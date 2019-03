Flera år av provokationer från Viktor Orbán

Under den senaste tidens europeiska stormar kring Orbán och hans parti Fidesz har motstridiga signaler skickats ut från Budapest.

Å ena sidan såg ungrarna till att ta ner de förolämpande affischerna med EU-kommissionens ordförande Juncker och finansmannen George Soros precis i tid för EPP-ledaren Manfred Webers besök nyligen – åtminstone längs vägen mellan flygplatsen och Budapests centrum, i alla fall de affischer som den tyske politikern skulle kunna få en glimt av från fönstret i sin limousin.

https://twitter.com/balazscseko/status/1105458950470844418

Och någon dag senare byttes anti EU-kampanjen ut mot reklam för regeringens nya familjepolitik.

Men samtidigt har regeringstrogna medier i Ungern fortsatt att trumma på med sitt budskap: att Juncker går Soros ärenden, och nu även att Weber är en svag ledare med liberala böjelser – och då är ”liberal” något av det värsta skällsord Orbáns anhängare kan dra till med.

Så sent som på onsdagen har flera Orbántrogna medier i Budapest stort uppslagna artiklar som går ut på att det är dags att lämna EPP-skutan, att det europeiska partiet har övergett sina kristna ideal och ”kapats” av invandringsförespråkare, att det inte går att skilja från socialister, liberaler eller ”extremvänster” som dessa medier kallar gröna partier.

I själva verket är det ju så att förolämpningarna mot Juncker – som ju själv är medlem i EPP – bara var den sista droppen. Det är Fidesz som i åratal har fjärmat sig från de demokratiska värden som det stora konservativa partiet står för.

Orbán startade själv sin karriär som ung liberal aktivist vid tiden för murens fall. Han attackerade inte bara den tidigare kommunistregimen, utan i början av 90-talet också de nationalistiska tendenser som började skönjas i de forna östblocksländerna.

– Ledare i de styrande partierna blandar ihop sina partier och väljare med nationen. Ibland har de känslan att deras makt inte är följden av ett enskilt beslut av ett antal medborgare, utan att den på något mystiskt sätt är ett uttryck för det ungerska folkets eviga intresse, sa han i en intervju 1990.

Den unge Orbáns uttalande är en träffsäker kritik mot den mogne Orbán. För efter en svidande valförlust 1994 lanserade han en total omorientering av Fidesz politik, från liberal till konservativ politik. Senare, på 2000-talet, drog han sig längre ut på högerkanten.

Läs mer: Nu har Viktor Orbán siktet ställt på Europa

I dag kan Orbán betraktas som själva definitionen av en populistisk ledare. Trots sin sedan länge ohotade maktposition ser han sig själv som förkroppsligande av ”folkets” vilja, mot ”eliten”. Och när denna illasinnade elit inte står att finna på hemmaplan får man söka efter den på andra ställen, som i Bryssel.

Gemensamt för Europas högerpopulistiska ledare i dag är tanken att samla alla organ under regeringen. Här har Fidesz lite i skymundan gått före det mer uppmärksammade polska regeringspartiet Lag och rättvisa, PIS.

Efter Orbáns jordskredsseger i valet 2010 – då Fidesz fick mer än två tredjedelar av mandaten i parlamentet – inleddes arbetet med att skriva om Ungerns konstitution.

Den nya grundlagen från 2012 har bland annat inneburit att vallagar kunnat skrivas om till Fidesz fördel, att domstolsväsendet har fyllts med lojalister och att etniska ungrare i grannländerna har fått rösträtt i ungerska val.

Parallellt med detta har medierna omstöpts, först genom utrensningar i statlig tv, sedan genom att Orbántrogna affärsmän köpte tidningar och sajter. Utvecklingen kulminerade i höstas när ä garna till 476 sajter, tidningar och kanaler meddelade att de ”donerade” sina medier till en stiftelse som står för ”nationella och kristna värden”.

Ungefär samtidigt stängde regeringen CEU, Ungerns mest framgångsrika universitet, som grundades av George Soros. En särskild ”stoppa-Soros-lag” klubbades som gjorde livet surt för frivilligorganisationer.

Orbáns vapendragare framställer i dag konflikten inom EPP som en strid om en enda fråga – nämligen invandringen.

I själva verket handlar det om en lång resa bort från den liberala demokrati som är en av EU:s grundstenar.

Under hela denna utveckling har kritiker inom och utanför landet varnat för att Orbán monterar ner rättsstaten och för att maktdelning inte längre existerar i Ungern – att all makt samlas under regeringen.

Men det stora EU-partiet EPP har – om än något grymtande – låtit honom sitta kvar.

Åtminstone tills han dristade sig att personligen förolämpa partiets mest synliga företrädare. Kampanjen mot Juncker gjorde det omöjligt för ett antal medlemspartier att tiga.

Resultatet är det pågående spelet där alla väntar på vem som först ska visa sina kort.

Dubbelspelet i Budapest tyder på att Orbán väntar in i det längsta på EPP-majoritetens nästa drag. Kan han stanna kvar gör han det – för att sedan kunna lämna partiet av egen vilja. Det kan han sedan på hemmaplan framställa som en tuff markering mot ”vänstern” i Europa.

Läs mer: Hökmark: Orbán är bortom allt som är acceptabelt