”Fredsavtalet om Jemen hotas av kollaps”

I dag torsdag inleds eid al-fitr i Jemen, slutet på fastemånaden ramadan. Under ramadan förväntas en from muslim avstå från all mat och dryck mellan soluppgång och solnedgång. Eid al-fitr, då fastan bryts, är en överdådig fest där familj och vänner samlas för att äta och umgås. Barnen får presenter, godis och nya kläder.

Så borde det vara också i det nästan helt muslimska Jemen. Men över fyra års krig har tärt på festglädjen och möjligheten att ställa till kalas.

– Jag pratade med jemenitiska vänner innan jag reste till Sverige. De konstaterade att de inte vågade göra resor och hälsa på släkten - det är farligt att röra sig ute på vägarna. Och priserna har stigit så mycket på alla varor att vanligt folk knappast har råd med presenter.

Tamer Kirolos, Rädda Barnens landchef i Jemen. Foto: Erik Ohlsson

Det säger egyptiern Tamer Kirolos som är chef för biståndsorganisationen Rädda Barnens verksamhet i Jemen, baserad i huvudstaden Sanaa. Han är på snabbesök i Sverige för att informera svenska beslutsfattare om läget i det krigsdrabbade landet.

För ett drygt halvår sedan fick Sverige hastigt en huvudroll i den blodiga och segslitna konflikten i Jemen. FN beslutade att förlägga en runda av fredsförhandlingarna om Jemen till Johannesbergs slott utanför Rimbo i Uppland.

En kylig och snöig vecka strax före julhelgen 2018 samlades några av de tongivande aktörerna i konflikten på slottet, under ledning av FN:s särskilda medlare Martin Griffiths.

Förhandlingarna hölls mellan huthierna, som anses vara uppbackade av Iran, och företrädare för Jemens regering, som stöttas av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (som i sin tur får hjälp av USA, Storbritannien och Frankrike).

Innan samtalen i Johannesberg hade parterna inte talat med varandra på nära tre år. De mest påtagliga som överenskoms i det så kallade ”Stockholmsavtalet” från Rimbo var att den strategiska hamnstaden Hodeidah skulle fredas. Till Hodeidah förs huvuddelen av den nödhjälp som Jemens befolkning behöver för att överleva.

Tamer Kirolos säger att striderna kring Hodeidah har minskat efter Sverigesamtalen.

– Men det betyder inte att de avtagit helt. Det förekommer daglig artilleribeskjutning.

Kirolos konstaterar vidare att samtalen mellan parterna visserligen fortsätter - men att det inte finns någon varaktig fred i utsikt.

– Det är tragiskt, och farligt. Jemeniterna är kända för sitt tålamod och sin uthållighet, men nu börjar de förlora hoppet om att en fred är möjlig. Fredsöverenskommelsen är bräcklig och lever hela tiden under hotet att kollapsa. Omvärlden, inte minst Sverige, måste göra en kraftansträngning för att stärka och utveckla Stockholmsavtalet, säger Tamer Kirolos.

Han ger också den svenska regeringen en känga för att den, till skillnad från många andra europeiska länder, inte helt stoppat vapenexporten till länder som är att betrakta som krigförande i Jemen. Sverige exporterade krigsmateriel till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien för mer än 160 miljoner kronor under förra året.

– Att verka för fred men samtidigt, genom vapenexporten, bidra till krig är inte trovärdigt. Det logiska vore att omedelbart stoppa alla vapenleveranser till de krigförande parterna i Jemen, säger Tamer Kirolos.

Rädda Barnen har varit verksamt i Jemen sedan 1963 och är en av de ledande aktörerna i hjälparbetet i landet. Minst 56 000 människor har dödats (enligt den amerikanska organisationen ACLED).

Barnen drabbas hårdast av konflikten, både direkt och indirekt. Mellan 30 och 40 barn dödas i genomsnitt varje månad i bombanfall. Barnen är också särskilt utsatta för en pågående koleraepidemi som sedan utbrottet vid årsskiftet 2017/2018 drabbat över 700 000 människor. En dryg femtedel av kolerafallen är barn under fem år, visar FN-organet WHO:s statistik.

Samtidigt är samhällsservice som skolor och sjukvård hårt utsatta. Hälften av sjukvårdsinrättningarna i Jemen har förstörts eller skadats i kriget och 20 miljoner människor - drygt två tredjedelar av befolkningen - saknar tillgång till sjukvård.

– Jemen är på god väg att få en generation som aldrig gått i skolan. Redan nu är det inte ovanligt med barn som inte fått någon undervisning alls på över tre år, säger Tamer Kirolos.

Rädda Barnen utbildar lärare och driver tillfälliga skolor. Organisationen stöder också närmare 200 sjukhus och kliniker i Jemen. Ett vanskligt uppdrag eftersom såväl skolor och sjukhus utsattas för flygattacker av den Saudiledda koalitionen som bekämpar huthierna.

För drygt två månader sedan bombades en skola som Rädda Barnen stöder i Kitaf i norra Jemen, nära gränsen till Saudiarabien. Sju människor dödades, varav fyra barn.

Inte heller biståndsorganisationerna och deras personal är fredade. Sedan kriget bröt ut för drygt fyra år sedan har minst 42 biståndsarbetare dödats, visar en sammanställning som webbsajten aidworkersecurity.org har gjort.

Tamer Kirolos understryker att bara ett slut på stridigheterna kan häva det katastrofala läget i Jemen.

– Epidemierna, den bristande säkerheten, den kollapsade statsekonomin - allt är ju konsekvenser av det pågående kriget. Det internationella samfundet måste fortsätta att pressa de stridande parterna att upphöra med sitt våld.