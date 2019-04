Folkfest i Algeriet efter presidentens avgång – men osäkert om efterträdare

Mångmiljonstaden Alger natten till onsdagen: gatorna fylls med jublande människor som nåtts av beskedet att den impopuläre presidenten Abdelaziz Bouteflika, 82, kommer att avgå omedelbart. Bilat tutar, grön-röd-vita algeriska flaggor fladdrar.

Men dagen efter firandet börjar allvaret. Den stora frågan är naturligtvis: vem ska ta över efter Bouteflika? Kommer den inre kretsen kring presidenten, de som i praktiken styrt Algeriet, att behålla sitt grepp över makten?

Enligt författningen ska presidentval hållas inom 90 dagar. Under tiden kommer Algeriet att styras av talmannen i parlamentets första kammare. Han heter Abdelkader Bensalah och är en mångårig trotjänare inom maktapparaten. Den 76-årige Bensalah har de senaste åren övertagit många av president Bouteflikas plikter när denne varit för sjuk och klen, som att ta emot utländska statsbesök.

Abdelkader Bensalah Foto: Fethi Belaid/AP

Men Bensalah är sannolikt för nära sammankopplad med Bouteflika för att komma ifråga som ny president. Det gäller också den avgångne presidentens bror, den 61-årige Said Bouteflika. Han har varit rådgivare åt Abdelaziz Bouteflika under hela dennes presidenttid. Brodern har tidigare nämnts som en tänkbar ledare, men i och med de senaste veckornas protester har släktbandet med ex-presidenten blivit en belastning för Said Bouteflika.

En person som tycks känna sig kallad, men som knappast har de unga demonstranternas stöd är Ahmed Gaid Salah, arméchef och den person som manövrerat i kulisserna inför Bouteflikas avgång. Det var Gaid Salah som på tisdagskvällen kungjorde att presidenten lämnat sin post. Men den 79-årige arméchefen är inte ett trovärdigt alternativ som president i de protesterandes ögon.

Ahmed Gaid Salah Foto: Ryad Kramdi/AF–

Ali Benflis är en annan veteran med presidentambitioner. Den 74-årige Benflis var tidigare en av president Bouteflikas skyddslingar, bland annat var han premiärminister mellan år 2000 och 2003. Men när Benflis avslöjade sina tankar på att efterträda Bouteflika som president hamnade han i onåd och sparkades. Sedan dess har han utmanat Bouteflika i två presidentval. Inte heller Benflis kan sägas representera den unga gatuoppositionen.

Lakhdar Brahimi, är en 75-årig diplomat och före detta utrikesminister som har gott internationellt anseende efter flera profilerade medlaruppdrag inom FN, bland annat i Syrien och i Afghanistan. Men inte heller Brahimi kan sägas vara den friska fläkt som de missnöjda algeriska ungdomarna efterlyser. Han är dessutom gammal god vän med president Bouteflika.

Abderrazak Makri Foto: Billal Bensalem

Abderrazak Makri, ledare för det moderata islamistpartiet Rörelsen för ett fredligt samhälle (MSP) har redan deklarerat att han kommer att ställa upp i ett kommande presidentval. Men det anses inte troligt att den 58-årige läkaren Makri kan bli ett samlande namn för oppositionen. Hans parti anklagas också för att ha en mer islamistisk agenda än vad partiprogrammet för fram.

Under protesterna har den 64-årige människorättsadvokaten Mustapha Bouchachi ofta uttalat sig i oppositionens namn. Han företräder en kompromisslös fraktion som vill rensa bort alla Bouteflikas samarbetsmän och starta om på nytt. Men det är oklart om Bouchachi har presidentamibitioner för egen del.

– Eftersom president Bouteflika kväste all opposition, antingen genom att muta dem eller jaga ut dem ur landet, kommer det bli en stor utmaning för Algeriet att genomföra en maktväxling som tillfredsställer alla parter, säger Francis Ghiles, expert på algerisk politik vid forskningsinstitutet CIDOB i Barcelona.