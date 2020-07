Finland ska besluta om svenska resenärer

Finland har redan lyft reserestriktionerna för Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. Resenärer från dessa länder behöver inte sitta i karantän i två veckor. Samma sak gäller för finländare som besöker de här länderna.

Den 23 juni beslöt den finska regeringen att från och med den 13 juli underlätta resandet för EU- och Schengenländer där smittläget liknar det i Finland. Flera länder uppfyller kriterierna, men i dagsläget är Sverige inte ett utav dem.

Enligt kriterierna får det finnas högst åtta nya fall av covid-19 per 100.000 människor under de senaste 14 dagarna. Länder som uppfyller dessa kriterier just nu är: Andorra, Cypern, Grekland, Irland, Italien, Liechtenstein, Malta, Nederländerna, San Marino, Slovakien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten. Regeringen beaktar smittläget i varje land separat innan de fattar beslut.