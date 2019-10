Greta Thunberg: Valet av Trump en vändpunkt för klimatrörelsen

När Greta Thunberg ska få sitt nya namn reser hon sig från plaststolen, ställer sig på gympagolvet. Den andlige ledaren Arvol Looking Horse står på podiet bakom henne. Uttalar hennes namn, ger musikerna ett tecken. Det blir firande med traditionell sång och trummor.

Över 500 barn har samlats på Standing Rock Community School i South Dakota för att lyssna på Greta Thunberg och hennes jämnåriga aktivistkollega Tokata Iron Eyes, i ett samtal om klimatkrisen. Här är de flesta ursprungsamerikaner – siouxer som tillhör stammarna lakota, dakota, nakota – och platsen är känd för protesterna 2016, mot den planerade oljeledningen Dakota Access Pipeline. Rädslan för ett förödande läckage engagerade tusentals människor under större delen av året. De förlorade, ledningen är byggd.

När de svarta korna väller ut över vägen vill Greta Thunberg först inte gå ut och titta. Hon sitter kvar, säkerhetsbältet på. ”Korna kan bli stressade, det kan ta längre tid för dem att komma över”, säger hon. Efter ett tag går hon ut men håller sig på avstånd. Foto: Roger Turesson

– De här platserna är på frontlinjen. Människorna är de mest utsatta men också de som leder kampen mot klimatkrisen och den ekologiska krisen. De har fortfarande kvar en koppling till naturen som många av oss andra har förlorat. De har kunskap om hur vi ska ta oss ur den här krisen, säger Greta Thunberg efter ceremonin.

– Sen var det ju olyckligt att media valde att skriva om att Kim Kardashian hyllade mig. I stället för att berätta att de här människorna lider. Men, ja. Media gör konstiga val ibland.

Det var olyckligt att media valde att skriva om att Kim Kardashian hyllade mig – i stället för att berätta att de här människorna lider

Det var den tidigare siouxledaren Jay Taken Alive, som spontant föreslog att Greta Thunberg skulle föräras med ett lakota-namn. ”Du väcker världen”, sa han. Namnet:

Mahpiya Etahan hi wi.

The woman who came from the heavens.

Bild 1 av 3 Elever och föräldrar tar selfies med Greta Thunberg på Takini School under hennes resa genom USA. Foto: Roger Turesson Bild 2 av 3 Greta Thunberg äras med namnet Mahpiya Etanhan hi wi, ”Kvinnan som kom från himlarna”, vid Standing Rock community school. Foto: RogerTuresson Bild 3 av 3 Greta Thunberg och hennes vän Tokata Iron Eyes skakar hand med mer än 500 elever på Standing Rock community school. Foto: RogerTuresson Bildspel

För ett år sedan gjorde fotograf Roger Turesson och jag vår första intervju med Greta Thunberg. Vi satt på kalla, grå gatstenar på Mynttorget utanför Sveriges riksdag. Bara några veckor tidigare hade hon hållit sitt livs första tal om klimatet. Inför ett par hundra personer i Rålambshovsparken i Stockholm berättade Greta Thunberg att den skolstrejk som hon hade inlett tre veckor tidigare skulle fortsätta varje fredag till dess Sveriges klimatpolitik var i linje med Parisavtalet.

Var hon nervös?

– Situationer som andra anser stressande, tycker jag inte alls är stressande. Jag kan hålla mig lugn väldigt lätt, sa hon då.

När vi möts på prärien är det två veckor sedan hon talade inför världens ledare i FN-skrapan i New York. Nu sitter vi i den elbil som hon har fått låna av den tidigare guvernören Arnold Schwarzenegger.

Greta Thunberg deltar i flera evenemang i South och North Dakota tillsammans med Tokata Iron Eyes, också hon en 16-årig aktivist. Tokata var en av de mest drivande unga i protesterna mot oljeledningen Dakota Access Pipeline. Foto: Roger Turesson

Vad kände du under talet i FN?

– Jag var inte nervös innan. Det enda jag tänkte var att det var stort, att jag skulle fokusera. Men det var ingen stor grej. Sen kom jag dit och träffade några världsledare som ville ta selfies.

Vilka var det?

– Merkel, till exempel. Hon började prata lite och frågade förstås om det var okej att hon använde bilden på sociala medier.

– Och så gick jag upp på scenen, lyssnade på när de andra talade. Och sen när jag började prata blev det plötsligt väldigt känslosamt. Det var väl då som jag förstod att det här var ett väldigt viktigt tal.

Jag började tänka på talets innehåll vid midsommar ungefär. Att budskapet var skulle vara ”How dare you?”

Hur förberedde du talet?

– Jag började tänka på innehållet vid midsommar ungefär. Att budskapet skulle vara ”How dare you?”. Att skuldbelägga och skämma ut makthavarna. Sen gjorde jag som jag alltid gör, jag sköt upp det. Så det var väl några dagar innan som jag började skriva det.

Tar du hjälp för att få rätt fakta i talen?

– Ja, när talet är någorlunda klart skickar jag det till en eller flera forskare, vilka det är varierar. Det kan vara en expert inom ett visst område, till exempel. Och så inom några timmar, oftast, så har jag fått svar från dem. Som kommentarer i dokumentet, ”här borde du lägga till det här” eller så. Om det är faktafel eller saker som kan misstolkas så ändrar jag.

Greta Thunberg besöker Sitting Bull College visitor center under sin resa genom USA. Var hon än går blir hon igenkänd. Foto: Roger Turesson

Hade Greta Thunberg varit artist hade man sagt att hon fick sitt definitiva internationella genombrott de där fem minuterna i den sal som till vardags inrymmer FN:s generalförsamling. Med sorgen närmast boende i orden, spände hon blicken i de ditflugna stats- och regeringscheferna i salen: ”How dare you?”. Levererade fakta från FN:s klimatpanel IPCC: ”Den populära idén om att kapa våra utsläpp med hälften på tio år, ger oss bara en femtioprocentig chans att stanna under 1,5 grad.”

Hon fortsatte med sina faktakollade siffror, berättade för världens ledare att den femtioprocentiga chansen baserades på IPCC-rapporten – och att den exkluderar faktorer som klimaträttvisa. Och att sceniariet utgår ifrån att det finns tekniker för att fånga upp stora mängder koldioxid ur luften, tekniker som knappt existerar i dag.

”Så, en femtioprocentig risk är helt enkelt inte acceptabel för oss, vi som måste leva med konsekvenserna”, sa hon.

Hon hyllades. Hon hånades. Och hon fick 3 miljoner nya Instagramföljare under den vecka som följde.

● ● ●

På huvudgatan i staden Custer passerar Greta Thunberg en butik säljer skinn och uppstoppade djur. Foto: Roger Turesson

Det tål att påpekas att resan Greta Thunberg har gjort inte bara är den från en okänd 15-årings – till en av världens mest inflytelserika personer. När hon var 11 år drabbades hon av en svår depression. Hon pratade inte med någon alls utanför den närmaste familjen, klarade inte av att gå till skolan. Och slutade äta. Efter två månader konstaterade en läkare på barn- och ungdomspsykiatrin att Greta snart skulle behöva läggas in på sjukhus på grund av undernäring. Det blev vändpunkten, starten på hennes långa väg tillbaka.

I somras sa Greta Thunberg i en intervju till DN:

– Jag var så olycklig på något sätt. Det var ingenting som hände. Om jag hade lyckats ta mig utanför dörren och gå till mataffären var det någonting som jag skrev i dagboken och var stolt över att jag hade gjort.

Vad tänkte du när du läste den där dagboken senare?

– Jag tänkte att även om man bortser från allt det här med aktivismen och kändisskapet, så är livet som jag har nu något jag bara hade kunnat drömma om för ett eller två år sedan.

Långa tåg med kol rullar genom landskapet i Nebraska. Fossila bränslen ökar fortfarande kraftigt i världen, trots vetskapen att de orsakar global uppvärmning. Foto: Roger Turesson

Den som blir lidande är min syster. Hon är 13 år.

På platsen i framsätet på Arnold Schwarzeneggers elbil, ser Greta Thunberg ut att må bra. De mörka följderna av hennes framgångar, märks framför allt hemma i Stockholm.

– Den som blir lidande är min syster. Hon är 13 år och hon blir väldigt utsatt för systematisk mobbning, hot och trakasserier.

Vilka är det som trakasserar henne?

– De som skriver hot och hat till mig gör det till hela familjen, också till henne. Skillnaden mellan mig och de som är kvar där hemma är att jag alltid är på resande fot, otillgänglig. Folk vet inte var jag bor, var jag sover på nätterna, var jag är. Jag har ingen vardag. Men för min syster därhemma, som försöker ha en vardag. Då är man mycket mer åtkomlig.

Vad gör ni när hoten kommer?

– Polisanmäler allt.

Hur påverkar det dig?

– Det är fruktansvärt. Folk undrar hur de kan hjälpa mig men de som verkligen behöver hjälp får ingen hjälp, de blir bara hånade och hatade. Det är min syster som är mest utsatt men för henne finns inget stöd alls, i stället motarbetas hon överallt.

Vilket stöd skulle behövas?

– Vänner som kommer över, frågar hur hon mår. Hör av sig. Jag får hela tiden fina erbjudanden av människor som vill hjälpa mig. Och det bästa sättet man kan hjälpa mig på just nu, det är att stötta min syster. Inte för att hon är min syster, utan för att hon är en underbar och stark person. Hon är min bästa vän.

Det märks att motståndet mot fakta om klimatkrisen är starkare i USA än Europa, säger Greta Thunberg. ”Man ser det tydligare. Det är fler som säger saker som ’Jag håller inte med Greta i allt’. Håller med om vad?” Foto: Roger Turesson

● ● ●

Efter några dagar på sin Atlantsegling i somras började Greta Thunberg nynna på barnvisor som hon hade glömt bort att hon kunde.

Vi har en ask, den är minst hundra år. Den blir bara högre ju mer tiden går. Och jag har en gunga på lägsta grenen. Där sitter jag ofta och dinglar med benen.

Majas alfabetsvisor, från A till Ö. Det första hon googlade när hon kom i land var hur visan gick på bokstaven ”U”, det var den enda hon fortfarande inte kunde komma ihåg.

På femton dagar korsade Greta Thunberg och hennes pappa Svante Thunberg Atlanten, tillsammans med två besättningsmän och en filmfotograf. Segelbåten hade solceller, vattenkraft. En motor av säkerhetsskäl men den användes aldrig. Med seglen följde ett tydligt budskap – tryckt med stora vita bokstäver: ”Unite behind the science”.

– Resan var… Det var som att leva om sitt liv igen från början. Jag började minnas alla de där sångerna och kom ihåg nya saker från när jag var liten. Det är svårt att beskriva en sådan upplevelse.

Hon sov tolv, ibland fjorton timmar varje natt på en brits. Var aldrig sjösjuk. Och satt ofta långa stunder helt tyst, blicken ut över havet.

– Jag hade planerat att skriva tal, planera vad som skulle hända när vi kom fram och så. Men det gick inte, hjärnan var helt tom. Det tog ett tag att komma igång igen när vi var framme.

Vid ankomsten till New York möttes de fem Atlantfararna av sjutton båtar med olikfärgade segel – det var FN som hade skickat ut en välkomstkommitté. Varje båt representerade vart och ett av de globala hållbarhetsmålen.

Greta Thunberg anländer i segelbåt till New York den 28 augusti. På seglen orden hon upprepar gång på gång: Ena er bakom vetenskapen. Foto: Craig Ruttle/AP

Var det en vetenskapens mission hon hade gett sig ut på? I sådana fall till ett land med en politiskt polariserad befolkning – där tilltron till forskningen och dess resultat vacklar. Visserligen har de flesta (86 procent i en färsk enkät från Pew Research Center) stort eller ganska stort förtroende för att forskare agerar för allmänhetens bästa. Men bara sex av tio amerikaner vill att forskare ska spela en aktiv roll i den del av samhällsdebatten som handlar om vetenskapliga frågor.

De som står längst ifrån Greta Thunbergs syn på världen är de äldre, republikanska väljarna. Många av dem tycker att politiska åtgärder på klimatområdet är meningslösa eller till och med skadliga. Bara omkring en fjärdedel av republikanerna ”tror” att jordens uppvärmning beror på mänsklig aktivitet.

Samtidigt säger sig nästan 60 procent av medborgarna i USA se effekter av klimatförändringarna i sitt närområde, till exempel genom en ökning av skogsbränder, torka, översvämningar och stormar.

Läs också: Det säger vetenskapen om klimatkrisen

● ● ●

Greta Thunberg porträtteras av Shane Balkowitsch under resa genom USA. Bilden ska Shane erbjuda till Smithsonian Institution. Foto: Roger Turesson

– Hello, how are you? I’ve seen you on the news!

Mannen med den vita cowboyhatten står precis innanför dörren till bensinmackens butik. Greta Thunberg har lämnat elbilen på laddning, han stoppar henne på väg in.

Präriestaten South Dakota har inte valt en demokratisk guvernör sedan 1970-talet, grannstaten North Dakota inte sedan 1984. Sedan 1968 har båda staternas invånare röstat för republikanska presidentkandidater.

– Jag stöttar dig, säger mannen med hatten.

Greta Thunberg nickar, tackar. Ler. Den svenska 16-åringen är van. Inte bara vid att bli stoppad, ställa upp på selfies, skriva autografer. Utan vid att bli behandlad med respekt.

– Det är alltid en positiv chock på något sätt. Man blir alltid glad av det, för det betyder att det är så folkligt. Att det har gått hem. Vart man än går, på varje laddplats är det folk som känner igen en. Många berättar att de bor på platser som är skadade och hotade. Att de ser förstörelsen i naturen och uppskattar att jag säger som det är.

Var man än går, på varje laddplats är det folk som känner igen en

Åker runt i USA – i Arnold Schwarzeneggers elbil. Greta Thunberg har fått låna bilen av den före detta guvernören för att kunna resa klimatsmart. Foto: Roger Turesson

Är det ingen som kommer fram och säger något negativt?

– Nej. Aldrig. Det hände några gånger under dag 1, 2 och 3 på strejken i Stockholm. Innan jag blev känd på det sättet. Då kom det fram folk och skrek att jag skulle lyssna på den ”riktiga forskningen”. Eller sa att jag borde gå i skolan. Men sen slutade det.

– Och det visar ju bara hur få de som inte tycker om det är. De sitter och gömmer sig bakom en skärm eller ett brev. De skulle aldrig komma fram och säga så för de riktar sig ju inte till mig, de skriver så för att skapa opinion. För att göra vetenskapen till en politisk fråga.

Under det år som fotograf Roger Turesson och jag har följt Greta Thunberg, har nästan allt förändrats.

Hon: Från en ensam, närmast inåtvänd 15-åring utan rösträtt – till en hyllad, extremt talför ung kvinna med en maktbas som är svår att överblicka.

Världen: Från ofta tysta nyhetsmedier, obefintliga debatter och parlaments- och presidentsval utan klimatfrågan närvarande. Till grönfärgade val och miljontals människor på världens gator, med en gemensam agenda.

Stockholm, november 2018. Greta Thunberg som ännu inte blivit ett känt namn i världen umgås med hunden Moses. Foto: Roger Turesson

Men en sak står orört, likadant som för ett år sedan: Det Greta Thunberg säger. Om och om igen, samma budskap. Lyssna på forskarna, lyssna på forskarna. Lyssna på forskarna!

– Antingen så lyssnar vi och står bakom forskningen eller så gör vi det inte. Antingen står vi bakom IPCC och Parisavtalet, eller så gör vi det inte. Man kan inte stå bakom den del av forskningen man tycker är bäst. Antingen undviker vi att sätta igång kedjereaktioner bortom mänsklig kontroll eller så gör vi det inte, säger hon när vi har satt oss i elbilen igen.

Det är fler som säger saker som ’Jag håller inte med Greta i allt’. Håller med om vadå?

På ett sätt märks det att amerikanernas vetenskapssyn skiljer sig mycket från den i Sverige, menar Greta Thunberg. Men det är samtidigt samma fenomen här som där.

– Det är bara starkare här. Man ser det tydligare. Det är fler som säger saker som ”Jag håller inte med Greta i allt”. Håller med om vadå? De gör det till en fråga om politik men jag pratar aldrig om politik, jag säger att vi måste lyssna på forskningen. Att vi måste bry oss om framtiden.

– Jag har inte tagit politisk ställning en enda gång. Jag har aldrig ställt mig bakom ett politiskt parti eller någon politisk åsikt över huvudtaget.

Greta Thunberg eskorteras av en polis efter sitt framträdande på Standing Rock community school. Foto: Roger Turesson

Du pratade om ekonomisk tillväxt i talet i FN. Var det en åsikt?

– Folk säger hela tiden att de inte håller med mig i min syn på tillväxt. Jag har aldrig sagt att vi inte kan ha ekonomisk tillväxt. Jag kritiserade bara att makthavarna fokuserar på ekonomisk tillväxt och pengar, istället för att tala om människoliv och ekosystem.

***

Dagen efter USA-valet 2016 satt Greta Thunberg hemma i mjukiskläder hela dagen och tittade på nyhetssändningarna.

– Jag kommer aldrig att glömma när pappa väckte mig. Och sa: ”Det har snöat jättemycket i natt så du får vara hemma från skolan. Och Trump vann, förresten.”

Vad var din första tanke?

– Inombords kände jag, ”Wow, nu har det hänt”. Men på utsidan lät jag det inte synas.

Ville du att Donald Trump skulle vinna valet?

– Jag ville att människor skulle vakna upp. Jag tänkte att om han blev vald, då måste väl ändå människor vakna upp.

Sedan Donald Trump svors in år 2017 har beslut efter beslut luckrat upp regleringen på klimatområdet. Michael Burger är chef för Sabin center vid Columbiauniversitet, som löpande kartlägger administrationens agerande.

– Jag skulle säga att det är en systematisk och omfattande ansträngning att byta kurs på alla klimatåtgärder som Obama-administrationen genomförde. Det är ett fullskaligt krig mot alla åtgärder som vidtas för att minska klimatförändringarna.

”Antingen så lyssnar vi och står bakom forskningen eller så gör vi det inte. Antingen står vi bakom IPCC och Parisavtalet, eller så gör vi det inte”, säger Greta Thunberg. Foto: Roger Turesson

Vilken typ av regler är det som ändras?

– Allt. Från kraftverkens utsläpp, till energieffektivitet för glödlampor eller utvinning av fossila bränslen, säger Michael Burger.

Hur skulle du beskriva presidentens syn på vetenskapen bakom klimatkrisen?

– Han är en klimatförnekare. Han förnekar vetenskapen. Han säger att det är en bluff. Han tror inte på det och han tror att det han tror är viktigt.

Jag tror att man längre fram kommer att se valet av Trump som en vändpunkt

Tyskland, mars 2019. Greta Thunberg pustar ut på hemresan från efter strejker i Antwerpen och Hamburg där hon hållit tal och haft presskonferenser med lokal och internationell media. Foto: Roger Turesson

Det är arbetsveckans sista körning i elbilen, vi är på väg till Denver och Greta Thunbergs sextionde fredagsstrejk. I den lilla staden Custer på vägen finns en laddstolpe och i den närliggande souvenirbutikens skyltfönster hänger otaliga t-shirts med landets president. På en av dem sitter Donald Trump på en motorcykel, ackompanjerad av texten: ”Welcome to America. Speak English or get the hell out of here!”

Hur ser du på president Donald Trump i dag?

– Klimatrörelsen hade definitivt inte varit så stark som den är i dag om Hillary Clinton hade vunnit. Det är så många sociala tipping points som bidrar till ett långsamt uppvaknande. Det kan ju vara fel, men jag tror att man längre fram kommer att se valet av honom som en vändpunkt.