Frankrikes krav bromsar beslutet om Brexit

Under kvällens diskussioner ligger fyra olika datum för ett brittiskt utträde på bordet. Dels Theresa Mays begäran om ett utträde den 30 juni, men också tre datum som diskuterats inom EU:s medlemsländer; i början av maj (alltså före EU-valet den 23 maj), den 31 december i år och den 31 mars 2020.

Det senaste av datumen, nästan ett år fram i tiden, stöds enligt uppgifter till The Guardian av bland andra Europeiska kommissionens president Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

May själv har fått svara på de övriga ledarnas frågor under en timme och fem minuter innan hon lämnade mötet som fortfarande pågår i Bryssel. Enligt uppgifter till DN:s utsända gjorde May ett ”trovärdigt och tydligt” intryck när hon berättade om samtalen med Labour. Hennes svar blir nu underlag för det beslut som de 27 kommer att ta.

Ett beslut som kan dröja långt in på torsdagsmorgonen.

En som motsätter sig en förlängning av Storbritanniens utträde är Frankrikes president Emmanuel Macron som kritiserat britterna för att vilja ha en förlängning samtidigt som man, enligt Macron, saknar en plan för hur man ska gå vidare. Frankrike har också påpekat att datumet för utträde har bestämts av britterna själva – den 29 mars 2019. Ett datum som redan passerats.

Frankrikes president Emmanuel Macron innan EU-toppmötet på onsdagen. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

Den ståndpunkten fortsätter Frankrike att hävda under onsdagskvällens diskussioner. Macron ska bland annat ha sagt att han ”ännu inte” hört något som vill ge Storbritannien längre tid på sig än till den 30 juni. Enligt tidningen Le Monde har Frankrike också planer på att en kommitté ska mötas var tredje eller fjärde månad för att gå igenom att Storbritannien sköter sig.

Under kvällen satte Frankrike tryck på de övriga medlemsländerna genom flera uttalanden från bland annat Emmanuel Macrons talesperson som gjorde klart att en hård Brexit vore att föredra istället för att ha ett trilskande Storbritannien kvar inom EU.

Mot Macron och Frankrike står Tysklands förbundskansler Angela Merkel som istället vill ge Storbritannien mer tid, helst till den 31 december, på sig att ta fram ett avtal.

Theresa May och Angela Merkel under mötet. Foto: Olivier Hoslet/Pool via AP

När Theresa May återvänder till London kan hon göra det lätt vingklippt. Om EU-ledarna lyckas enas sent i kväll kommer Storbritannien sannolikt att få med sig ett krav på att avstå från att lägga sig i viktiga EU-frågor under tiden fram till utträdet. Storbritannien blir fortsatt EU-medlem men utan rätt att lägga sig i.

I ett sent utkast till uttalande som läckte under onsdagskvällen stod att britterna i gengäld för en förlängning ”ska avstå från alla typer av åtgärder som kan skada” EU och dess mål ”särskilt när det gäller beslutsprocessen”. Detta för att undvika att Storbritannien, som vissa kritiker sagt, ska bli en trojansk häst i EU.

Emmanuel Macron ser också ut att kräva att Storbritannien tappar sin plats i Europeiska kommissionen, alltså EU:s regering som är det organ som utarbetar lagförslagen. En plats som i dag innehas av sir Julian King. Sveriges EU-minister Hans Dahlgren avfärdade det förslaget i en intervju på onsdagskvällen.

– Om Storbritannien ställer upp i EU-valet kommer man också att ha en kommissionär, sa Dahlgren till CNN.

Oron är också stor över en annan fråga: vad händer om Theresa May väljer att lämna sin post eller om hon röstas bort vid ett eventuellt nyval under förlängningsperioden?

– Då vet vi inte vem som kan bli ny premiärminister och vad den personen i så fall kan göra, sa förste vicepresidenten i Europaparlamentet Mairead McGuinness i en intervju med CNN före onsdagens omröstning.

I morgon åker Theresa May tillbaka till London för fortsatta förhandlingar på hemmaplan. Redan på torsdagen möter May oppositionsledaren Jeremy Corbyn i ett försök att hitta ett avtal som kan röstas igenom i parlamentet.

Corbyn själv skrev under onsdagskvällen att Labours förslag om en tullunion med EU, där Storbritannien har möjlighet att påverka framtida avtal, ses som ”trovärdig och möjlig att leverera” av Irlands premiärminister Leo Varadkar.

