Fortsatt mystik över FBI-insats mot observatorium

Det var i torsdags som en grupp FBI-agenter och en Black Hawk-helikopter oväntat dök upp utanför solobservatoriet i lilla Sunspot i New Mexico i USA. En kort stund senare hade de tjugotalet anställda evakuerats och förts bort från platsen.

Sedan lades locket på.

Spekulationerna har inte låtit vänta på sig. Några av de mest fantasifulla har handlat om att FBI-insatsen har genomförts för att dölja en förestående utomjordisk invasion eller för att tysta ned en upptäckt av utomjordiskt liv.

Men observatoriet är inte anpassat för sådana upptäckter och dess instrument, som är bland de bästa i världen, är riktade mot solen. En alldeles för het plats för att kunna härbärgera liv.

På måndagen skriver Alamogordo News att evakueringen genomfördes i samband med att byggnaden blivit föremål för en polisutredning men att alla nu kan återvända till sin arbetsplats.

”I ljuset av det som framkommit under utredningen har vi kommit fram till att det inte finns någon risk för personalen vid Sunspot Solar Observatory att återgå till sina vanliga arbetsuppgifter”, står det i ett uttalande från Association of Universities for Research in Astronomy (AURA)som driver anläggningen.

Att man inte berättade varför anläggningen utrymdes berodde enligt AURA på att det fanns risk att en misstänkt person kunde dra nytta av informationen och därmed öka risken för personalen.

Några utomjordingar ska dock inte ha varit inblandade.

Solobservatoriet uppfördes 1947 och ligger på Sacramento Peak och uppmärksamheten kring den märkliga utrymningen har skapat ett enormt intresse kring observatoriet. Så stort att de ansvariga har tvingats hyra ett privat säkerhetsföretag för att hålla ordning på nyfikna drönarflygare och kamerajägare.

Men mysteriet med evakueringen återstår. På måndagen hade myndigheterna inte berättat vad det var för säkerhetsproblem som gjorde att FBI skickade dit personal.