Förbud mot smutsig bensin vapen mot ”gaskammarluft” i New Delhi

New Delhi är världens mest luftförorenade huvudstad. Att bo där är som att röka 10–15 cigaretter per dag.

I november utlystes hälsonödläge när nivån på föroreningarna nådde 30 gånger över WHO:s gränsvärde. Delhis chefsminister Arvind Kejriwal liknade luften vid en gaskammare.

Den nationella regeringen kände då trycket att göra något drastiskt och beslutade att från den 1 april endast tillåta bensin med den strängaste utsläppsstandarden i den indiska huvudstaden.

Denna standard kallas i Indien BS6 och ligger i nivå med EU:s renaste standard Euro6. Beslutet innebär att man hoppar över ett standardsteg.

Regeringen hade redan tidigare beslutat att det senast den 1 april 2020 skulle vara förbjudet att sälja annat än BS6-bränsle någonstans i landet. New Delhi blir nu alltså först ut två år i förtid.

Om ett år, den 1 april 2019, ska den nya bränsleregimen utvidgas till den större huvudstadsregionen NCR, är det tänkt. Och därefter alltså gälla hela Indien.

Den uppstramade tidsplanen har satt press på bränsleproducenterna. Det tar tid att få fram tillräckliga mängder av den renare bensinen.

De flesta bilar i staden är en generation gamla, men även med omoderna motorer innebär ett skifte till BS6 att partikelutsläppen kan minska med 80 procent för varje körd kilometer, förklarar energi- och miljöforskaren Hem Dholakia för Quartz.

Dholakia konstaterar att storstäder i västvärlden förut har lyckats få ner sina utsläpp trots ökad bilkörning.

Frågan är dock hur luften kan förbättras genom renare fordonsbränslen.