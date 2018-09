Gigantiska handelsleder ska stärka Kinas globala maktställning

Under många årtionden bedyrade kinesiska kommunistledare som Mao Zedong och Deng Xiaoping att Kina inte strävar efter att bli en supermakt – i motsats till USA och Sovjetunionen.

Mycket har hänt sedan 1970-talet då Deng höll tal i FN: ”Kina är ingen supermakt, och kommer aldrig att sträva efter att bli en. Om Kina en dag ändrar färg och förvandlas till en supermakt, om hon också blir en tyrann i världen och utsätter andra för översitteri, aggression och exploatering, bör världens folk störta henne tillsammans med det kinesiska folket”.

Kinas nuvarande ledare Xi Jinping – som i princip kan sitta kvar under sin livstid – skulle knappast skriva under på det uttalandet. Han har i stället förklarat att det är dags för Kina att ”inta huvudscenen i världen och ge större bidrag till mänskligheten”. Det är ett sätt att medge att Kina söker en stormaktsroll. Med brasklappen att ”vi vill inte vara en hegemonisk makt”.

Kina har länge haft regionala ambitioner i Asien, vilket redan för årtionden sedan kom till uttryck genom gränskonflikter och krig med stora grannländer som Indien och Vietnam.

På senare år har Kina skaffat sig stort inflytande över enpartistaterna Kambodja och Laos. Samtidigt har Kina stegvis etablerat faktisk kontroll över den omstridda Sydkinesiska sjön.

Numera är det tydligt att världens folkrikaste land i allt högre grad även strävar efter globalt inflytande. Senast aktualiserat i samband med toppmötet Afrika-Kina i början av september, där den kinesiska regeringen annonserade en satsning på ytterligare mångmiljardbelopp till utveckling av infrastrukturen på kontinenten. Större delen i form av lån.

Det har lett till att kritiska röster talar om att Kina – som redan är den största givaren av bilaterala lån i Afrika – har lagt ut en finurlig skuldfälla, som knyter upp de afrikanska nationerna i ett beroende till Peking.

Företeelsen kallas för “debt-trap diplomacy”.

Lånen har Kina gett mot säkerhet i de kontinentens naturrikedomar som man själv hungrar efter – olja, mineraler och markrättigheter.

Vad den ”fällan” kan innebära har Sri Lanka, ett annat land som Kina har knutit upp med stora krediter, fått erfara. Nyligen tvingades Sri Lanka – som inte klarade att betala av på sin skuld – att överlämna kontrollen över den nybyggda hamnen Hambantota till Kina på 99 år.

Det ger den kinesiska staten ett strategiskt fotfäste intill en av världens viktigaste kommersiella och militära sjövägar, som årligen trafikeras av tiotusentals fartyg. Det är inte heller långt ifrån Indien, Kinas viktigaste regionala stormaktsrival.

Satsningen på hamnar är en del av vad Xi Jinping har lanserat som en ny Sidenväg - ”Belt and Road initiative” – som enligt Peking primärt drivs av kommersiella syften. Men det är inte svårt att se att projektet också har maktpolitiska avsikter. Hamnen i Sri Lanka är bara ett av minst 35 hamnbyggen runt om i världen som Kina har varit med om att finansiera under de senaste tio åren, enligt en sammanställning som New York Times har gjort.

Från Kinas sida argumenterar man för att det inte finns geopolitiska baktankar med ”Belt and Road”, och fokuserar på att projektet har enorm potential för att bygga infrastruktur och skapa nya arbetstillfällen.

Från amerikansk sida går kritiken ut på att ”Belt and Road” är ett sätt för Kina att skaffa sig kontroll över strategiskt belägna områden och viktiga naturtillgångar, åter främst med hjälp av generösa krediter som binder upp fattigare länder.

”Kina är inte ute efter att hjälpa andra länder, utan för att kapa åt sig deras tillgångar”, säger Ray Washburne, chef för USA-myndigheten Overseas Private Investment Corporation (OPIC) till tidningen South China Morning Post.

Enligt Washburne är en av Kinas metoder ”loan to own” - att medvetet sätta länder i skuld med billiga lån, för att och sedan få kontroll över deras mineraler och sällsynta metaller som säkerhet.

Ett än mer uppseendeväckande exempel på den kinesiska expansionen är Djibouti där Kina bygger en militärbas. Detta lilla afrikanska land – inklämt mellan Eritrea och Somalia på Afrikas horn – har hamnat i ett läge som påminner om Sri Lanka, genom att man har lånat mer pengar till infrastruktur från Kina (inom ”Belt and Road”-projektet) än vad man klarar av att betala igen.

Militärbasen är belägen endast 10 kilometer från USA:s största bas på kontinenten. Det betraktas i Washington som ett potentiellt militärstrategiskt hot i Afrika och Mellanöstern. Det är från USA-basen i Djibouti, där 40.000 soldater är stationerade, som ”antiterror”-krigföringen i Jemen och Somalia leds.

Djibouti ligger vid sundet Bab-el-Mandeb, en avgörande flaskhals för sjövägen och oljetransporterna mellan Asien, Mellanöstern och Europa. Basen stärker den kinesiska flottans förmåga att försvara landets intressen i området.

Afrika är också ett exempel på vad som allt oftare benämns ”kinesisk kolonialism”. Under det senaste årtiondet har Kina satsat hundratals miljarder US-dollar på kontinenten – enbart under ett år som 2016 beräknas investeringar i infrastruktur – motorvägar, flygplatser, skolor, sjukhus, idrottsanläggningar – för närmare 60 miljarder dollar (550 miljarder kronor).

Dessa satsningar resulterar i stor skuldsättning för afrikanska länder. Kinas lån är ytterst förmånliga och därför svåra att motstå för många utvecklingsländer, men de är förbundna med villkor som knyter länderna hårt till Kina. Till exempel förutsätts ofta att det är kinesiska företag – med kinesisk arbetskraft – som ska anlitas för byggprojekten.

Jonathan Hillman vid tankesmedjan CSIS (Center for Strategic and International Studies) i Washington anser att denna politik stegvis knuffar undan USA från dess hittillsvarande ledarställning i världsekonomin.

Någon motverkande strategi från Trumpadministrationen – som systematiskt har monterat ner USA:s diplomatiska närvaro i Afrika – syns inte till. Trumps förolämpningar av ett antal afrikanska länder som ”shithole countries” har inte hjälpt till.

I detta vakuum, skapat av Trumps reträtt från världsscenen i enlighet med hans slagord ”America First”, kan Kina operera relativt ostört.

– Omvärlden har ingen riktig strategi för att möta Kinas uppgång och expansion. Trump har nog överskattat sin förmåga att stoppa denna utveckling, säger Börje Ljunggren, erfaren Asienkännare och tidigare svensk ambassadör i Peking.

Börje Ljunggren påminner om att det kinesiska moderniseringprojektet har pågått i fyra decennier. När Deng Xiaoping återkom till makten 1978, två år efter Maos bortgång, fastslog han att Kina halkat långt efter länderna i väst, och nu måste hinna ikapp. Deng öppnade för utländska investeringar. På det följde snart en 10-procentig årlig BNP-tillväxt (i år beräknas den stanna vid för Kina låga 6 procent).

Sedan några år är det tidigare efterblivna Kina världens största ekonomi, mätt i befolkningens köpkraft. Kina är också världsledande vad gäller volymen av handeln med varor.

– Man kan inte underskatta att 800 miljoner människor har lyfts över fattigdomsstrecket. Ta bara en region som Guangdong, den har numera en ekonomi som är större än hela Rysslands, säger Börje Ljunggren.

Xi Jinping, påpekar Börje Ljunggren, är fixerad vid stabilitet: ”Det som hände i Sovjet får inte hända med Kina”.

Landets långa historia väger tungt för självbilden. Kina har också en gång tidigare varit världens största ekonomi – det var fram till mitten av 1800-talet. Kina var ”Mittens rike”, med kontroll över sitt närområde. Den stora kinesiska flottan var länge aktiv i Indiska Oceanen mot Arabiska halvön och Östafrikas kuster, men det upphörde i första hälften av 1400-talet.

Med det första opiumkriget, kring 1840, inleddes de västliga imperialistmakternas intervention och ”hundra år av förnedring” av Kina. Förödmjukelserna fortsatte med landförluster genom freden i Versailles (efter Första världskriget) och Japans invasion på 1930-talet.

Detta förfall pågick fram till att Folkrepubliken Kina utropades av Mao Zedong 1949.

Kinas uppgång sker i ett läge då världen går igenom ett paradigmskifte – eller en maktförskjutning - som inte tycks vara möjlig att stoppa.

Demokratin är på reträtt, klyftorna ökar, mänskliga rättigheter är på tillbakagång, liksom den västledda globaliseringen och liberala världsordningen (Pax Americana).

Det helt avgörande för Kina är enligt Börje Ljunggren kontrollen över vad man betraktar som sitt historiska territorium; Xinjiang, Tibet, Taiwan och Sydkinesiska sjön. Men Kina kommer inte att ockupera andra länder.

Östra Asien är numera en relativt fredlig del av världen. Börje Ljunggren nämner en talande siffra: Under åren 1946-1980 skedde 80 procent av de krigsrelaterade dödsfallen i världen i östra Asien (det var under den perioden krigen i Korea och Vietnam utspelade sig). Under de år som sedan har följt har andelen för östra Asien legat på under 2 procent.

Kina har självt inte befunnit sig i regelrätt krig sedan 1979, då man anföll Vietnam och slogs tillbaka av en armé som härdats under ett årtionde av krig mot supermakten USA.

På det militära området når nu Kina upp till en tredjedel av USA:s försvarsutgifter, men man har en stående armé på drygt 2 miljoner man och satsar på en uppbyggnad av sin flotta. Främst är Kina mycket avancerat i cyberkrigföring. Men oavsett om det handlar om ”stulen” teknologi eller inte, påpekar Börje Ljunggren att Kina ligger långt framme inom områden som bioteknologi och inte minst artificiell intelligens (AI), där landet är på väg att bli världsledande.

Vad har då Kina för tänkbara svaga punkter?

– Ekonomin betraktas som en akilleshäl. Det finns många som har förutspått en kollaps, och spekulerat om när den kommer att inträffa. Men de som trott på en kollaps har underskattat Kinas förmåga att förnya sig. Samtidigt kan uppgången knappast oavbrutet fortsätta som hittills, säger Börje Ljunggren.

Sedan den globala finanskrisens utbrott för 10 år har Kinas tillväxt varit kreditdriven och dagens totala skuldbörda på 290 procent är ohållbar.

Samtidigt har ingen tjänat så mycket på globaliseringen som Kina, och under de senaste tio åren har Kinas roll och betydelse för många länder växt stadigt.

En siffra som illustrerar detta: minst en miljon kineser beräknas arbeta i Afrika.

Ett annat tecken på att världen befinner sig i ett tillstånd av global maktförskjutning är att Kina nu också har siktet inställt på en kontinent som ligger längre västerut, eller ur kinesisk synvinkel snarare österut – på andra sidan Stilla havet: Latinamerika. Denna region har exklusivt tillhört USA:s maktsfär sedan tidigt 1900-tal, vilket inte på allvar har utmanats sedan Kubakrisen 1962.

Men nu är det Kina som – mestadels på ett diskret sätt – utmanar den amerikanska dominansen även där.

Sedan 2015 har Kina gått om USA som Sydamerikas största handelspartner. Och med hjälp av krediter har Kina tagit kontroll över stora råvaruresurser, bland annat 90 procent av Ecuadors oljereserver.

Även här har USA abdikerat – nu senast när Trump drag sig ur Stilla havs-handelsavtalet TPP – vilket lämnar fältet öppet för Kina. Trumps invandringsfientliga politik, i hög grad riktad mot latinamerikaner, har ytterligare spätt på misstron mot USA.