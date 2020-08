Forskare i Singapore har upptäckt mindre dödlig variant av coronaviruset

Sedan pandemins början har forskare över hela världen arbetat intensivt med att samla kunskap om sjukdomen covid-19. Det har förväntats att viruset kommer att förändras genetiskt och diskuterats huruvida en potentiell mutation skulle kunna bli ännu mer skadlig.

Forskare i Singapore har nu hittat starka bevis för en mindre dödlig variant av det nya coronaviruset i en ny studie.

Det handlar om en mutation som gör att viruset har större sannolikhet att smitta människor, men den tycks göra människor mindre sjuka än de tidigare varianterna av sars-cov-2.

Forskningen publicerades i tidskriften The Lancet i veckan och visar att patienter som smittats av den nya formen av sars-cov-2 drabbades lindrigare och tillfrisknade i större utsträckning från infektionen.

I studien ingår flera forskare från olika institutioner i Singapore, inkluderande det nationella centret för infektionssjukdomar NCID, Duke-NUS Medical School och the Agency for Science, Technology and Research.

Tillsammans har de samlat in provsvar från sju olika sjukhus i Singapore som visar att de patienter som drabbats av mutationen inte varit i lika stort behov av intensivvård.

– De här studierna är de första som visar övertygande uppgifter och data på att mutation av sars-cov-2 har påverkat sjukdomens allvarlighetsgrad, säger Gavin Smith vid institutionen Duke-NUS, enligt Reuters.

Patienterna ska också haft en bättre syremättnad i sitt blod än de som drabbats av den ursprungliga varianten av viruset. Anledningen är utvecklingen av virusets genetik som framkallar en annan respons av immunförsvaret.

Forskarna menar också att upptäckten har effekter för framtagandet av vaccin och behandling av covid-19.