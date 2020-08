Finland tillåter evenemang med över 500 personer

Finland tillåter från lördagen offentliga evenemang och allmänna möten för mer än 500 personer både inomhus och utomhus.

Men förutsättningen är att riktlinjerna från Institutet för hälsa och välfärd följs.

– Organisatörerna måste se till att alla kan hålla avstånd på en till två meter till varandra så att det inte blir trängsel. Man måste också hålla god handhygien, säger Mika Salminen, hälsosäkerhetsdirektör vid Institutet för hälsa och välfärd, den finska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten.

Beslutet kommer efter att nya bekräftade fall i Finland är nere på högst tio per dygn. Om coronaläget väsentligt förändras till det sämre kan restriktioner återinföras, säger statsminister Sanna Marin på Twitter.

Finland lanserar även en frivillig corona-spårningsapp i början av september, en liknande lösning som Island, Danmark och Norge har. Appen följer andra telefoner som har appen och ska meddela om någon i ens omedelbara närhet smittats med corona. Enligt Mika Salminen ska appen inte skicka några uppgifter till myndigheter utan bygga på att man frivilligt hör av sig.

Det kan även i höst bli aktuellt att uppmana folk att frivilligt bära munskydd på offentliga evenemang om det blir trängsel, säger han, men inget är beslutat.

– Tidigare har vi varit mer negativt inställda till munskydd eftersom vi inte hade tydliga data kring detta men under sommaren har det kommit lite mer. Vi diskuterar munskydd just nu. Det kan komma en rekommendation om det i höst blir svårt att hålla avstånd under vissa evenemang.

På frågan hur stor risk det är att coronasmittan ökar i Finland framöver säger Mika Salminen:

– Den risken finns förstås. A och O är att vi fortsätter vara försiktiga och håller i vanorna om handhygien och avstånd. Om folk förstår att det kan bli fler fall annars så tror vi att vi har en möjlighet att hålla smittan på en vettig nivå så att samhället inte blir överbelastat.

– Det är också väldigt viktigt att vi byggt upp en testningskapacitet som klarar av att hitta smittade, sätta dem i karantän om det behövs och förstås behandla dem som blir sjuka.

Varför tror du Finland har klarat sig med så få fall?

– Vi gick ut med restriktioner i rätt tid och vi gick ut med ganska breda restriktioner gällande samhällsfunktioner. Alltifrån bibliotek, simhallar och sportevenemang till bio, teatrar, konserter och sen också restauranger och nattklubbar. Vi stängde också landskapet Nyland från resten av landet, vilket säkert också bidrog till att smittan inte spred sig i någon större utsträckning till resten av landet.

Även regeringens rekommendation för distansarbete slopades på lördagen. Enligt Hufvudstadsbladet kommer dock många finska arbetsplatser fortsätta ha en stor del av personalen hemma.

Till skillnad från 50 personer i Sverige har Norge satt gränsen för evenemang till max 200 personer. I Danmark gäller max 500 personer och på Island sänktes gränsen den 31 juli till 100 personer.

