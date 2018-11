Det var under ett besök i den eldhärjade staden Paradise i helgen som USA:s president prisade finländsk skogsbekämpning.

– Om man tittar på andra länder där de gör det på ett annat sätt så är det en helt annan situation. Jag träffade Finlands president som sade att ”vi är annorlunda, vi är en skogsnation”, och att de lägger mycket tid på att räfsa och städa och göra saker, och de har inga problem, sa Donald Trump i en intervju med CNN.

Visserligen är finländarna en räfsande nation, men längre än den egna gårdsplanen sträcker sig nog inte intresset. Däremot var det många som lade ut bilder av sig själva med räfsan i högsta hugg på söndagen.

”Rake news” var den givna rubriken. Finländare gav sig ut i skogen med räfsan och hävdade att de förebygger sommarens skogsbränder. På Twitter syntes också en röd Trumpkeps med texten ”Rake America Great Again”.

https://twitter.com/Joelwillans/status/1064107653184540672?s=20

Enligt Finlands president Sauli Niinistö kan Trump ha missförstått något när de båda presidenterna besökte Paris i samband med att det gått hundra år sedan första världskriget slutade. Niinistö hade pratat med Trump om finländsk skogsvård och Finlands effektiva övervakningssystem för skogsbränder, och sagt ”we take care of our forests”, enligt presidentens kansli.

Det stämmer däremot att Finland lyckats bra hittills i sin brandbekämpning. Finland är mindre än Sverige men har proportionellt sett ungefär lika många skogs- och markbränder som per år, men bränderna har inte vuxit sig lika stora. Skogsområdena är inte lika oöverskådliga och det finns ett utbrett vägnätverk som gör att man lättare kommer åt att släcka bränder. Larmsystemet är också effektivt.

Enligt Jouni Tiainen, vd:n för det finska bolaget Skogsägarna, har Kalifornien kanske ändå något att lära av Finland.

– Hänvisningen till att kratta låter lite märklig. Jag antar att han talade om skogsvården i allmänhet hos oss. Vi gallrar skogen och sköter den väl, säger Tiainen till Yle.

Frågan är för övrigt om Trump syftade på krattor eller räfsor – på svenska gör man en skillnad på räfsan, som främst används till löv och ris, och krattan, som kan användas för att jämna ut jord eller sand.

De finländare som poserade på sociala medier på söndagen hade både krattor och räfsor i högsta hugg.

