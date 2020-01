FN: Senaste årtiondet var det varmaste någonsin

Sedan 1980-talet har varje nytt årtionde blivit varmare än det förra.

Nu konstaterar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO både att förra årtiondet var det varmaste någonsin samt att 2019 var det nästvarmaste året. 2019 var samtidigt 1,1 grad varmare än medeltemperaturen 1850–1900, en period som representerar förindustriella förhållanden.

Varmaste året hittills var 2016, som präglades av en ovanligt stark El Nino – ett väderfenomen med en värmande effekt.

”Med de nuvarande koldioxidutsläppen går vi mot en temperaturökning på 3 till 5 grader i slutet av århundradet”, uppger WMO i ett pressmeddelande och stöder sig på en analys sammanställd av ledande internationella data.

Det senaste årtiondet har präglats av ett minskande istäcke, rekordhöga havsnivåer, ökade havsvattentemperaturer och försurning – som påverkar miljön och människor, menar organisationen.

”Året 2020 har börjat som 2019 slutade – med väder som har stor påverkan och klimatrelaterade händelser. Australien har 2019 haft det varmaste, torraste året som uppmätts, vilket berett vägen för massiva skogsbränder förödande för människor, egendom, djurliv, ekosystem och miljön”, uppger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.

Han varnar för att vi kommer att få se mycket mer extremväder framöver – med tanke på de rekordhöga nivåer av växthusgaser som finns fångade i atmosfären.

De moderna temperaturmätningarna startade 1850.

WMO använder sig bland annat av data från FN:s National Oceanic and Atmospheric Administration, Nasas Goddard Institute for Space Studies, Storbritanniens meteorologiska instituts Hadley Centre samt University of East Anglia’s klimatforskningsenhet.

