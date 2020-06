Fritt fram att resa inom Italien

För första gången efter 85 dagars isolering så kan man nu också resa mellan olika regioner utan specialtillstånd. 23 flygplatser är nu operativa över hela Italien.

– Det hela känns som ett långsamt uppvaknande efter en oändligt mörk vinter. Det är som om vi långsamt nu tinar upp, säger Anna Brännström, lektor i svenska vid Milanos universitet till DN.

Invånarna i Milano gillar sitt stadsflyg. För Linateflyplatsen ligger endast på fyra kilometers avstånd från centrum. En förklaring till att businessresenärer fortfarande flyger mellan Milano och Rom. Detta trots att tåget bara tar tre timmar. Den stora flygplatsen heter Malpensa och ligger fyra mil från Milano. Denna har hela tiden varit öppen.

Fortfarande finns det mycket som man inte får göra i Italien. Reglerna och förhållningsorderna är många. Och polisen är synlig näsan överallt. Du kan inte vägra att få din temperatur kontrollerad om du skall gå in någonstans. Över 37,5 kommer man inte in.

Överallt kan man råka ut för att få sin temperatur kontrollerad. Är den högre än 37,5 kommer man inte in. Foto: IPA/Sipa USA

I alla offentliga lokaler måste du bära munskydd. För att gå på gym måste du vara inbokad, så att inte trängsel uppstår. Samma sak hos hårfrisör. Den enskildes privatliv är inskränkt. Om du går på en lokal så kan ägaren begära att få skriva upp ditt namn! Den som varit i kontakt med coronaviruset måste sitta i karantän. Grekland tar för närvarande inte emot italienare som vill turista i deras land.

Kommer det få eller många turister i sommar? Oavsett hur många som kommer har Italien redan öppnat upp sina berömda museer. Vatikanmuseerna, Colosseum och på tisdagen invigdes i Rom den stora utställningen om målaren Rafael, som redan har 27.000 bokningar. Huvudsakligen italienare.

Florens berömda konstmuseum Uffizierna har också slagit upp portarna.

– Museet har under det senaste seklet varit stängt endast vid fyra tillfällen: under andra världskriget, under stadens svåra översvämning 1966 och efter maffians bombattentat 1993 då intilliggande byggnader blev svårt skadade. Och nu covid-19. Varje gång har Uffizierna öppnat upp vackrare och mer magiska än någonsin, säger museets chef Eike Schmidt i en kommentar.

De senaste åren har Milano haft en mycket stor turism efter 2015 års framgångsrika världsutställning.

Anna Brännström tror dock att det blir ett magert år för turismen i Milano.

– Alla stora mässor som Milano brukar ha har flyttats fram till nästa år. Det är ett stort avbräck inte bara för branschfolk utan även för turismen.

Värst drabbad är den stora möbelmässan. Normalt drar denna mässa 360.000 besökare under sex dagar.