Fler än 100 islandshästar kan ha dött i snöstormen

Island drabbades under den gångna veckan av den tredje svåra snöstormen under december månad och hittills har det fallit 42 centimeter med snö i området kring huvudstaden Reykjavik. Det är den största snömängden sedan 1937, skriver Guide to Iceland.

Det senaste av de tre ovädren drabbade det isländska hästbeståndet hårt. Enligt Iceland Review, som citerar tv-kanalen RUV, har ett 80-tal islandshästar dött till följd av kylan och över 100 saknas ännu.

– Det gick inte att nå fram till hästarna på två till tre dagar, hästarna gick helt enkelt inte att se, säger veterinären Sigríður Björnsdóttir som beskriver veckans storm som den värsta som drabbat landets hästar på årtionden.

Över hundra hästar saknas på Island. Foto: Blanda

Bilder från Island visar hästar som begravts under flera meter med snö. De som har kunnat räddas är ofta i dålig kondition.

En talesperson för den frivilliga räddningsorganisationen Blanda som är stationerad på norra Island skriver i ett meddelande till DN att man hittills lyckats gräva fram mellan 50 och 100 hästar. Ett ofta väldigt svårt jobb:

”Vi hittar hästarna genom att delar av dem sticker upp över snön men vi använder oss också av lavinsonder för att lokalisera dem som ligger längre ned. Det kan ta lite drygt tjugo minuter att få upp en häst,” skriver Hjálmar Björn Guðmundsson till DN.

På frågan om hur många hästar som ännu kan finnas kvar under snön svarar Guðmundsson att det inte är möjligt att säga men att minst 100 hästar ännu saknas i Island.

Anklagelserna mot djurägarna har varit hårda i vissa isländska medier där en del har menat att hästarna borde ha hållits inne. Men flera jordbrukare har försvarat sig med att islandshästarna hålls ute eller i öppna stall året runt eftersom det ligger i hästarnas natur att vara utomhus. En bonde berättar för RUV att han bara sovit några timmar de senaste dagarna då han försökt att rädda sina hästar.

Hästägarna får också stöd av en annan veterinär i en intervju med RUV:

– Bönderna är extremt utmattade och att de också har fått utstå kritik från sociala medier hjälper inte till. Det jag vet om dessa bönder är att de är exemplariska och att de gör vad som helst för sina djur, säger Ingunn Reynisdóttir.

I dag finns det omkring 100.000 islandshästar i Island.

