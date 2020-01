Flygexpert om filmen som sägs visa kraschen: ”Goda skäl att tro att den är äkta”

– Naturligtvis ska man alltid vara skeptisk, det har funnits falsifikat, men det finns goda skäl att tro att den (filmen som tycks visa hur passagerarflygplanet träffas av en raket) är äkta med reservation för att allt som fotograferas på natten gör saker svårare att identifiera. För att inte politisera saken är det viktigt att någon annan än Iran, USA eller Ryssland läser av de svarta lådorna, säger Jan Ohlsson.

Hans teori är att Iran av något slags misstag ligger bakom att Ukraine International Airlines flight 752 sköts ned utanför Teheran på onsdagen. Möjligen har missilen haft ett annat mål och sedan låst sig på passagerarplanet.

– Led för led styrker uppgifterna varandra – filmerna, underrättelseuppgifterna och hur vrakdelarna ser ut. Indiciekedjan är väldigt graverande för Iran, men några detaljer tycker jag fattas – som exempelvis vad det egentliga målet skulle ha kunnat vara. Det finns inget uppenbart uppsåt att skjuta ner ett plan med mestadels iranska medborgare i, säger Jan Ohlsson.

Foto: Rouhollah Vahdati/AFP

I flygtrafikens historia finns åtminstone ett dussintal fall, som han känner till, där plan skjutits ned av misstag. Omständigheterna varierar, det kan vara militärövningar där plan kommer i vägen eller mer regelrätta misstag där man faktiskt tagit fel på målet.

– Missiler har en tendens att följa efter föremål som kommer i vägen. Vi vet inte om det är så i det här fallet. Det behöver absolut inte handla om krigszoner, men det blir alltid tveksamma haveriutredningar för att det är pinsamt och förödmjukande, säger Jan Ohlsson.

Vid nedslagsplatsen i Shahedshahr, tre mil väster om Teheran, syntes under fredagen bulldozrar forsla bort stora vrakdelar. Många bedömare menar att detta skulle kunna innebära att viktiga ledtrådar försvinner och att utredningen därmed aldrig kan bli fullständig. Även detta tillbakavisas av Iran vars ambassadör i London, Hamid Baeidinejad, kallar uppgiften ”helt absurd”.

Redan i den första filmen, som började spridas på nätet under onsdagen, ser det ut som att flygplansdelar lossnar medan planet är i luften, vilket skulle kunna tyda på en explosion, påpekar Jan Ohlsson. Det skulle kunna tolkas som ett motorhaveri med turbinblad som hettats upp, men också som att planet är under attack.

– Planet har ingen elektricitet, ingen transponder, syns inte längre på radarn, men lyckas ändå vända, så det är inte helt manöverodugligt. Det vinglar neråt och även nedslagsplatsen talar för att piloterna har haft någon kontroll så att det kunnat landa det förhållandevis flackt, säger Jan Ohlsson.

Han ser framför sig en hemsk sista stund för passagerarna ombord, då trycket faller och bränder rasar i planet.

– Även om det bara är ett dussin fall sedan ungefär 1955 rör det sig om ungefär tusen personer som dödats av missiler på rymmen. Det är ju egentligen inte riktigt klokt.

Den senaste filmen publicerades först i en kanal i chattappen Telegram och fick spridning under fredagen. Både New York Times och den brittiska grävande journalistgruppen Bellingcat har sedan dess försökt verifiera filmens äkthet. Även DN har granskat filmen på liknande sätt för att bekräfta de upptäckter Bellingcat och New York Times gjort.

Genom att utgå från tiden mellan att kollisionen med föremålet syns och att den hörs går det att hitta en ungefärlig plats där filmen kan ha fotograferats, vilket är några kilometer från platsen där planet skickade sin sista signal, enligt flygtrafikspårningsföretaget Flightradar24.

Riktningen planet syns flyga i innan det kraschar, utifrån platsen fotografen verkar ha befunnit sig på, stämmer överens med den tekniska information som planet skickat före kraschen. Det går även att bekräfta den möjliga platsen genom att jämföra omgivningen som syns i filmen med satellitbilder, vilka stämmer överens.

Det ukrainska passagerarflygplanet störtade strax efter start från Teherans internationella flygplats tidigt på onsdagsmorgonen. Samtliga 176 personer ombord omkom. 82 passagerare var iranska medborgare, 63 kanadensiska och 10 svenska.

Iran har så här långt nekat till att flygplanet skjutits ner av någon missil, men många andra hänvisar till underrättelser som talar för att det faktiskt är så. Kanadas premiärminister Justin Trudeau hör till de som pekat ut Iran, att uppgifter från egna och andras underrättelsetjänster tyder på att man avlossat en luftvärnsrobot mot planet även om det ”mycket väl kan ha varit oavsiktligt”.

En amerikansk tjänsteman säger till Reuters att det finns uppgifter som visar infraröda värmeutsläpp från två luftvärnsrobotar två minuter efter att passagerarplanet lyft från marken. President Donald Trump spekulerar att ”någon kan ha begått ett misstag”.

Iran har förklarat olyckan med ett tekniskt fel och kallar alla anklagelser för ”psykologisk krigföring mot Iran” i ett läge där spänningarna mot omvärlden är extra höga. Iranska utredare ska leda undersökningen, men flygplanstillverkaren Boeing har välkomnats att delta liksom utredare från USA, Kanada, Ukraina och Frankrike.