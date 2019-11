FN-domstol tar upp frågan om folkmord på rohingyer

Det är FN:s högsta domstol som nu kommer att få ta ställning till om det pågår ett folkmord på den muslimska minoriteten rohingyer i Myanmar.

Fler än 700.000 rohingyer tvingades fly till grannlandet Bangladesh sedan de utsatts för massvåldtäkter, mord och fått hem förstörda under 2017. Något som av många beskrivits som etnisk rensning.

2017 konstaterade FN i en rapport att rohingyer som stannar kvar i sitt hemland riskerade att utsättas för folkmord.

På måndagen anmälde Gambia genom sin justitieminister och riksåklagare Abubacarr Marie Tambadou, Myanmar till Internationella domstolen i Haag för att vidta åtgärder ”för att stoppa det folkmordsbeteende som Myanmar uppvisar omedelbart,” skriver nyhetsbyrån AP.

– Det internationella samfundet misslyckades med att förhindra ett folkmord i Maynmar, men det är inte för sent att hålla staten Myanmar ansvarig för dess brott, säger Simon Adams, vd för den FN-sanktionerade Global Centre for the Responsibility to Protect till nyhetsbyrån.

Läs mer:

FN: Rohingyer i Myanmar riskerar folkmord