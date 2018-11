Båda länder fortsätta skylla på varandra för söndagens incident, där tre ukrainska fartyg beskjutits och beslagtagits av ryska marinen. Under måndagsmorgonen uppger Reuters, med hänvisning till den ryska nyhetsbyrån RIA, att Ryssland har öppnat upp blockaden vid Kertjsundet och att samtliga tre skepp ligger förtöjda vid en närliggande hamn.

Som en följd av upptrappningen på Krimhalvön kommer FN:s säkerhetsråd under måndagen hålla ett extrainsatt möte, planerat till klockan 17.00 svensk tid. Mötet begärdes av Ukraina under söndagen, men statliga ryska nyhetstjänster uppger att även Ryssland lämnat in en förfrågan under måndagsmorgonen.

– Med tanke på den farliga utvecklingen i Azovska sjön och efterföljande händelser har Ryssland begärt ett brådskande möte, angående bevarandet av internationell fred och säkerhet, säger den ryska FN-representanten Dmitry Polyansky enligt nyhetsbyrån Tass.

Under måndagen ska även det ukrainska parlamentet rösta om det krigsrättsliga undantagstillstånd som föreslogs av president Petro Porosjenko efter händelsen. Enligt Porosjenko skulle detta dock inte innebära en krigsförklaring, utan endast vara till för försvarssyften.

Det är troligt att Ryssland planerar ”ytterligare aggressionshandlingar till havs eller på land” och Ukraina ”måste vara redo”, sade landets utrikesminister Pavlo Klimkin enligt The Guardian.

Undantagstillståndet skulle i så fall vara i 60 dagar och skulle enligt Reuters bland annat innebära begränsningar av civila rättigheter och större makt för statliga institutioner. Detta inför ett presidentval i landet nästa år, som opinionsundersökningar indikerar att Porosjenko skulle förlora.

Under söndagskvällen uppstod protester utanför den ryska ambassaden i Ukraina, där omkring 150 personer samlades och bland annat ska ha satt minst en av ambassadens bilar i brand.

– Vi är väldigt arga. Vi skulle ha klippt alla diplomatiska band med det här landet för länge sedan, sade en demonstrant till Reuters.

Enligt ett avtal mellan länderna har både Ryssland och Ukraina rätt att färdas på Azovska sjön, som gränsar till båda länderna och som sammankopplas till Svarta havet via Kertjsundet.

Ukraina hävdar att de informerat Ryssland om fartygens färd i förväg, och kallar attacken ”oprovocerad och galen”. Ryssland menar däremot att de inte fått någon information i förväg, samt att fartygen manövrerades på ett farligt sätt och ignorerade instruktioner.