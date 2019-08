Greta Thunbergs båt har ankrat utanför New York

Resan över Atlanten har tagit drygt två veckor för Greta Thunberg, som rest tillsammans med sin pappa Svante Thunberg, den svenske filmfotografen Nathan Grossman och två besättningsmän. Hon har själv rapporterat från resan på Instagram och Twitter. Och både bilder och filmer visar att resan har varit både behaglig – och tuff med mycket hårda vindar.

Nu har Malizia II ankrat utanför New York, skriver Greta Thunberg till DN i ett sms. Båten ligger just nu vid Coney island, utanför Verrazano bridge. Tillsammans med de övriga resenärerna väntar hon nu på tull- och passkontroll. Därefter kommer båten att cirkulera utanför staden ytterligare en stund, för att invänta tidvattnet. Vattnet är just nu för lågt för att Malizia II ska kunna gå in i marinan.

Greta Thunberg reser till USA för att delta i ett FN-möte om klimatet i september. Hon har tidigare berättat för DN att hon därefter planerar att delta i FN:s årliga klimatkonferens COP25 i Santiago, Chile. Hon har valt segelbåt, för att minimera resans klimatavtryck. Greta Thunberg flyger inte.

Greta Thunbergs resväg över Atlanten: