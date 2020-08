Forskare talar om en förlorad generation när skolor håller stängt

För ett par veckor sedan fick Tammy Timko, en svenskamerikansk tvåbarnsmamma bosatt i nordvästra Washington DC, reda på att sönernas respektive skolor håller stängt fram till januari 2021.

– Jag fick en klump i magen, säger Timko.

Hennes två pojkar Emil, 10, och Sebastian, 13, har redan suttit hemma sedan mitten av mars, när många amerikanska skolor började med distansundervisning som en följd av pandemin. Sönerna hoppades få återvända till skolan när höstterminen i Washington drar igång igen i början av september. Men så blir det alltså inte.

– Jag tycker synd om dem, säger Tammy Timko. Att gå i skolan handlar – vid sidan om det akademiska – om att lära sig att vara med andra människor. Nu går de miste om det.

Clementine Canlis i Seattle undervisas digitalt, bilden är från mars 2020. Foto: Anne Marie Canlis/AP

En majoritet av USA:s största skoldistrikt fortsätter med distansundervisning under höstterminen. Det gäller mångmiljonstäder som Chicago, Los Angeles, Miami och Houston. Andra storstadsregioner som New York City försöker genomföra en kombination av undervisning på plats i skolan och nätbaserade lektioner på distans. Men det räcker med ett mindre utbrott i New York – två fall av bekräftad smitta på en skola – för att den ska tvingas stänga igen tillfälligt.

Många lärare har drivit på för att skolorna ska hålla stängt. Två av de största lärarfacken i USA har ställt sig bakom lokala fackförbund som hotar med strejk om skolorna öppnar i deras distrikt. I flera storstäder har lärare demonstrerat på gatorna, utrustade med attrapper av likkistor och gravstenar.

Lärare demonstrerar mot att skolorna i Bloomington, Indiana, planeras att öppnas. Foto: SOPA Images

Barn har masstestats under sommaren. Under två veckor i slutet av juli lämnade 97.000 amerikanska barn positiva test, även om symptomen tenderar att vara mildare än hos vuxna och dödligheten nästan obefintlig.

Föräldrar som Tammy Timko oroar sig dock för kvaliteten på distansundervisningen. Emil, Timkos yngre son som början femman på Burning Tree Elementary School i förstaden Bethesda utanför Washington, erbjöds endast 45 minuter lärarledd distansundervisning per dag under våren.

– Jag tänker absolut att han egentligen borde gå om fyran – eftersom han hamnat efter rejält, säger Timko.

13-åringen Sebastian, som början åttan på Hardy Middle School i Georgetown i Washington, hade mer lärarledd tid, men även han erfor en ”extrem nedgång i betygen”.

– Det hölls inga prov, så det fanns inget som motiverade honom att plugga. Han hade också vissa datorproblem som gjorde att han inte kunde lämna in några övningar. Det tog hårt på honom psykiskt att sitta hemma.

”Distansundervisning ger oss säkerhet.” Lärarfacket över hela USA demonstrerade i början av augusti mot att skolor ska öppnas. Foto: Kamil Krzazynski/AFP

Det råder stora skillnader i omfattningen på distansundervisning över landet. Endast en femtedel av alla skoldistrikt i USA erbjöd skolbarn liveundervisning via video under våren, visar en studie från The Center on Reinventing Public Education som granskat 477 skoldistrikt.

Tillhör man ett förmöget skoldistrikt var det dubbelt så hög sannolikhet att man fick lärarledd liveundervisning jämfört med i ett fattigt distrikt. Skolor på landsbygden var särskilt utsatta – blott 27 procent av rurala distrikt fortsatte med nätbaserad liveundervisning när skolbyggnaden stängde.

Men även om lärare fanns på länk var det många familjer som saknade nödvändig utrustning. I metropolen Los Angeles, som hyser USA:s näst största skolområde, var det upp till en tredjedel av eleverna som inte deltog i undervisningen i våras.

Forskare talar om en förlorad generation – barn som halkar efter i skolan kan få lida akademiskt under resten av sina liv. I snitt har amerikanska elever hamnat sju månader efter i sin utvecklingskurva, uppskattar konsultföretaget McKinsey & Company.

– Jag har förståelse för att lärare och annan personal är oroade för att smittas, säger Tammy Tinko. Men samtidigt tänker att jag att barn verkligen behöver vara med andra barn.