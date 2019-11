”Förnedringen är fullbordad för prins Andrew”

Prins Andrew dominerar helt den brittiska debatten den här veckan. Brexit och valrörelsen har förpassats till andra plats. I måndags intervjuades prins Andrew av BBC om sitt samröre med Jeffrey Epstein. Prinsen förnekade uppgifter om att han vid flera tillfällen haft sex med en då 17-årig flicka, men intervjun har dömts ut som en pr-katastrof av en enig brittisk press. På onsdagskvällen meddelade Andrew att har kliver tillbaka från sin offentliga roll kopplad till kungahuset. Han ska ha fattat beslutet i samråd med sin mor, drottning Elizabeth.

BBC:s hovreporter Jonny Dymond skriver att den brittiska monarkin är skakad. Turerna runt Andrews ”saknar motstycke i modern tid” och ”förnedringen är fullbordad” för prinsen. Enligt The Independent sugs hela kungafamiljen in i krisen, som är den största sedan prinsessan Dianas död. The Mirrors förstasida täcktes på torsdagen av en bild på prins Andrew och rubriken ”Jag är ledsen, mamma”.

I ett uttalande på onsdagskvällen sa prins Andrew att han kan tänka sig att delta i den amerikanska utredningen om Jeffrey Epstein ”vid behov”. Till BBC säger advokaterna Gloria Allred och Lisa Bloom att prins Andrew självmant måste kontakta utredarna i USA. Annars hotar de med att göra ytterligare brottsanmälningar å sina klienters vägnar.

När Labourledaren Jeremy Corbyn fick frågan prins Andrew svarade han att offren måste komma i första hand.

– Avslöjandena om Epstein är skrämmande. Vi måste utgå från offren, desperata unga kvinnor som blev avskyvärt och skrämmande behandlade, säger Jeremy Corbyn, enligt The Guardian.

Affärsmannen Jeffrey Epstein dömdes 2008 för att ha köpt sex av minderåriga. I somras greps han efter anklagelser om att ha haft ”sexslavar” som även uppges ha utnyttjats av hans vänner. däribland prins Andrew.

Jeffrey Epstein tog sitt liv i en häktescell i New York i augusti.

