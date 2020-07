Florida struntade i varningarna - nu smittas 15.000 per dag

I hela södra USA har coronapandemin förvärrats kraftigt under sommaren. Särskilt hårt drabbat är Florida. I veckan har mer än 15.000 nya fall rapporterats dagligen i delstaten, vilket är högre per capita än i New York när läget var som värst där i april.

– Vi är nu pandemins epicentrum. Det vi såg i Wuhan för ett halvår sedan, det händer här nu, säger Lillian Abbo, hälsoexpert på University of Miami, till Washington Post.

Enligt kritiker har delstatens guvernör Ron DeSantis konsekvent ignorerat lokala hälsoexperter för att i stället ta direktiv från Donald Trump. Demokrater, som är i minoritet i delstatsregeringen, säger att DeSantis prioriterat ekonomin i stället för invånarnas hälsa.

Florida var en av de sista delstaterna i USA som stängde affärsverksamheter, offentliga platser och stränder och införde restriktioner för att stoppa viruset i våras. De var även en av de första delstaterna som började öppna affärsverksamhet igen i maj.

Sjukvårdspersonal vid en klinik i södra Florida i början av juli. Foto: Lynne Sladky/AP

Floridas avslappnade förhållande till pandemin förkroppsligades i en viral video i början av våren, där en ung man utan skjorta, i närheten av Miami Beach, förklarade att han inte var oroad över viruset.

– Om jag får corona får jag corona, sade han med en lättsam axelryckning.

Hundratusentals studenter firade vårlovet i USA på Floridas stränder i våras och det har varit populärt att skylla den rådande krisen på dessa collegeungdomar. Men att ungdomarna kunde festa på Floridas stränder var möjligt just eftersom delstatens regering förklarat att stränderna skulle hållas öppna, trots varningar från hälsoexperter.

Många jämförde guvernören Ron DeSantis med borgmästaren i filmen ”Hajen”, som vägrar stänga stränderna trots att människoliven fortsätter skördas i vattenbrynet. Precis som filmens borgmästare verkade DeSantis mån om att semesterfirandet och glassförsäljningen måste få rulla på som vanligt.

Floridas guvernör Ron DeSantis iklädd en ansiktsmask under en presskonferens på måndagen. Foto: Larry Marano/Shutterstock

Studenternas avslappnade förhållande till pandemin kunde också förklaras av att lokala politiker betedde sig likadant. I början av mars valde Matt Gaetz, en inflytelserik kongressledamot från norra Florida, att håna de som oroade sig för coronapandemin genom att bära en gigantisk gasmask när han besökte kongressen, vilket möttes av jubel från hans anhängare på sociala medier. Senare samma vecka avled den första invånaren av covid-19 i Gaetz eget kongressdistrikt, utanför Pensacola.

Nu är området ett av de allra värst drabbade i världen.

Floridas 15.000 nya fall om dagen kan jämföras med de fyra skandinaviska länderna, med jämförbar folkmängd, i början av juli hade totalt runt 200 nya fall om dagen, med merparten i Sverige.

Florida har samtidigt haft unika förutsättningar att hantera krisen bättre än andra delstater, då president Trump varit ovanligt generös med resurser till delstatsregeringen. Guvernören DeSantis mycket nära relation med Trump innebar att Florida tidigare fick tillgång till hjälpresurser än andra delstater. Medan New York i början av våren desperat vädjade om respiratorer och grundläggande skyddsutrustning för sjukvårdspersonal satt Florida på ett överskott av utrustning.

– Vi har 6.000 respiratorer som bara står och vilar nu, sade DeSantis i april.

Enligt Politico ville Trump belöna DeSantis lojalitet genom att förse honom med bättre utrustning än andra delstater. DeSantis står så nära Trump att han gjorde en självironisk reklamfilm om detta när han valdes till guvernör 2018, där han visade hur han lärde sina spädbarn imitera berömda uttalanden av Trump, medan de byggde en ”mur mot Mexiko” av leksaker som föreställde tegelstenar.

Sjuksköterskan Laure Hale var en av de som deltog i en protest mot att öppna delstatens skolor. Foto: Bob Self / AP

Nu får DeSantis kritik just för att han tagit direktiv från Trump, i stället för att lyssna på lokala hälsoexperter.

Mer än 300.000 har smittats i Florida. Antalet smittade ökar även kraftigt i Arizona, Texas, Louisiana och Kalifornien. Vita husets hälsoexpert Anthony Fauci varnade nyligen för att antalet nya smittofall i USA kan stiga från 50.000 om dagen till mer än 100.000 om det inte genomförs kraftigare åtgärder.

Donald Trump har allt mer tagit avstånd från Fauci, som nyligen sade att han inte haft ett formellt möte med presidenten på mer än två månader. Vita huset har även, enligt Washington Post, orkestrerat en smutskastningskampanj mot Fauci, för att skada hans trovärdighet i nyhetsmedier.

De skyhöga siffrorna i Florida och den amerikanska södern riskerar nu att leda till ökningar i de delar av USA som framgångsrika bekämpat virusets spridning. Delstaten New York har nu för första gången sedan i mars haft flera dagar i rad då ingen dött av viruset. Men guvernören Andrew Cuomo tror att krisen i Florida snart återvänder hit.

– Vi kan inte ha de här höga siffrorna i resten av landet utan att det sprids även här, sade Cuomo i en TV-intervju i veckan.

