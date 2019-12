”Klimataktivisten Greta Thunberg har lyckats omvandla vag orolighet om planetens framtid till en världsomspännande rörelse som kräver global förändring”, skriver Time Magazine.





Samma dag som Time Magazine meddelade att Thunberg utsetts till årets person talade hon under klimatmötet COP25 i Madrid.





Ett stort antal personer har hunnit förekomma på tidningen framsida under rubriken ”Person of the year”, från Barack Obama och Donald Trump till Josef Stalin och Adolf Hitler.

00:25. Greta Thunberg utsedd till årets person av Time Magazine.

Utnämningarna har flera gånger varit kontroversiella, trots att Time Magazine upprepade gånger meddelat att ”Person of the year” inte är ett pris , utan en titel som ges den person som anses ha påverkat världen mest under året, oavsett om personen bidragit till att göra världen bättre eller sämre.





2018 års titel gick till ”Sanningens väktare” och delades mellan ett flertal utsatta, attackerade eller dödade journalister, däribland Jamal Kashoggi som mördades på Saudiarabiens konsulat i Istanbul 2018.

