Fyra miljoner har lämnat sina hem efter kraftigt monsunregn

Minst 180 personer har dött efter det kraftiga monsunregn som dragit in över Bangladesh, Indien och Nepal och Pakistan. Över fyra miljoner människor har tvingats lämna sina hem sedan regnet startade för drygt två veckor sedan, skriver nyhetsbyrån AFP.

Den intensiva regnperioden, som brukar pågå från juni till september, är på många sätt livsviktig. Det behövs för vattning, för att fylla grundvattennivån och för svalka i hettan.

Men årets kraftiga skyfall orsakar också stor förödelse. Många byar har helt skurits av efter översvämningarna och människor sitter strandsatta i sina hus.

Områdena Assam och Bihar i nordöstra Indien har drabbats hårt och vägar och järnvägar är vattentäckta. Tv-bilder visar hur människor kämpar sig fram i midjehögt vatten samtidigt som de bär sina ägodelar på huvudet.

– Översvämningssituationen är väldigt allvarlig och 31 av våra 32 distrikt påverkas, säger Sarbananda Sonowan, Assams chefsminister, under en presskonferens.

Flodbankarna på Brahmaputra-floden brast under måndagen, vilket har förvärrat situationen ytterligare i Assam.

Än så länge har dock Nepal drabbats hårdast. Ett 80-tal personer har dött och ett 30-tal saknas efter att en tredjedel av alla distrikt drabbats av det kraftiga monsunregnet, uppger lokala polisen.

I Cox’s Bazar i sydöstra Bangladesh ligger världens största flyktingläger. Där bor drygt 900.000 rohingyer och monsunregnet har slagit till hårt även mot dem.

– Det har regnat i över två veckor och i Bangladesh är mer 24.000 flyktingar påverkade. Över 600 skydd, alltså boenden, har förstörts, säger Caroline Bach, talesperson för FN:s flyktingorgan UNHCR, till DN.

Hon befinner sig i Sverige men var under tisdagen i kontakt med kollegor i Bangladesh.

Mer än hälften av de rohingyer som flytt från Myanmar till lägret i Bangladesh är barn.

– Det vi ser nu är en ny katastrof inom en pågående katastrof. De här flyktingarna har fått genomlida oerhört mycket när de flydde från Myanmar, och nu utsätts de igen. Några av världens mest sårbara människor befinner i området och de här översvämningarna och jordskreden blir en direkt livsfara för dem, säger Caroline Bach.

Caroline Bach, talesperson för UNHCR. Foto: Pressbild

UNHCR, deras samarbetspartner och särskilt utbildade flyktingvolontärer arbetar just nu dygnet runt i lägret.

– Vi flyttar de mest drabbade till säkra platser och det pågår också räddningsarbeten för att rädda dem vars boende har förstörts och fastnat under jordskred, säger Caroline Bach.

Bostäderna i lägret i Cox's Bazar är tält och skjul omgivna av leriga stigar. Området blir ofta drabbat av översvämningar och därför har 80.000 av flyktingarna som bor där fått lära sig hur man ska skydda sig vid katastrofer, laga bostäderna och hur viktigt det är att akta sig för till exempel fallande elledningar.

UNHCR arbetar även i andra områden som just nu drabbas av det kraftiga monsunregnet. Andra hjälporganisationer och lokala myndigheter jobbar dygnet runt med humanitära insatser och att evakuera nödställda i norra Indien, Pakistan, Nepal och Bangladesh.

De flesta dödsfallen har skett när hus slitits bort av kraftiga jordskred. Livsviktiga boskapsdjur och odlingar har sköljts bort av vattenmassorna.

– Det finns fortfarande byar som är väldigt beroende av grödor. Om de förlorar sina grödor förlorar de försörjningsmöjligheten, säger Azmat Ulla, chef för Röda korsets kontor i Bangladesh, till CNN.

Det finns också en oro att till exempel myggburna sjukdomar som malaria och japansk encefalit ska spridas. Därför jobbar myndigheterna med att samla in blodprover från människor som söker skydd i läger, skriver The Times of India.

I måndags rasade en fyra våningar hög byggnad i Bombay i Indien. Det är inte fastställt varför, men monsunregnet kan vara orsaken. Fyra personer har rapporterats döda och ett 40-tal personer var under tisdagen fortfarande fastklämda under bråte i huset.

– Vi hörde ett högt ljud. Alla skrek: ”Byggnaden faller, byggnaden faller”. Jag sprang, det kändes som en stor jordbävning, säger en förbipasserande till lokala tv-kanalen NDTV.

Dödssiffrorna i monsunregnet väntas att öka ytterligare. När monsunregnet drog in över området 2017 dog minst 1.200 människor.

Under tisdagen mattades det intensiva regnet av i Nepal, men faran är långtifrån över. Det är fyra månader kvar av monsunsäsongen och mer regn väntas.

– Som det ser ut nu kommer det att fortsätta att regna. Vi står i fortsatt hög beredskap för att distribuera det som behövs och även rädda liv, säger Caroline Bach.