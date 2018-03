”För dem som avskyr Brexit har jag dåliga nyheter”

Nigel Farage har bara en testikel.

Han var 21 år gammal, en börsmäklare från Kent med jobb på metallbörsen i Londons finanscentrum.

Smärtan kom en kväll på puben. På annandag jul.

Han hade varit på kontoret tills börsen i New York stängde och sedan rusat till puben hemma i Kent för att hinna med en öl.

Innan baren stängde.

Det tog två månader innan läkarna förstod att det var cancer. Och Nigel Farage har inte kunnat förlåta det brittiska statliga sjukvårdssystemet.

Incidenten med den ena och nu avlägsnade testikeln var emellertid bara ett av de sammanlagt tre tillfällen när Nigel Farage har varit nära att dö. Och inget av dem har i ärlighetens namn fått honom att börja dricka morotsjuice. När han 2010 hade störtat ett flygplan i en åker nära Brackley, klev han ur och tände en cigarett.

Tack och lov exploderade inte vraket.

Och när han blev överkörd av en bil var det under en ytterst vinglig väg hem från puben.

Han kan inte spela golf längre – men Nigel Farage klär sig ändå gärna som en golfare. Foto: Steve Finn/IBL

Efter den olyckan tvingades han sluta spela golf (inget kan emellertid få Nigel Farage att sluta klä sig som om hela världen var hans golfklubb). Men han gifte sig med sjuksköterskan som tog hand om honom under de elva månader när han inte fick bada och en bit av det brutna benet tycktes sticka ut genom huden.

Han fick fyra barn med två olika fruar.

Och så ledde han något så ovanligt som en brittisk revolution:

Brexit.

För det är lätt att glömma: den första nationella politiska segern för den populistiska våg som definierar vår tid, var den brittiska folkomröstningen om utträde ur EU den 23 juni 2016.

Och den folkomröstningen provocerades fram och vanns i hög grad av Nigel Farage.

Nigel Farage kan sägas vara Storbritanniens mest inflytelserika politiker sedan Margaret Thatcher, trots att han aldrig har suttit i parlamentet, än mindre i regeringen. Hans parti är slaget i spillror och han har i princip inget inflytande över vilken typ av skilsmässa som Storbritannien just nu förhandlar fram med EU.

Det spelar ingen roll. Klockan 23.00, brittisk tid, den 29 mars nästa år kommer Storbritannien att lämna EU. Och det var Nigel Farage som ledde den revolutionen.

Från sidlinjen.

Varifrån den segrade.

”Var är Nigel? Var är Brexitkillen?... Vi måste göra det han gör”, sa Donald Trump.

Nigel Farages händer luktar illa. Han kommer direkt till sitt möte med utländska journalister på internationella pressklubben i London från floden nere vid parlamentet. Där har han kastat döda fiskar i vattnet. Kolja var det. Död kolja som annars hade kunnat bli till fish and chips.

En rätt som Nigel Farage uppskattar.

Nu skulle fisken i stället tillbaka i vattnet, allt i protest mot den brittiska regeringen.

Nigel Farage k,astar fiskar i Themsen som en protest mot att brittiska fiskare måste följa EU:s fiskeregler upp till två år efter utträdet ur EU. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP

Brittiska fiskare har länge kastat tillbaka den fångst som de inte vill ha. Men EU:s strikta regler för hur mycket du får fånga av varje art, som introducerades för att spara på fiskbeståndet, har gjort att än mer död fisk har dumpats i havet.

– Vi har bokstavligen kastat tillbaka miljoner ton fisk de senaste 20 åren, säger Nigel Farage.

Han hade hoppats att Brexit skulle lösa problemet.

– Våra brittiska fiskare blev lovade att de skulle slippa lyda under EU:s gemensamma fiskepolitik när vi lämnar EU nästa år, nu hävdar vår regering dock att nej, det där kommer inte hända förrän 2020. Om det händer alls. Brexit Den 23 juni 2016 röstade Storbritannien för att lämna EU. Premiärminister Theresa May aktiverade artikel 50 i EU:s Lissabonfördrag den 29 mars 2017, vilket påbörjade utträdesprocessen. Storbritannien håller just nu på att förhandla med EU om villkoren för sitt utträde samt sin framtida handelsrelation till EU. Den 29 mars 2019 ser det ut som att Storbritannien formellt kommer att lämna EU. Antagligen följer sedan någon form av övergångsperiod där befintliga EU-regler fortsätter att gälla i Storbritannien.

Nigel Farage är arg: En man med blå kostym och glansig slips som nu har tagit av sig den gröna rock han bar ute på fiskebåten. Han vet att det är den här typen av slag som han kommer att behöva utkämpa de närmaste åren. Ja, Storbritannien kommer att lämna EU. Nu måste han däremot se till att Brexit verkligen blir Brexit, att revolutionen inte blir till halvmesyr i premiärminister Theresa Mays pragmatiska händer.

Storbritannien som någon form av Norge: till hälften ute och till hälften inne i EU.

De kallar det för BINO: Brexit In Name Only.

Det är den fulaste förkortning Nigel Farage vet.

Jag fick känslan att hela det politiska etablissemanget hade bestämt sig för att Europa var vår framtid och jag tänkte, i helvete heller.

Han har kämpat för Brexit varje dag i 25 år och förr i tiden, det ska gudarna veta, var det inte lika enkelt att vara högerpopulist.

– En gång i Wiltshire skulle jag hålla möte och ingen kom! Kan ni tänka er: ingen kom!

Allt började egentligen ganska nära den plats där Nigel Farage just nu befinner sig: Han sveper med handen ut genom fönstret mot Birchin Lane som sträcker sig från Cornhill till Lombard Street, nära Bank of England.

– Barerna och restaurangerna häromkring känner mig extremt väl…

Hans fiender säger att han är alkoholist. Hans vänner säger att han är folklig: den enda brittiska politiker som på allvar förstår den brittiska pubkulturen.

Det var hur som helst här i Londons finanscentrum som den unge börsmäklaren Nigel Farage bestämde sig för vad han tyckte om EU. Han såg hur Storbritannien knöt pundet till den europeiska växelkursmekanismen.

– Jag fick känslan att hela det politiska etablissemanget hade bestämt sig för att Europa var vår framtid och jag tänkte, i helvete heller!

Nigel Farage har den brittiska flaggan på strumporna. Foto: Mark Earthy

Han är dock noggrann med att han inte hatar Europa.

– Jag har jobbat för franska företag! Jag gifte mig med en tysk kvinna!

1993 var han med och grundade Ukip, United Kingdom Independence Party. Den brittiska regeringen med premiärminister John Major i spetsen hade två år tidigare skrivit på Maastrichtfördraget. Det konservativa partiet hade inte hämtat sig än.

I Storbritannien är det nämligen i regel högern som är EU-skeptisk, inte vänstern. Och Maastrichtfördraget genom vilket den Europeiska Gemenskapen, EG, blev till den Europeiska Unionen, EU, var i många konservativas ögon en attack på Storbritanniens nationella självbestämmande.

Ukip grundades därför i en sal på London School of Economics. Ett gäng konservativa kufar. En brittisk Junilista som aldrig kunde tro att den en dag skulle bli till en populistisk revolt. 1999 valdes Nigel Farage in i det europaparlament som han på sikt ämnade, och fortfarande ämnar, avskaffa.

– De hade aldrig haft någon där som var emot dem.

Det var via Europaparlamentet som Nigel Farage med rosa skjortor och passionerade tal om det korrumperade EU så småningom blev något av en Youtube-sensation. Det var också genom dessa videor som Phil Bryant, republikansk guvernör i Mississippi, fick upp ögonen för honom.

Så småningom kom denne Phil Bryant att introducera honom för Donald Trump.

Men allt det där kom långt senare.

2006 blev Nigel Farage partiledare för Ukip med löfte om att bredda partiet. Ukip skulle inte längre vara ett enfrågeparti.

Två år tidigare hade EU välkomnat tio nya medlemsländer: Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien, Slovenien och Polen. Det var en historisk utvidgning in bakom den forna järnridån och i hög grad hade den drivits på av just Storbritannien. Den brittiska regeringen tänkte, precis som statsminister Göran Persson gjorde i Sverige, att om EU blev större skulle EU-samarbetet samtidigt inte kunna gå djupare.

Nigel Farage deltar i ett möte i Europaparlamentet, Strasbourg, under 2017. Foto: Jean-Francois Badias

Varken Storbritannien eller Sverige vill nämligen se en utveckling mot ett Europas Förenta Stater. Släpper man in tio nya medlemsländer kommer klubben att bli för stor. Detta kommer att bromsa rörelsen mot en ständigt fördjupad integration.

De flesta av EU:s medlemsländer satte dock upp någon form av övergångsregler mot arbetare från de nya medlemsländerna. Man var rädd för den polske rörmokaren. Som EU-medlemmar skulle hantverkare från Centraleuropa nu få rätt att arbeta över hela EU. Vad kommer detta att göra med arbetsmarknaden? Hur många polacker vill vi egentligen ha?

Storbritannien var ett av få länder som inte införde några övergångsregler. Tony Blairs regering hade utrett saken och kommit fram till att bara runt 17.000 arbetare från EU:s nya medlemsländer troligen skulle komma till Storbritannien. Och oavsett vad man tyckte om polska rörmokare lät detta i högsta grad hanterbart.

Tio år senare har en miljon anlänt.

Det är nu vi kommer tillbaka till Nigel Farage.

Det är nämligen nu som han börjar förstå hur han ska koppla EU-frågan till invandringen. Och hur EU-frågan därmed kan göras till den mest explosiva i brittisk politik.

“Säg nej till obegränsad invandring, ta tillbaka kontrollen över våra gränser,” står det på UKIP:s valaffisch till EU-parlamentsvalet 2009. Nigel Farage 53 år gammal, född i Downe i Kent i sydöstra England. Utbildad på privatskolan Dulwich College. Europaparlamentsledamot sedan 1999. Programledare för "The Nigel Farage show" på radiokanalen LBC. Var med och grundade Ukip, United Kingdom Independence Party, 1993. Partiledare för Ukip mellan 2006 och 2009 samt sedan partiledare igen mellan 2010 och 2016.

Gula bokstäver bredvid en stor bild av Winston Churchill.

“26 miljoner européer är arbetslösa och vems jobb tror du de är ute efter?” frågar Ukip:s valaffischer i EU-parlamentsvalet 2014. Ett stort finger pekar rakt ut från bilden.

Mot den brittiske väljaren.

Ukip blir största parti. I detta läge är premiärminister David Cameron så rädd för att Nigel Farage ska stjäla konservativa väljare även i det nationella valet att han redan har utlovat en brittisk folkomröstning om utträde ur EU.

Resten är som det heter historia.

Likt David Camerons politiska karriär.

Även Ukip ligger i dag i spillror.

Sedan folkomröstningen om Brexit har allt varit en enda fars av ekonomiska problem och interna strider. När Nigel Farage får en fråga om sitt gamla parti är det enda som undslipper honom någon form av prutt-ljud.

– Ukip har jag lämnat bakom mig.

Nigel Farage har lämnat Ukip bakom sig. Foto: Mark Earthy

Ukip segrade sig självt till döds. Vann folkomröstningen om Brexit och hörde sina egna argument om en massinvandringens överstatliga Brysselkonspiration upprepas av etablerade konservativa politiker. Folk som tills alldeles nyligen hade kallat Nigel Farage för rasist snodde nu hans argument. I dag omfamnar till och med Labour under den vänsterradikale Jeremy Corbyn tanken att Storbritannien måste lämna inte bara EU, utan även EU:s gemensamma marknad, för att slippa EU:s princip om fri rörlighet av människor.

Numera har Nigel Farage annat för sig.

Det var länge sedan som han var en enkel börsmäklare arg på teknokratiska ting som Maastrichtfördrag och europeiska växelkursmekanismer. I dag ser han sig som en del i något mycket större: en internationell rörelse av nationalister vars tid har kommit.

– Jag var den enda politiker som kampanjade både för Brexit och för Trump, säger han inte utan stolthet.

Från att ha varit en i högsta grad brittisk figur med i högsta grad brittiska invändningar på EU-projektet har Nigel Farage blivit internationell. Hans kamp mot Maastrichtfördraget har breddats till att även inkludera ”bevarandet av den judisk-kristna kulturen”. I detta ingår att vara mot massinvandringen, mångkulturen, feminismen och den politiska korrektheten.

Ungefär i den ordningen.

Samt att vara för Israel.

– För dem av oss som tror på nationalstaten, och kämpar mot de överstatliga organisationernas makt, alla vi är i grunden pro-Israel. Det är en viktig skiljelinje, säger Nigel Farage.

Inställningen till Malmö är också viktig. Den svenska staden har i internationella högerpopulistiska kretsar blivit en symbol. En bild av mångkultur som blir till katastrof och granater. Och Nigel Farage har en mycket bestämd uppfattning om Malmö.

Han är emot.

– Den svenska regeringen har lyckats skaffa sig problem som kommer att vara i decennier. Jag är rädd att det redan kan vara försent att göra något åt saken.

Skulle Steve Bannon ringa mig i eftermiddag skulle jag svara.

Första gången som Nigel Farage träffade Steve Bannon var 2012. Den amerikanske affärsmannen och grundaren av den högerextrema sajten Breitbart skulle så småningom leda Donald Trump till presidentposten i USA. Nu var han i Europa för att träffa lokala högerpopulister.

Han bjöd över Nigel Farage till USA.

– Jag har känt Steve Bannon i åratal. Nu råkar det vara så att jag inte har träffat honom på ett tag, tillägger han. Men, skulle Steve Bannon ringa mig i eftermiddag skulle jag svara.

De anklagelser som har hörts de senaste veckorna om att Steve Bannon vann valet åt Donald Trump med hjälp av olaglig data slår Nigel Farage ifrån sig.

– Det är ett sådant hyckleri! Om Cambridge Analytica lyckas få tag i 50 miljoner Facebookanvändares data, ja då tjuter den brittiska pressen om hur motbjudande det är. Men när Barack Obama plockade åt sig 200 miljoner Facebookanvändares data, då var det minsann ingen som sa något!

Men Barack Obama plockade bara data från Facebook med tillåtna metoder.

Vad Cambridge Analytica gjorde var något annat.

– Jag känner naturligtvis folket på Cambridge Analytica, fortsätter Nigel Farage, det är klart jag gör.

Men han förnekar att han någonsin jobbat med dem.

Efter en stund förändras dock historien.

Nigel Farage var under folkomröstningskampanjen med och drev en av de två kampanjerna för Brexit. Det fanns två utträdeskampanjer i hög grad eftersom det konservativa partiets EU-motståndare inte ville ha något med Nigel Farage att göra. Han var känd för uttalanden som att hiv-smittade utlänningar kom till Storbritannien för gratis sjukvård och det ansågs vara en allt för stor risk att ha med honom i båten.

Nigel Farage kampanjar för att lämna EU. Foto: Alastair Grant

Nigel Farage startade därför en annan kampanj: Leave.EU och under sitt misslyckade försök att få denna kampanj erkänd hos den brittiska valmyndigheten som officiell Brexitkampanj hade han kontakt med Cambridge Analytica.

Det var allt.

– Är Cambridge Analytica ett aggressivt, hårdsäljande företag med en tendens att kränga påstådd mirakelmedicin? Ja, absolut. Har de brutit mot lagen? Nej, det tror jag inte, säger Nigel Farage.

Och därmed är den diskussionen över.

För dem som avskyr Brexit har jag dåliga nyheter. 2016 års revolution är inte över. Den har bara börjat.

Om Donald Trump pratar han däremot gärna. Sina privata konversationer med presidenten tänker han inte återge, men han vill onekligen gärna ge intryck av att de står varandra nära. Att Nigel Farage rentav ibland kommer med råd. Som att Donald Trump inte borde ha sparkat FBI-chefen James Comey. Det har han sagt till presidenten.

Ska man vara riktigt ärlig förhöll sig Nigel Farage dock länge skeptisk till Donald Trump.

Tills han träffade honom.

Det var i augusti 2016, två månader efter den brittiska folkomröstningen. Nigel Farage befann sig i Mississippi på inbjudan av den republikanske guvernören Phil Bryant. Han som hade upptäckt Nigel Farage via Youtube och blivit en beundrare. Det visade sig snart att även Donald Trump skulle komma till Mississippi.

”Var är Nigel? Var är Brexitkillen?” sa den blivande amerikanske presidenten.

De kramades. Och Donald Trump sa:

”Den här killen är smart. Den här killen är smart. Vi måste göra det han gör”.

Den kvällen talade Nigel Farage, börsmäklaren från Kent, på Donald Trumps massmöte i Mississippi Coliseum. Och knappt tre månader senare blev samme Nigel Farage den första utländska politiker som träffade USA:s nyvalde president.

När världen den 12 november fortfarande trodde att det hela var en dröm, tog Nigel Farage hissen upp i Trump Tower. Bilden av de två, Nigel Farage med munnen i gapflabb och Donald Trump utan slips, blev en symbol för den nya populismen.

En brittisk börsmäklare och en amerikansk fastighetsmogul framför en guldig dörr.

Nigel Farage tillsammans med Donald Trump i Trump Tower den 12 november 2016. Foto: Wigmore/Finn/Splash News / IBL Bildbyr�, Wigmore/Finn/Splash News / IBL Bildbyrý

Nigel Farage lärde sig det där med att ta risker från de tre tillfällen när han var mycket nära döden. Smärtan i testikeln på annandagen, planet som kraschar i åkern, bilen som kommer emot honom från ingenstans. Antingen kan sådant göra en försiktig: man kan börja dricka morotsjuice och tänka sig för.

Eller så spelar man högt.

Nigel Farage hör till den senare kategorin.

Här i Londons finanscentrum lärde han sig att man kan förlora en miljon pund på förmiddagen och vara tillbaka vid sitt skrivbord som om inget har hänt redan efter lunch.

Den förmågan har tjänat honom väl. Misslyckanden skakar han bara av sig. Och trots allt har han vunnit sin största strid: Storbritannien kommer om ett år att lämna EU.

– För dem som avskyr Brexit har jag dåliga nyheter, säger Nigel Farage. 2016 års revolution är inte över. Den har bara börjat.

Det är dock något som faktiskt verkar oroa Nigel Farage, Storbritanniens framgångsrike revolutionsledare. Han pratar om varför han förra året personligen gick ut och uppmanade folk att inte rösta på en viss Ann Marie Waters som ny partiledare för Ukip. Ann Marie Waters är känd för sina islamofoba åsikter och har sedan dess lämnat UKIP.

– Jag var rädd för att Ukip, om det hade röstat på den kvinnan, hade tagit av på en väg dit jag inte hade kunnat följa partiet.

Nigel Farage ser plötsligt nästan eftertänksam ut.

– Jag drar nämligen personligen gränsen vid att vilja starta någon form av religionskrig med islam. Om vi förklarar krig med islam tror jag helt ärligt att vi kommer att förlora, säger han. Och det är ju faktiskt bara korkat. Jag tror att det finns en viktig läxa här.

Nigel Farage under en pressträff i London. Foto: Mark Earthy

Nigel Farage fortsätter:

– Jag pratar ofta om detta när jag är i USA. Jag upplever att det finns en stark antimuslimsk stämning i den amerikanska konservativa rörelsen, nämligen. Och jag säger alltid: ni måste vara väldigt försiktiga… ni måste vara väldigt försiktiga.

Frågan är förstås:

Säger han detta även till Donald Trump?

Nej, Nigel Farage tänker inte återge sina eventuella privata konversationer med presidenten.