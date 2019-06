”Fort Trump” på agendan när Polens president besöker Vita huset

Just nu: spara 50%

Huruvida det verkligen blir ett ”Fort Trump” var in i det sista oklart, men talespersoner för den polska regeringen har bekräftat att det blir en ”kvalitativ och kvantitativ” förstärkning av USA:s militära närvaro i Polen. Frågan avgörs till slut under de två presidenternas möte i Vita huset under onsdagen.

USA har redan en militär närvaro i Polen, som sedan 1999 är medlem i Nato och utgör försvarsalliansens tyngsta utpost mot Ryssland. För närvarande finns omkring 4.000 USA-soldater i Polen, bland annat en pansarbrigad, men det är en ”roterande” styrka. Den stationerades i Polen efter Rysslands annektering av Krim 2014 och intervention i östra Ukraina, som ett led i Natos ambition att motstå ett ryskt hot från öster. På Natos toppmöte i Warszawa 2016 beslöts formellt om att alliansen skulle upprätta militär närvaro i Polen (USA) och de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen (Kanada, Tyskland och Storbritannien).

I Polen finns utöver pansarbrigaden amerikanskt stridsflyg stationerat i staden Lask, liksom en ett infanteriförband som vaktar gränsen mot den ryska enklaven Kaliningrad. I staden Redzikowo pågår arbete med att uppföra en missilförsvarsanläggning.

Nu talar amerikanska företrädare om en ökning av antalet amerikanska militärer med omkring 1.000 man. Det handlar då inte om stridande trupp, utan snarare underhållspersonal som sköter sådant som drönare och sambandsuppgifter.

Ända sedan de den polska högernationalistiska regeringen tillträdde 2015 har den försökt få en permanent USA-styrka stationerad i landet. Det var under ett tidigare möte med Trump i USA, i september förra året, som Duda lade fram förslaget att namnge en militärbas efter den amerikanske presidenten. Utöver detta smickrande – men av många hånade – förslag utlovade president Duda ett polskt bidrag på 2 miljarder dollar för själva bygget av militärbasen.

Trump sade sig gilla idén och förklarade att han allvarligt skulle överväga den, men lovade ingenting.

Vita huset och försvarshögkvarteret Pentagon har tvekat om en permanent militärstyrka av ett antal orsaker, främst på grund av de säkerhetspolitiska följderna.

Ur den polska högerregeringens synpunkt handlar det mer om politisk symbolik än om faktiskt ökad säkerhet inför ”hotet från öster”. Många polacker hyser en stark oro för att den ryska dominansen – från den tsarryska och sovjetiska tiden – ska återkomma. Och det är USA som betraktas som den säkraste försäkringen mot ett sådant scenario – inte EU, Nato eller någon internationell organisation.

En permanent USA-bas skulle ge den auktoritära och i Europa allt mer isolerade polska regimen ökad legitimitet, och fungera som en motvikt mot EU, som kritiserat de senaste årens försök till nedmontering av demokratin i Polen.

Särskilt hård har kritiken från Bryssel varit i fråga om att den polska regeringen har rensat ut obekväma domare från författningsdomstolen och Högsta domstolen och ersatt chefer och journalister i public service-medierna med personer som är obrottsligt lojala med det styrande partiet Lag och rättvisa (PIS).

Polens president Andrzej Duda och hans fru Agata Kornhauser-Duda på Vita husets trappa tillsammans med presidentparet Donald och Melania Trump. Foto: Evan Vucci/AP

För Trump, som inte har mycket till övers för det europeiska samarbetet och delar mycket av den polska regeringens nationalkonservativa ideologi (i familjefrågor, klimatpolitik och fientlighet mot muslimer), är det ytterligare ett plus att Polen hellre lutar sig mot USA än mot EU.

Trump bör också se det som positivt att Polen är redo att stå för en del av notan för en utökad amerikansk truppbasering, med tanke på att han brukar klaga över att USA bär en alltför stor del av bördan för Nato och att de europeiska länderna åker snålskjuts på USA:s bekostnad som medlemmar i försvarsalliansen.

Polen ligger bra till hos Trump av ett annat skäl: landet gör av med två procent av sin bruttonationalprodukt på försvaret, vilket ligger bland de högsta andelarna i Nato och stämmer med det mål som alliansen satte upp för alla länder 2014.

Däremot ligger det ökade USA-engagemanget inte i linje med Trumps isolationistiska ”America First”-tänkande, hans nedlåtande syn på Nato, hans ovillighet att spendera pengar på avlägsna konflikter och hans förkärlek för goda relationer med den ryske ledaren Vladimir Putin.

I Moskva har man i åratal uttryckt oro för att Nato utvidgas allt närmare Rysslands gränser. En permanent USA-bas vid den ryska gränsen är ett ytterligare steg som lär betraktas som en provokation och ett hot mot såväl Ryssland som stabiliteten i Europa.

En del bedömare menar att ett sådant beslut av Trump knappast kommer att leda till ökad förhandlingsvilja från Putins sida i den frusna konflikten i Ukraina eller till att vara behjälplig i andra konflikter där USA har direkta intressen av en lösning; som Afghanistan, kärnvapenfrågan i Nordkorea och rustningskontrollen.