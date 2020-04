Häktningsförhandling i Tom Hagen-fallet under onsdagen

Historien om Anne-Elisabeth Hagens försvinnande fick en oväntad vändning under tisdagen när Tom Hagen, hennes man, greps av polis utanför sin bostad. Då hade Anne-Elisabeth Hagen varit försvunnen i 18 månader utan några livstecken.

Åklagare kommer under häktningsförhandlingen, som äger rum i Nedre Romerike tingsrätt i Lillestrøm, att yrka att Tom Hagen ska häktas i fyra veckor.

Så sent som under onsdagsmorgonen besökte polis Tom Hagens personliga stuga på Kvitfjell, rapporterar Dagbladet. Man befann sig på platsen i ungefär en halvtimme utan att gå in i stugan.

– Vi är på plats för att kontrollera att allt är i sin ordning, sa polisen till Dagbladets reporter.

Enligt VG är en central fråga i polisens utredning att slå fast en tidslinje över vad som egentligen skedde den 31 oktober 2018, dagen när Anne-Elisabeth Hagen försvann.

Tom Hagen nekar till brott via sin advokat. Advokaten, Svein Holden, mötte pressen utanför tingsrätten.

– Jag måste vara ärlig och säga att man enligt min mening inte har särskilt starka grunder för att hålla honom häktad, sa Svein Holden.

Läs mer: Tom Hagen gripen – misstänks för mord eller medhjälp till mord på hustrun