Flygkrasch i förort utanför Bombay

Planet kraschade på torsdagen i Ghatkopar, en tätbebodd förort till Bombay, rapporterar Times of India.

– Fem människor har omkommit till följd av skador från flygkrashen, en pilot, tre passagerare och en fotgängare, säger Deepak Deoraj, talesperson för polisen i Bombay till AFP.

Flygplanet störtade in i en byggnad som är under renovering runt klockan 13.30 lokal tid, rapporterar Times of India. Enligt tidningen uppstod en brand vid kollisionen som ska ha varit under kontroll ungefär tio minuter senare.

– Vi har släckt branden och genomför nu räddningsoperationer, säger chefen för Bombays brandkår till AFP.

I ett tidigt skede rapporterades att planet tillhörde den lokala regeringen i delstaten Uttar Pradesh, i norra Indien. Men enligt uppgifter till Times of India har planet sålts vidare till det privata företaget UY Aviation.

I nuläget är det oklart hur olyckan har gått till. Det finns rapporter om att planet störtade när det var på väg att lyfta, medan andra medier rapporterar att olyckan inträffade när planet skulle landa.

Indiens myndighet för civilflyg, DGCA, ska nu utreda orsaken till kraschen.