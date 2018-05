Global tv-underhållning: Actionprinsen fick tv-stjärnan

Gästerna anländer till Sankt Georges kapell drygt 90 minuter före bröllopet. Oprah Winfrey i jättelik cremefärgad hatt. Amal Clooney i gult med skådespelande man vid armen. Serena Williams som har instagrammat en bild av sig själv inlindad i handduk på väg ut ur duschen på bröllopsmorgonen. David och Victoria Beckham. Naturligtvis.

Och James Blunt (som hade en hit för tio år sedan).

Vanligt folk började åka in från London vid fyra på morgonen. Klockan sju, fem timmar innan Meghan Markle i klänning av den brittiska designern Clare Waight Keller steg ur bilen utanför Sankt Georges kapell i Windsor promenerade en strid ström av människor in mot staden. Vägarna var stängda för biltrafik. Bara poliser på motorcyklar susade förbi längs Windsors slottspark. Kvinnor uppklädda till tänderna och redan något förfriskade vandrade - inte till bröllopet- utan till den festivalliknande folkfest som skulle komma att kanta den kungliga kortegens väg. En familj med barnet i sele på magen och kylväskan i barnvagnen är nästan framme.

En annan har övernattat i gräset.

Amal och George Clooney. Foto: Gareth Fuller/Pool via AP

Men när bruden så småningom passerar i sin svarta Rolls Royce kör bilen så snabbt att det hela är över på mindre än en sekund. Meghan Markle var sen. Och skulle bruden inte lyckas anlända till kapellet i tid skulle det 15 minuter långa flygförbudet över Windsor vara till ingen nytta.

Chauffören trycker alltså på gasen.

Över hela staden säljer Windsors hemlösa flaggor för två pund styck. I veckor har man lokalt debatterat riktigheten i att föröka tvinga bort dem ur tv-bilderna från staden. Deras tillhörigheter har forslats bort av säkerhetsskäl.

Prins Harry ser tårögd ut när han ser sin brud. Detta kommer antagligen att betraktas som ett stort tv-ögonblick för ”den moderna manligheten”.

Folkmassan utanför hurrar inte. Den skriker.

Som efter en rockstjärna.

Brudparet på väg tillbaka till Windsor Castle. Foto: Jeff J Mitchell/AFP

I USA har Washington Post och New York Times de senaste dagarna skrivit fler ord om detta brittiska prinsbröllop än om någon annan utrikes händelse. Förutom Nordkorea. Detta trots att det var länge sedan kungliga bröllop innebar nya geopolitiska allianser.

I Sankt Georges kapell predikar en amerikansk pastor för brudparet från en Ipad. Han ropar högt om KÄRLEK på ett sätt som brukar följas av klappande gospelkör.

Prins Philip, drottningens man, ser ut som han vill dö.

Drottningen själv bär neongrön dräkt. Cellisten Sheku Kanneh-Mason spelar så att taket nästan lyfter och Meghan Markle och prins Harry svär att älska varandra i nöd och lust.

Meghan Markle, nybliven hertiginna av Sussex, stämmer in i God Save the Queen. Hon ska så småningom bli brittisk medborgare.

Men sådant tar ett par år.

I golvet under kapellet ligger kung Henry VIII begraven.

Att det var just denna dag, den 19 maj år år 1536 som han lät halshugga sin hustru Anne Boleyn, det är det ingen som tänker på.

Kungligheter i dag är något annat: global tv-underhållning.

Läs mer: Markle ska lyfta det brittiska kungahuset