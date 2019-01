Pojken föll ner i brunnen vid 14-tiden på söndagen i Totalán utanför Malaga i södra Spanien och har inte synts till sedan dess.

Ett massivt räddningspådrag har satts in för att få upp tvååringen som tros ligga täckt av jord på cirka 80 meters djup. Via en kamera har man på 78 meters djup hittat en godispåse och mugg som han höll i när han försvann. Räddningsteamet arbetar nu med att försöka borra en räddningstunnel parallellt med brunnen pojken ligger i och sedan gå in från sidan underifrån och gräva fram honom. Ett annat alternativ är att borra sig in snett från sidan av berget.

