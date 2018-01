Från kosmonaut till flykting

Den syriska oppositionen hade precis tagit kontroll över delar av staden Aleppo när Muhammed Faris tog ett livsavgörande beslut: att fly Syrien med familjen.

De packade det allra nödvändigaste i några få väskor. Bland kläderna, i en liten påse, lade han varsamt ned sina medaljer som han fått efter att ha varit den första syriern i rymden. Allt annat fick stanna i Syrien.

En god vän hade arrangerat en bil som väntade på familjen och när natten kom körde de över gränsen till Turkiet och staden Kilis där han tillbringade sin första tid på fykt.

– Jag visste att så fort oppositionen tog kontroll skulle den syriska regimen börja bomba hejdlöst och att jag skulle vara en måltavla, säger Muhammed Faris.

Vi möts på ett kontor i stadsdelen Aksaray i Istanbul där många syrier på flykt bor. De allra flesta utan identitetspapper, jobb och med stark hemlängtan. Det gäller även för Muhammed Faris, men utöver det skiljer sig hans berättelse från de allra flesta eftersom han fram till kriget var en nationalhjälte, gator i Syrien hade hans namn och det undervisades om honom i skolorna.

– Det var i alla fall så det såg ut utåt. I verkligheten satte regimen mig i frysbox i åtta år. Jag gjorde inget annat än röka vattenpipa. Jag vet hur illa de behandlar sitt folk, det var därför jag inte kunde stanna kvar, säger han med besvikelse i rösten.

Foto: Yusuf Saman

Det var mitt under kalla kriget som Syrien och Sovjetunionen bestämde sig för att göra en gemensam rymdfärd. De båda ländernas relation var stark efter att Ryssland hade stöttat Syriens dåvarande president Hafez al-Assad, nuvarande president Bashar al-Azzads far, under landets olika uppror under 70- och 80-talet.

Rymdfärden var en stor sak för den syriska regimen. Bara en arab hade varit i rymden tidigare, Sultan Bin Salman Al Saud från saudiska kungafamiljen, men ingen professionell arabisk rymdman. 60 kandidater valdes ut och de fick genomgå flera tester. Slutligen kvarstod fyra kandidater, två alawiter som är presidentens folkgrupp, en druse och Muhammed Faris som är sunnimuslim. De fick genomgå strikt träning utanför Moskva och slutligen skulle en väljas. Det blev Muhammed Faris.

– Det var känsligt förstås. Regimen ville ha en alawit men efter två års träning i Sovjetunion var det bara jag kvar, säger han.

Enligt honom skickade regimen en delegation för att hjälpa Ryssland att välja kandidat. När de inte lyssnade utsattes han för två mordförsök. Inte heller det lyckades. I juli 1987 skickades Muhammed Faris, tillsammans med två ryska kosmonauter ut i rymden där de stannade i sju dagar, 23 timmar och fem minuter.

– Det är en mycket speciell känsla och erfarenhet som du bara kan dela med andra rymdmän, säger han.

Det starkaste minnet från resan är att blicka ned på jorden.

– Att se hur jorden är modern till allt annat var starkt. Och jag minns hur det slog mig att det inte fanns några gränser, bara land och vatten som vi ska dela på, säger han.

En sak saknar han från dagarna i rymden.

– I rymden fanns inga tjuvar, diktatorer eller maffia. På jorden har vi tyvärr många sådana.

I rymden förstod Muhammed Faris vilken unik upplevelse han hade och bestämde att han ville bygga ett rymdforskningsinstitut i Syrien för ungdomar med samma drömmar som han hade haft och kunnat förverkliga.

När han kom hem hyllades han som en hjälte, gator döptes efter honom och han fick möta presidenten. Men när han bad om pengar till ett rymdforskningsinstitut var svaret nej med eftertryck.

– De ville inte att jag skulle bli för stor, de vill kontrollera kunskapen, säger Faris.

Under åtta år fick han knappt göra något alls, han säger själv att regimen frös hans liv. Så småningom blev han generalmajor på flygvapnet där han lärde unga män flyga stridsplan.

– När kriget kom såg jag hur de övertalades att följa regimen och döda sitt eget folk.

Redan när revolutionen började stöttade Muhmmed Faris den. Han säger att han hade sett hur många sunnimuslimer behandlats illa av regimen och alla var trötta på obalansen. Tidigt satt han ute på kaféer tillsammans med oppositionsanhängare och diskuterade.

– Regimen visste om det förstås, men jag var för känd av folket för att dödas. Först när oppositionen blev starkare och tog Aleppo visste jag att det var min tur. Då kunde de skylla min död på oppositionen. Så 2012 valde vi att fly.

Förste syriske kosmonauten. Muhammed Faris var del av ryskt-syriskt rymdsamarbete och skickades efter två års särskild träning till rymden. Foto: Sovfoto/Universal Images Group/REX

Som generalmajor i det syriska flygvapnet känner han väl till den syriska regimens stridsmetoder.

– När jag såg att de låg med helikoptrar en kilometer upp och sköt fem kilometer bort blev det tydligt att målet inte var beväpnad opposition utan att orsaka så stor förödelse som möjligt.

Efter en kemisk attack kan du i alla fall begrava din familjemedlem i ett stycke.

Idag anses minst fyra miljoner Syrier ha flytt landet och mer än sju miljoner syrier lever på flykt inom Syrien. Enligt FN har mer än 400 000 dödats i kriget.

– Jag gråter varje dag när jag ser bilder på dödade barn. När ska det sluta?

Han är besviken på att omvärlden inte har varit tydligare i sin kritik mot den syriska regimen.

– De kritiserar användandet av kemiska vapen men alla andra bomber då? Efter en kemisk attack kan du i alla fall begrava din familjemedlem i ett stycke och inte leta småbitar på marken, säger han krasst.

Sedan flykten har han haft kontakt med sina kosmonautkollegor från Ryssland.

– Dagarna vi delade går ju aldrig att ersätta . Vi sågs senast i Riyadh på en rymndkonferens och de försökte övertala mig att komma till Ryssland. Men jag förstod på deras sätt att tala att Ryssland planerade att hjälpa den syriska regimen och döda mitt folk. Jag vägrade resa dit. Idag har vi ingen kontakt.

Istället har han valt att stanna i Turkiet för att vara nära sitt hemland. Han säger att han har en bättre situation jämfört med många andra syrier på flykt men en sak förenar dem: de är flyktingar.

– Det är svårt att ha det som sin identitet men det är verkligheten för många syrier.

Han berättar att den syriska regimen har tagit bort hans namn ur historieböckerna och de gator som en gång hade hans namn har döpts om.

– Det är som om jag inte funnits, säger han.

Han skrattar till lite och säger:

– Förr kunde jag resa till rymden, nu får jag inte ens visum till Sverige.

Han berättar att han för ungefär två års sedan var inbjuden med sin hustru att delta i en rymdkonferens i Sverige. Men eftersom de var syrier fick de nej på ansökan.

– Som om vi skulle vilja stanna i Sverige, där det är så kallt?! Min hustru blev så arg att hon rev pappret i bitar och slängde det på marken. Världen har glömt att vi är människor och var med om att bygga civilisationen.

Läs mer: ”Vi vänder undan blicken”

Muhammed Faris följer förhandlingarna som pågår om Syrien i såväl Genève som Sochi. Han tror inte på någon av dem.

– Först dödar Ryssland vårt folk, sen vill de att vi ska komma till dem och prata om fred? Det kommer aldrig att gå.

Han har inte heller något hopp om att dialogerna i Genève ska leda någonvart.

– De hade en chans men nu är de i händerna på regimen och verkar också hoppas på att Sochi är lösningen, säger han.

Den enda lösningen, enligt honom, är om president Bashar al-Assad tvingas lämna sin post och det genomförs nya val. Men kriget handlar inte längre om regimen och oppositionen, utan om omvärlden.

– Hur ska de lösa sina konflikter i Syrien? Jag har ingen aning. Jag vill förstås hem men det ser inte ljust ut.

Även om han själv inte har starkt hopp på en fredlig lösning försöker han att ingjuta hopp i syriska barn och ungdomar. Han åker ofta runt och berättar om sin bakgrund i olika skolor för syriska barn i Turkiet.

– Jag säger till dem att inte sluta drömma och att alla kan bli astronaut om de vill. Det är det allra viktigaste budskapet: att fortsätta hjälpa syriska barn drömma om sin och andras framtid.

Läs mer: ”Belägringen av östra Ghouta visar Syrienkrigets omänsklighet”