffens kommer att avslöjas, det är jag övertygad om.

Amal och George Clooney på plats i Buckingham Palace i förra veckan, där prins Charles (längst t h) ordnade en gala till förmån för sin egen välgörenhetsorganisation Prince's Trust, som försöker hjälpa unga att få jobb. Foto: MEGA

En vecka efter vårt telefonsamtal får jag tillfälle att bekanta mig mer med George Clooney och hans hustru Amal. Han i enkelt skuren men säkerligen svindyr blå kostym. Svart skjorta, ingen slips. Hon i champagnefärgad byxdress. Kvällen innan var de på prins Charles välgörenhetsgala i Buckingham Palace. Dagen efter väntar en ny tilldragelse med Postkodlotteriet i Edinburgh.

Jag tittar på en bandad inspelning i efterhand av parets samtal med Rickard Sjöberg. Ingen journalist ”i egenskap av yrkesperson” får närvara vid själva galan.

George och Amal faller varandra i talet när de berättar om sina tvillingar, snart två år, som stannat i hemmet i Sonning Eye utanför London, när pappa och mamma är på välgörenhetsturné. Alexander har lärt sig säga ”Oh, shit” av pappa.

Amal är charmerande och sympatisk, intervjuaren Sjöberg följsam och lagom familjär. Men det är George Clooney som äger Blå hallen i Stockholms stadshus. ”Professionellt trevlig på en högre nivå”, skriver jag i blocket. Professionellt trevlig och ständigt medveten om sin framtoning, men på ett så pass förtroligt sätt att man måste vara på riktigt dåligt humör för att störas av det.

Amal och George Clooney på podiet i Blå hallen i Stockholms stadshus i förra veckan, intervjuade av Postkodlotteriets Rickard Sjöberg. Foto: Magnus Sandberg

Men bortom de röda mattorna och stråkastarljuset finns det där andra. Orättvisorna, förnedringen, tortyren och folkmorden som Amal och George Clooney försöker bekämpa. Så gott de nu kan.

Det är över tre år sedan Amal Clooney framträdde inför Förenta Nationerna i New York. Hon talade som representant för yazidierna, en liten folkgrupp i Mellanösterns etniska mosaik, huvudsakligen bosatta i Irak. När terrorsekten IS erövrade norra Irak sommaren 2014 var det yazidierna som drabbades värst. De bekänner sig till en tro där inslag från kristendom och islam blandas med mysticism. De sunnimuslimska extremisterna inom IS betraktar yazidierna som avgudadyrkare och därmed fritt villebråd.

Tusentals yazidiska kvinnor tillfångatogs av IS-män för att systematiskt våldtas och skändas. Deras fäder och mödrar mördades, bröderna såldes som slavar eller tvångsrekryterades som barnsoldater.

Amal Clooney (till vänster) i FN-högkvarteret i New York under generalförsamlingen i september förra året. Clooney försöker få till stånd en internationell tribunal där IS-terrorister kan åtalas och dömas för folkmord. Foto: Craig Ruttle

Amal Clooney tog sig an den unga yazidiska kvinnan Nadia Murad, som tillfångatogs av IS-terrorister och utsattes för upprepade gruppvåldtäkter, men lyckades rymma från sina bödlar. Nadia Murads olidliga erfarenheter har satt ljuset på det sexuella våld som är ett regelmässigt inslag i krig, men som det sällan talas om. För sina upprepade vittnesmål världen över belönades Nadia Murad 2018 med Nobels fredspris.

Men när Amal Clooney talade inför FN hösten 2016 var det med förtvivlan i rösten. Hon var frustrerad över trögheten i systemet, över att inget hände, att det så kallade världssamfundet reagerade ljumt och halvhjärtat trots de isande vittnesmålen.

– Mitt budskap till er är: IS är ett globalt hot. Det kräver ett globalt gensvar. Och det gensvaret ska inte begränsas till slagfältet: FN måste också gå till botten med IS förbrytelser och ställa de ansvariga inför rätta.

I mars 2012 protesterade George Clooney tillsammans med sin far Nick Clooney utanför Sudans ambassad i Washington DC för att uppmärksamma den sudanesiske presidenten Omar al-Bashirs våld mot sin egen befolkning. Far och son arresterades men släpptes mot borgen. Foto: Peik Makela

I dag, tre år senare, har FN tillsatt en ”undersökningskommitté” med oklara befogenheter som ska granska folkmordet och krigsbrotten som IS begått i Irak. Samtidigt rullas nya massmord och övergrepp upp i takt med att sista resten av IS ”kalifat” långsamt smulas sönder.

George Clooney har i över ett decennium försökt rikta mediernas uppmärksamhet på krigsbrotten i Sudan, särskilt det övervåld och de kränkningar som landets högsta ledare gjort sig skyldiga till.

Redan år 2008 beslöt Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag att gripa och åtala Sudans president Omar al-Bashir för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott i Darfurregionen. Inte desto mindre sitter al-Bashir kvar på sin post.

George Clooney har de tvillingarna Ella och Alexander, två år, tillsammans med Amal Clooney. Foto: Anette Nantell

Ni ringer i larmklockorna och samlar in massor med pengar till goda ändamål. Ändå sitter skurkarna kvar och massmördarna förblir ostraffade. Är allt jobb egentligen förgäves?

George Clooney svarar prompt:

– Du kan inte tänka så, Erik. Låt oss säga att du som journalist avslöjar en korruptionshärva. Myglare blir avskedade, de kanske åtalas. Du hoppas förstås att saker och ting ska rätta till sig. Men om det nu inte blir så – inte lägger du av med ditt jobb för det? Vi misslyckas ständigt, det är en del av villkoren. Men vi sätter ned nosen i marken och fortsätter framåt. Det finns liksom inget alternativ.