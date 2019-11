Flygbolag delar ut andningsmasker till Delhiresenärer

Resten av månaden kommer AirAsia, som är ett av Indiens största lågprisbolag, att erbjuda de resenärer med destination New Delhi gratis andningsskydd. Till The Times of India säger företagets vd Sanjay Kumar att man värnar om passagerarnas hälsa.

https://twitter.com/mfinecare/status/1197110400312991744

Luftföroreningarna i New Delhi, som är världens mest förorenade huvudstad, har flera gånger de senaste veckorna nått nivåer som är akut hälsofarliga. Delhis chefsminister Arvind Kejriwal beskriver staden som en gaskammare, bara att andas in luften motsvarar att röka två paket cigaretter om dagen.

De största källorna till luftföroreningarna är utsläpp från industrier, koleldade kraftverk och trafiken. Nio miljoner bilar och motorcyklar rullar på gatorna i den indiska huvudstaden och varje dag fylls trafiken på med drygt 500 personbilar och ett tusental tvåhjulingar. Till detta ska läggas de tiotusentals diesellastbilar som varje dygn kör genom Delhi.

På hösten tillkommer fler utsläppsbovar som upprepade gånger har fått problemen att eskalera. I november och december bränner miljontals bönder i norra Indien jordbruksavfall för att göra sina åkrar redo för nästa skörd. Detta sammanfaller med firandet av det indiska nyåret diwali som innebär intensivt fyrverkeriskjutande under flera dagar. Också de lägre utomhustemperaturerna förvärrar läget.

I början av november utfärdade myndigheterna hälsonödläge och stängde tillfälligt byggarbetsplatser skolor och byggarbetsplatser. Trafiken begränsas under den värsta perioden, bilar bara får köra vissa dagar utifrån registreringsnumrens slutsiffror.

Läs mer: Småbarn får syrgas för att klara världens farligaste luft