Från askan in i elden: Det här händer med Brexit nu

1. Ett första test på hur det Theresa May fick med sig från Bryssel tas emot på hemmaplan kommer redan under torsdagen. May brukar alltid hålla ett anförande i parlamentet efter att hon deltagit i EU-toppmöten. Däremot behöver inte parlamentet godkänna att Brexit nu har skjutits upp igen.

Samma dag fortsätter förhandlingarna med Labourledaren Jeremy Corbyn. Tories och Labour har sedan drygt en vecka fört samtal för att försöka hitta en kompromiss i Brexitfrågan. Än så länge har inget konkret kommit ut ur deras förhandlingar, men båda parter har låtit någorlunda positiva och när May redogjorde för EU-ledarna om samtalen gav hon intrycket av att de är seriösa. Någon riktigt trovärdig plan för framtiden kunde dock inte May presentera för EU-ledarna.

May riskerar också att mötas av ministeravhopp när hon återvänder till London. Ytterligare en förlängning av Brexit var långt ifrån på allas önskelista.

2. Om Labour och Tories kommer överens om en kompromiss väntar en omröstning i det brittiska parlamentet. En sådan kompromiss kommer förmodligen framför allt handla om den så kallade politiska deklarationen i Brexitavtalet, det vill säga utfästelser om Storbritanniens framtida relation med EU. Däremot kommer man inte rucka på skilsmässoavtalet där tekniska detaljer som hur mycket Storbritannien ska betala till EU, hur lång övergångsperioden ska vara vid utträdet, medborgares rättigheter och hur gränsens mellan Irland och Nordirland ska skötas, ingår.

Skulle en eventuell kompromiss mellan Labour och Tories röstas ned kommer förmodligen parlamentarikerna återigen lägga fram sina egna förslag till omröstning.

Om alla de förslagen får nej kan May välja att på nytt lägga fram sitt avtal, som har röstats ner tre gånger.

Samtidigt är ett avtalslöst Brexit fortfarande möjligt. Det kan exempelvis ske om Storbritannien struntar i att hålla val till EU-parlamentet, om landet fortfarande är medlem i unionen vid den tidpunkten.

3. Storbritannien skulle också kunna riva upp det skilsmässoavtal som man har kommit överens med EU om och börja om från scratch. Det är dock en väldigt lång process som kräver att landet deltar i valet till EU-parlamentet. Dessutom måste EU gå med på det.

4. En ny folkomröstning är en möjlighet, men inte särskilt trolig. Även detta är väldigt tidskrävande. Valkommissionen måste ha tid på sig att formulera frågan och det krävs beslut om folkomröstningen ska vara rådgivande eller bindande.

När väl beslut om folkomröstning tagits måste dessutom folk få tid på sig att hämta information innan de röstar. Experter har talat om att det kan ta minst 22 veckor innan allt som krävs för en folkomröstning är klart.

5. Theresa May kan bestämma sig för att utlysa nyval. Det kräver att två tredjedelar av parlamentet går med på det. Gör de det kan inte valet inträffa förrän 25 arbetsdagar efter att det har annonserats.

6. Labour kan kräva en förtroendeomröstning om regeringen i parlamentet. Skulle Theresa May förlora en sådan måste en ny regering bildas inom 14 dagar. Lyckas inte det blir det nyval.

7. May avgår. Hon har tidigare sagt att hon avgår så snart hon får igenom sitt Brexitavtal i parlamentet. Men pressen på henne har knappast lättat och hon kan kasta in handduken ändå. Redan natten till torsdag kallade en av Tories parlamentariker Theresa May för en lam anka och förutspådde hennes avgång i maj, enligt the Telegraph. Om det blir så inleds kampen om vem som ska vara ny partiledare och premiärminister i Storbritannien. Brexitprocessen hamnar då i ett vakuum.

Detta scenario oroar EU-ledarna som alltmer funderar på hur de ska hantera Storbritannien om en brexitör som Boris Johnson plötsligt är premiärminister. Brittisk inrikespolitik är nu av högsta intresse för statscheferna i EU.