Greta Thunberg: ”Hoppet finns i att människor ännu inte vet vad som pågår”

Hon har korsat Atlanten två gånger för att vara här. Greta Thunberg har nått Madrid och står i klimatmötets absoluta centrum. Men hennes förhoppningar på mötet är låga. ”Politikerna kommer förmodligen att vara jättestolta när det är slut”, säger hon. ”Men det kommer inte att leda till någonting.”

● ● ●

Det gungar inte längre för Greta Thunberg. Sjöbenen är lite rangliga om hon går upp på natten men att promenera runt på dagen i Lissabon är inga problem. När vi gör det tillsammans är det två dagar sedan hon kom i land i staden, över tre veckor sedan hon lämnade USA:s östkust. Det är några timmar tills hon ska åka nattåg till klimatmötet i Madrid. Hon är glad att vara här.

– Hur välkomnad jag än blev i Nordamerika och hur roligt det än var, så fanns det en konstant känsla av osäkerhet. Jag visste inte hur och när jag skulle komma hem, säger hon.

Efter Atlantseglatsen fick Greta Thunberg vila ut ett par dagar före avresa till COP25 i Madrid. Greta Thunberg talar på en presskonferens i Lissabon efter att ha seglat över Atlanten.

Två möten i Amerika fick henne att i somras korsa Atlanten i en tävlingssegelbåt. Talet på det första mötet, det i FN-högkvarteret i New York den 23 september, gav svallvågor över världen. Uppmärksamheten blev enorm. Var hon än befann sig för att fredagsstrejka under månaderna i Nordamerika, blev uppslutningen stor. New York: Uppskattningsvis 250.000 personer. Montreal: 500.000. Dit hon kom, kom också folk. Hon ledde rörelsen.

– Det var intensivt i september, i slutet kände jag mig nedstämd. När man är introvert så vill man inte vara så mycket i fokus. Om man hamnar där, måste man spela en version av sig själv för att inte ta in för mycket intryck, säger Greta Thunberg.

– Så efter långa, intensiva perioder med mycket medieuppmärksamhet, så blir man så trött. Inte på media utan man börjar få något slags förakt mot sig själv, för att man känner sig falsk på något sätt.

Hon tog en paus ifrån rampljuset. Tackade nej till nästan alla förfrågningar från tidningar, tv och radio. För sin skull men också för att ge andra aktivister utrymme att höras. Och så reste hon och pappan Svante Thunberg runt med elbil i Nordamerika. Sakta på väg mot FN:s ordinarie klimatmöte COP25 i Santiago, Chile. De hade hunnit till Los Angeles när beskedet kom: Mötet är flyttat, från Chile till Spanien.

Greta Thunberg hyllas efter att hon har seglat över Atlanten. Bakom henne applåderar kaptenen Nikki Henderson som ser en ledare i Greta. Ett stort medieuppbåd följer Greta Thunbergs avfärd med nattåget. Från Lissabon – till Madrid.

Greta Thunberg skulle hem till Europa och fick skjuts på en katamaran, känd från Youtube. Den brittiska skepparen Nikki Henderson ryckte in och hjälpte till att ta båten genom åskoväder och hårda stormar. Från sin ledande roll ombord kunde Henderson se hur Thunberg de första dagarna kunde släppa tyngden från sina axlar. Gick från sin offentliga roll, till Greta.

– Jag såg hur hon slappnade av och släppte allt det som det innebär att vara ledare. Jag känner igen det från mig själv. När jag kliver av en båt jag har varit ansvarig för och sätter mig i kollektivtrafiken, så somnar jag alltid direkt.

● ● ●

Det är fredag och märklig stämning på pressträffen i Madrids kulturhus. Den första arbetsveckan på COP25 ska krönas med en stor klimatstrejk och medieintresset för Greta Thunberg är enormt, osannolikt. Samma morgon eskorterades hon från tåget av polis, omringad av ett femtiotal filmkameror. Och skrev sedan på Twitter: ”I morse lyckades jag smita in i Madrid... Jag tror inte någon såg mig.”

Människor dör redan av den här krisen. Det är inte en fråga om framtiden – det är en fråga om i dag

Ändå är det bara några enstaka reportrar som tar chansen, när presskonferensen den här fredagen övergår i frågestund. Det är som att Beatles har återuppstått, journalisterna i lokalen tycks paralyserade av den 16-åriga aktivistens stjärnglans. Men kanske har de fått det de vill ha, en bild på Greta Thunberg. Något citat. Flera tar selfies med henne i bakgrunden.

De få frågor som ändå kommer, riktas uteslutande mot den svenska 16-åringen. Efter ett tag uppmanar hon journalisterna att inkludera också de andra aktivisterna – Vanessa Nakate från Uganda, Alejandro Martinez och Shari Crespi från Spanien. Och när nästa fråga ändå ställs till Greta Thunberg besvarar hon den, tittar på sina medaktivister på scen. Och avslutar svaret med:

– Vad tycker ni andra om det?

Greta Thunberg anlände till Madrid i fredags. Första punkten på schemat var en pressträff tillsammans med andra klimataktivister i rörelsen Fridays for future, däribland Vanessa Nakate (till höger i bild).

Vanessa Nakate tar chansen. Hon talar om de afrikanska länder som redan i dag möter följderna av klimatkrisen som mänskliga utsläpp har skapat.

– Det finns länder som Uganda och Kenya som de senaste två månaderna har haft galna översvämningar. Människor har dött, människor har blivit hemlösa. Barn har blivit föräldralösa, säger hon.

– Människor dör redan som ett resultat av den här krisen. Det är inte en fråga om framtiden, det är en fråga om i dag.

● ● ●

Ödesmättade rapporter om läget för jordens klimat har avlöst varandra under de senaste veckorna: Vårt decennium blir sannolikt det varmaste som har uppmätts, gapet mellan utsläppen och de mål världens länder själva har satt upp i Parisavtalet är mycket stort. Och så ökar utsläppen, fortfarande.

Mötet kommer bli ungefär som förra året – man håller på med förhandlingar som ingen riktigt förstår

2019 har beskrivits som ett mellanår i klimatförhandlingarna, COP25 som ett möte ämnat för teknikaliteter snarare än omvälvande förslag. Vi har inte tid med det, menar Greta Thunberg. Men hon vågar inte hoppas för mycket inför den andra, och politiskt tyngsta, veckan.

– Jag tror att mötet kommer bli ungefär som förra året. Att man håller på med förhandlingar som ingen riktigt vet vad de handlar om. Och så kommer politikerna förmodligen att vara jättestolta när det är slut, säga att de har uträttat mästerverk. Sen kommer det inte leda till någonting.

Förutom de som ville ta en selfie med Greta Thunberg så kunde hon relativt ostört promenera på Lissabons gator.

Vad förväntar du dig av politikerna?

– Ledarna måste förstå nödläget och kommunicera nödläget. Först när de gör det kan också andra förstå hur allvarlig situationen är.

Förstår de inte allvaret, menar du?

– När jag träffar världsledare så märker jag att de inte är medvetna om hur allvarlig krisen egentligen är. Det känns som att de bara umgås med personer ur näringslivet, som försäkrar dem om att ”vi kommer att lösa det här”.

Är det inte bra att lyssna på näringslivet?

– Jo, men i en fråga som är så vetenskaplig, så måste man främst lyssna på vetenskapen och forskarna. Och det gör inte folk just nu. Vi har ju fakta. Det finns ju forskning. Man har bara misslyckats med att kommunicera den. Det är något slags informationskrig som pågår: Den som har starkast röst, är den som hörs. Och det är självklart att det är de som har pengar som hörs mest.

Hur vill du att förändringen ska ske?

– Hoppet finns i att människor inte vet vad som pågår. Om vi blir medvetna så kan förändring ske. Demokratin är allt. Den pågår hela tiden, inte bara på valdagen. De här förändringarna kommer inte att komma från nuvarande parlament eller regeringar eller i första hand från vanliga val. De kommer att komma från extrainsatta val för att människor får nog. Det är min övertygelse, i alla fall.

Kan du se det hända?

– Om till exempel Sveriges befolkning just nu skulle säga att ”Vi har fått nog!” och börja protestera, då skulle regeringen falla väldigt lätt. Eller tvingas acceptera folkets vilja och förändra sin politik i grunden.

Och det gäller inte bara Sverige?

– Nej, självklart inte.

Hur skulle det fungera i Kina?

– Kina är ju ingen demokrati. Det är därför det är så svårt att påverka Kina. Men vad vi kan göra är ju att påverka våra samhällen som vi lever i, då skulle Kina till slut tvingas att följa efter. För ekonomiskt är Kina beroende av resten av världen.

Läs mer: Greta Thunberg: Valet av Trump en vändpunkt för klimatrörelsen

● ● ●

Vi har tagit oss högt upp i staden, förbi mosaikbeklädda fasader i strålande solljus och Lissabons små plingande spårvagnar. På torget här uppe är utsikten hisnande.

– Oj, där är jag, säger Greta Thunberg och pekar på ett stort fotografi, som sitter uppsatt på muren bakom en gatuförsäljare.

Många ville ta en selfie med Greta Thunberg när hon promenerade längs Lissabons gator. Efter att ha seglat över Atlanten hade hon ett par lediga dagar innan avresan till COP25 i Madrid. Efter resan över Atlanten kunde Greta Thunberg vila ut i Lissabon.

Vad tycker du om uppmärksamheten?

– Om jag själv fick välja så skulle jag bara vara normal, en normal tonåring och gå i skolan och så. Men det här är ingen normal situation och vi måste alla göra saker vi kanske inte hela tiden anser vara bekväma.

Du hade ju kunnat fly från allt det här. Är det en uppoffring för dig att fortsätta?

– Det är ingen uppoffring. Jag har ju själv satt mig in i den här situationen. Jag är väldigt privilegierad. Och jag roas av att situationen är så absurd. Man måste kunna skratta åt den, annars får man en självbild som inte är hälsosam.

Hur menar du?

– När folk hela tiden säger att ”du är hoppet” och ” tack för allt du gör, vi är evigt tacksamma”. Man kan ju inte lyssna på det för då… Man kan ju inte se sig själv på ett sånt sätt.

Är det något du tänker aktivt på?

– Det är naturligt. Den här uppmärksamheten kommer ju att försvinna ganska snart. Och då kommer folk glömma bort vem jag är. Det kan nog vara väldigt påfrestande att ha sett sig själv på ett visst sätt och sen bara försvinner det.

Vi blir avbrutna av en kvinna. Det är inte första gången under vårt samtal som någon ber att få prata med Greta Thunberg men det är första gången i dag som någon gråter.

– I am very sorry to disturb you, säger hon. Thank you for everything.

Hon gör pauser flera gånger under samma mening, det är svårt att höra vad hon säger när rösten stockar sig.

– Fortsätt, snälla fortsätt och lyssna inte på dåliga människor som kritiserar dig. Du är fantastisk.

Greta Thunberg säger tack. När vi är ensamma igen fortsätter hon.

– Som sådär till exempel. Det kan man inte ta in.

● ● ●

I januari i år var Greta Thunberg i Globen i Stockholm för att dela ut pris till Årets ledare på Idrottsgalan. I talet gav hon sin syn på det goda ledarskapet. Kärnan: En ledare ska våga vara obekväm, fatta beslut med blicken på framtiden. Och ge plats åt andra. Då var hennes rörelse bara några månader gammal – nu står hon längst fram i världens ungdomars målmedvetna marsch mot en framtid fri från fossila bränslen.

Greta Thunberg väcker känslor, vart hon är kommer. Vid ankomsten till COP25 omringades hon genast av ett gigantiskt medieuppbåd. Ett stort antal säkerhetsvakter eskorterade henne vidare till en stängd lokal. Flera människor grät när Greta Thunberg höll sitt tal under klimatstrejken i Madrid. Arrangörerna uppskattade att 500 000 deltog i marschen.

Är du en ledare som skapar nya ledare?

– Jag ser mig inte själv som en ledare. Även om många andra gör det, säger hon från utsiktsplatsen i Lissabon.

Uppenbarligen är jag ganska dålig på att hålla tal

Vad ser du dig som?

– En del av en väldigt stor rörelse. Fast jag förstår att många andra ser mig som en ledare och då försöker jag använda den plattformen till att skapa nya ledare, bland annat.

Vi rör oss vidare, är snart tillbaka vid Greta Thunbergs och pappan Svantes boende. Nattåget mot Madrid är några timmar bort. På onsdag talar hon inför världsledarna igen.

Efter att ha seglat över Atlanten hade Greta Thunberg ett par lediga dagar i Lissabon – innan avresan till COP 25 i Madrid.

Har du skrivit talet än?

– Nej. Men jag vet ungefär hur det ska vara.

Hur resonerar du?

– Uppenbarligen är jag ganska dålig på att hålla tal. För det enda folk tar upp från talet i New York är att jag sitter och säger ”How dare you? You have stolen my dreams and my childhood” och det är inte det jag vill kommunicera. Jag vill ju kommunicera fakta. Och om man utelämnar det resten av talet handlar om, om man bara tar ut tre meningar, så framstår jag ju som en idiot.

Vad tänker du säga?

– Jag håller inte tal för att på något sätt magiskt kunna övertala världsledarna om att jag har rätt och de har fel. Mitt långsiktiga mål är att gapet mellan vad forskningen säger och vad som faktiskt görs blir så tydligt, att det inte går att ignorera längre. Så nu tänker jag inte komma med några känslosamma grejer. Utan nu får de någonting som faktiskt har innehåll.

