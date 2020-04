Frustrationen ökar: Hur länge orkar Europas folk sitta hemma?

Sverige är fortfarande undantaget. Men i nästan hela resten av Europa är verkligheten något som bara för ett par månader sedan skulle ha setts som en dålig science fiction-film. Eller som en beskrivning av livet i någon av 1900-talets totalitära diktaturer.

Människor kan när som helst stoppas av polis och straffas för att de joggar eller sitter för nära varandra en parkbänk. Lekplatser är avspärrade. I länder som Italien och Frankrike får man inte gå ut utan att fylla i en särskild blankett.

Att hela befolkningar mer eller mindre spärras in i sina hem är det sätt regeringar har valt för att stoppa coronapandemin i de värst drabbade länderna.

Hellre göra för mycket än att bli anklagad för att ha gjort för lite – så resonerar många europeiska ledare. Även i flera länder där smittan hittills bara har skördat enstaka dödsoffer, som Kosovo och Litauen, råder undantagstillstånd.

Men varnande röster höjs nu för att vissa av de åtgärder som sätts in hotar frihet och demokrati.

I Ungern har premiärminister Viktor Orbán använt pandemin som ursäkt för att sidsteppa parlamentet och styra med dekret på obestämd tid. ”Falsk information” om smittan kan straffas med fem års fängelse.

Organisationen Privacy International rapporterade häromdagen att 23 länder världen över spårar medborgare elektroniskt genom deras mobiltelefoner, 14 av dem via särskilda appar. Det gäller bland annat Kina och Sydkorea, men spårningsappar av olika slag är också på gång i europeiska länder som Polen och Slovakien.

I flera länder förekommer angiveri, att människor skvallrar på varandra till polisen, ibland i organiserad form. Likaså att människor som bryter mot karantänen hängs ut offentligt med namn.

Så långt har det kanske inte gått i Europa än, även om borgmästaren i den italienska staden Acerra häromdagen gick ut i sociala medier och pekade ut en ung kvinna för att ha rört sig ute trots att hon var smittad – varpå en hotfull folkhop belägrade huset där kvinnan bodde.

Italiensk polis och militär har spärrat av infarten till staden Nerola norr om Rom. Foto: Mauro Scrobogna/AP

Den stora förändringen för de flesta européer är ändå olika grader av förbud mot att lämna hemmet.

Men trots att reglerna vänder upp och ner på nästan allas liv har de tuffa åtgärderna ofta starkt stöd. I Italien, som levt under strikta karantänsregler sedan den 10 mars, ger 63 procent regeringen godkänt för hanteringen av krisen så här långt.

I Tyskland har regeringens hårda linje mot coronapandemin lett till något av en comeback för den avgående Angela Merkel som ”landsmoder” – hela 75 procent tycker att hon sköter krisen på ett bra sätt. Även Frankrikes president Emmanuel Macron har fått en uppgång i popularitet, om än från en låg nivå.

De allra flesta medborgare följer dessutom reglerna, även i de länder där de är som mest ingripande.

Ridande poliser patrullerar gatorna kring ett tomt Champs Elesees i Paris. Foto: Christophe Ena/AP

I Frankrike hade polisen häromdagen stoppat totalt mer än 3,7 miljoner människor sedan undantagstillståndet infördes. Bara cirka 225.000 av dem, eller sex procent, rapporterades för regelbrott.

Ett exempel från Italien: av de 254.959 personer som stoppades av polis i fredags straffades sammanlagt 8.300 eller drygt tre procent, enligt inrikesministeriets hemsida – det är en låg men växande andel som bryter mot reglerna.

Men även om de flesta lyder är frågan hur länge folks tålamod kommer att räcka.

För också människor som i grund och botten är positiva till hårda tag mot viruset känner sig pressade. Så här säger Felix Pöchhacker, en 25-årig musiker i Wien, till DN:

– Precis som många andra är jag tacksam över att regeringen agerade så snabbt och handlingskraftigt.

I Österrike måste man bära ansiktsmask i livsmedelsaffärer, 1 april 2020. Foto: Alex Halda/AFP

– Men alla poliser är inte särskilt trevliga. Jag hotades själv med böter när jag satt på en parkbänk med en kompis. Trots att vi höll två meters avstånd, vilket reglerna föreskriver, så blev vi åthutade. Det finns också folk som håller på och anmäler sina grannar för ditten och datten. Sånt är överdrivet, men på det stora hela tycker jag ändå att åtgärderna är bra.

Att få sin frihet inskränkt sätter psykologisk press på många – och utegångsförbuden får ibland tragiska konsekvenser. I Frankrike har anmälningarna om misshandel i hemmet ökat med 32 procent på två veckor.

Över hela Europa sitter nu uttråkade och frustrerade människor i sina lägenheter och funderar på när det normala livet kommer tillbaka.

En av dem är Martin Lexell, en svensk lärare som bor i Madrid sedan många år tillbaka.

– Visst är vi alla frustrerade. Väldigt många jag känner har redan förlorat sina jobb. Och det här innesittandet går ju helt emot Madridbornas livsstil som i mycket går ut på att sitta på uteserveringar och umgås.

Själv går Martin Lexell en gång i veckan och handlar mat. Vid ingången till affären möts han av poliser, och det är en in, en ut som gäller.

– Folk respekterar ändå detta skulle jag säga. Spanjorerna har varit med om mycket och är mentalt förberedda på kriser och uppoffringar. För tio år sedan blev det massarbetslöshet under finanskrisen. Och äldre minns ju Francodiktaturen.

Maskbeklädda resenärer på stationen Atchoa i Madrid, 30 mars 2020. Foto: Oscar del Pozo/AFP

Just minnet av tidigare umbäranden kommer upp till ytan i flera länder i samband med coronakrisen. I Storbritannien talar man mycket om Nazitysklands luftkrig 1940 och den nationella sammanhållning som skapades när bomberna föll.

Som DN:s Katrine Marçal skrev från sin by utanför London härom dagen: det är som att bli ”tvångsrekryterad in i en modern simulering av den heroiska brittiska hemmafronten under andra världskriget”.

Vissa frestas ändå att bryta mot reglerna. Just i Storbritannien – där man inte behöver fylla i blanketter för att gå ut – oroar sig regeringen över tecken på att fler kör bil och använder kollektivtrafiken.

Det fick en desperat Boris Johnson att twittra i onsdags: ”Gårdagens data visar att fler rör sig ute än tidigare. Jag ber er att inte lämna hemmet om det inte är absolut nödvändigt. Det kan verkligen rädda liv”.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1245638434128924672

Från södra Italien – som ännu inte är särskilt hårt drabbat av epidemin – kommer samtidigt oroande rapporter.

I en video från staden Bari, som fått stor spridning, syns en man utanför ett stängt bankkontor. Han kan inte få ut sitt socialbidrag och skriker åt en polis:

– Vi har inga pengar kvar! Kom hem till mig och titta i köket. Det finns ingen mat! Ni är vidriga!

I Syditalien är arbetslösheten långt högre än i det rika Norditalien. Och de som arbetar gör det ofta i den informella sektorn eller som daglönare. Det innebär att karantänsreglerna slår mycket hårdare mot folks ekonomi.

För en vecka sedan gick en grupp på 20 personer ut från en Lidl-affär i Palermo med fullastade kundvagnar som de vägrade betala för. Polis tillkallades och kaos utbröt som varade i flera timmar.

En Facebookgrupp bildades som uppmanade folk att plundra affärer med mottot ”Slut på hemmasittandet, vi måste äta!”

Det har gått så långt att beväpnad polis har satts in för att bevaka mataffärer på Sicilien. Palermos borgmästare varnade i en intervju för tidningen La Stampa för att maffian – som också drabbats av utegångsförbudet – kan sätta igång upplopp:

– Vi måste agera snabbt. Oron kan lätt övergå i våldsamheter.

Läs mer:

Katrine Marçal: Britterna lever i ett undantagstillstånd

Sverige sticker ut när hela Europa inför tvångsåtgärder