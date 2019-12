Giuliani vill punktera riksrätt med dokumentärserie

På tisdagen träffade Guiliani tidigare ukrainska åklagaren Yuriy Lutsenko i Budapest. Han reste sedan vidare till Kiev för möten med andra tidigare ukrainska åklagare, däribland Viktor Shokin och Kostiantyn Kulyk.

Alla tre har tidigare framfört teorier som av Republikanerna använts i Donald Trumps försvar i den pågående riksrättsutredningen mot presidenten. De handlar främst om favoriten till att bli Demokraternas presidentkandidat Joe Biden och dennes eventuella korruption i Ukraina under hans tid som vicepresident. Hittills har inga bevis för dessa teorier framförts, skriver New York Times.

Anledningen till Giulianis möten med de ukrainska åklagarna ska vara att planera nya avsnitt i en dokumentärserie till stöd för Trump.

Serien, som produceras av högerradikala nyhetskanalen One America News, beskrivs som ett republikanskt alternativ till riksrättsförhören och ska enligt nyhetskanalen inkludera flera ukrainska vittnesmål som ”punkterar riksrättsbluffen”.

Giuliani hoppas med den ge nytt ljus åt korruptionsryktena kring Biden och på så sätt flytta fokus från Demokraternas utredning om Trumps eventuella maktmissbruk, skriver New York Times.

Rudy Giuliani, som är Donald Trumps personlige advokat, är en central figur i den pågående riksrättsutredningen, som grundas i att Trumpadministrationen hållit tillbaka militärt stöd till Ukraina för att pressa fram en utredning av den amerikanska presidentens politiska motståndare.

Flera personer har i tidigare förhör vittnat om att Giuliani var spindeln i nätet i Ukrainakampanjen, samt att han ingick en särskild grupp tillsatt för att administrera den av Demokraterna påstådda utpressningen.

Enligt en 300 sidor lång rapport som representanthusets underrättelsekommitté offentliggjorde på tisdagen gjorde Rudy Giuliani ett dussintal samtal till Vita husets budgetunderskott, under en kritisk period av USA:s och Ukrainas ifrågasatta kommunikation under våren och sommaren, skriver New York Times.