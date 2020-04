Finland varnas för svår andra våg av smittan i höst

Det är nyhetsbyrån STT som har läst Institutet för hälsa och välfärds, THL, rapport till regeringen. Där slår man fast att om coronaepidemin i Finland saktar av kraftigt ökar risken för en lång och utdragen epidemi och risken för en svår andra epidemivåg. Detta för att många finländare då ännu inte hunnit smittas och inte kan skyddas med vaccin.

Hittills har 4.695 personer bekräftats smittade och 193 personer rapporterats avlidna i covid-19 i Finland. 164.000 har permitterats från sina jobb. Den 16 mars utlyste den finländska regeringen ett nationellt nödläge och förbjöd då folksamlingar på fler än tio personer samtidigt som en rad offentliga platser stängdes och besök på äldreboenden förbjöds. Däremot hölls grundskolor för årskurserna 1 till 3 och daghem öppna för att föräldrar ”skulle kunna fortsätta arbeta”.

Arto Palmu, som är forskningschef vid THL:s avdelning för folkhälsoprognoser och utvärdering, konstaterar att viruset inte fått något större fäste utanför Helsingforsområdet förutom något enstaka exempel.

Den finländska regeringens beslut beskriver han som ”mycket effektivt”.

– Antalet smittade har minskat under en tid och situationen på sjukhusen är under kontroll, säger han om situationen just nu.

Men det är också nu som Finlands beslutsfattare måste fatta ett beslut om vilken väg landet ska gå. Ska man lätta på restriktionerna och riskera att smittan tar ny fart. Det diskuteras men något beslut har inte tagits. Enligt Helsinki Sanomat planerar regeringen som ett första steg att åter låta restaurangerna öppna i nästa vecka.

För att få ett bättre beslutsunderlag har THL inlett provtagningar för att se hur många som har antikroppar i blodet så att man kan bedöma hur många av invånarna som har smittats av coronaviruset. De första resultaten kommer att presenteras senare i veckan. I ett första steg har 500 personer testats men detta kommer att följas upp med flera hundra tester i veckan framöver.

Enligt Arto Palmu betyder detta inte att befolkningen kan slappna av:

– Om det inte kommer något vaccin då kan vi vänta oss att en stor del av befolkningen är mottagliga för viruset också i höst. Även om vi kan hålla ned spridningen nu så kan vi vänta oss en andra våg då. Detta tillsammans med andra luftvägssjukdomar kan göra att det blir en stor belastning på sjukvården.

Är det oundvikligt att få en andra våg?

– I praktiken är det så. Men det kan också bli lokala utbrott. Alla väntar på ett vaccin som ska skydda befolkningen men det tar tid att få det.

När DN frågar Arto Palmu om han ser den svenska modellen som en väg framåt, där människor har en viss rörelsefrihet under eget ansvar, svarar han att det återstår att se. Han vill få svar på hur stor del av befolkningen som smittats först. I stället lyfter han fram hur restriktionerna i Finland fått omfattande ekonomiska effekter.

– De är enorma och det finns en gräns för hur länge dessa går att hålla i. Om man som i Sverige låter ekonomin fungerar lite bättre kanske det också går att hålla restriktioner längre. Allt detta måste undersökas.

Enligt Arto Palmu är frågan hur länge Finland rent ekonomiskt orkar hålla ut med de restriktioner man nu har. Dessutom vet ingen hur länge befolkningen orkar leva med dem, säger han.

– Vi har aldrig tidigare haft en sådan här situation så vi vet inte hur det kommer att gå. Och ju längre vi har restriktionerna desto mer kommer också bördan från andra sjukdomar att påverka sjukvården. Då kanske det behövs ytterligare restriktioner för att hålla epidemin tillbaka. Lyfter vi restriktionerna kan det bli en helt ny situation. Finns det många som kan smittas, då kan epidemin starta på nytt.

Arto Palmu säger att man givetvis tittar på Sverige men konstaterar att det ännu finns alldeles för lite vetenskapliga fakta som säger vilken metod som fungerar bäst. Och det kommer sannolikt att dröja länge innan någon har svaret på den frågan.

– För oss har det varit viktigt att, precis som i Sverige, bromsa smittspridningen så att sjukvården klarar av att ta hand om alla. Där har vi lyckats. Om vi tar intensivvårdens möjligheter att ta emot sjuka så har den klarat sig och inte överbelastats så här långt. De flesta sjukvårdsområden har inte så hårt tryck på intensivvården. Ännu så länge har vi inte behövt skicka patienter från ett område till ett annat.

Enligt institutets uträkningar har 14,5 procent av de patienter som fått intensivvård avlidit i sjukdomen covid-19.

Hur har smittan drabbat Finlands äldreboenden? I Sverige har coronaviruset drabbat just dessa hårt.

– Flera äldreboenden såväl i Helsingforsområdet som i andra områden har drabbats svårt. Situationen där är mycket besvärlig.

Hur ser epidemin i Finland ut just nu?

– Nu ser det ut som om den är stabil eller möjligen är på väg ner. I Helsingforsområdet är antalet personer som vårdas med intensivvård stabilt och på flera andra platser har den minskat. Så har det varit i ett antal veckor nu.