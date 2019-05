Fyra gripna efter dödsskjutningen på Lyra McKee

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

De fyra männen, som är mellan 15 och 51 år gamla, greps i den nordirländska staden Londonderry (även känt som Derry) under torsdagsmorgonen. De togs in till sektionen för grova brott och förhörs under dagen av polis.

– Som en del av morgonens operation genomsökte polisen fyra fastigheter. De grep även fyra personer med kopplingar till våldsamheterna som bröt ut på gatorna kvällen då Lyra McKee dog, sade poliskommisarie Jason Murphy enligt den nordirländska tidningen Derry Journal.

Den 29-åriga journalisten Lyra McKee dödades den 18 april. Skott som tros ha varit ämnade för polispatrullerna på plats träffade henne i huvudet, under våldsamma upplopp i Londonderry. Terrororganisationen som kallar sig ”Nya IRA” har tagit på sig ansvaret för skjutningen och riktade efter dådet en offentlig ursäkt till Lyra McKees släkt och anhöriga.

Dödsskjutningen har väckt starka reaktioner på Nordirland och i resten av Storbritannien. Politiska partier har gått samman och fördömt dödsskjutningen, flera manifestationer och demonstrationer har hållits och rekordmånga vittnen har tagit kontakt med polisen.

– Jag vill tacka allmänheten för det stora stöd som vi har fått och får ännu. Över 140 personer har lämnat in bilder och andra tips, sade Jason Murphy på torsdagen.

Fem dagar efter dådet greps en 57-årig kvinna med misstänkt koppling till händelsen av polis. Innan det greps två unga män, men de släpptes dagen efter.

Läs mer: Mördade journalisten Lyra McKee begravd i Belfast

Läs mer: Journalistens död överskuggar Nordirlands val