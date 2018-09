Flera skadade i Japan i tyfonen Tramis framfart

Minst 50 personer har skadats i Japan i samband med den kraftfulla tyfonen Trami, som drog in över landets sydligt belägna öar under lördagen. Under det närmaste dygnet befaras Trami dra in över fastlandet, där den väntas slå till i närheten av Japans näst största stad Osaka. Tyfonen beräknas fortsätta skapa oväder även under början av nästa vecka.