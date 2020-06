Hälften av dödsfallen i covid-19 sker nu i Latinamerika

När pandemin nådde Mexiko med sina 130 miljoner invånare uppmanade landets president López Obrador befolkningen att gå på restaurang för att rädda ekonomin. Enligt officiell statistik har landet nu över 24.000 dödsfall, men oberoende undersökningar visar att det verkliga antalet kan vara minst det dubbla.

Vad som försvårar tolkningen av läget i Mexiko är att landets myndigheter valt att testa ytterst få personer – endast 1,6 person per smittad invånare, vilket kan jämföras med Danmark som genomfört 406 tester per smittad.

President López Obrador menar att han redan ”tämjt” viruset och att Mexiko håller på att platta ut sin kurva.

Även Brasilien har drabbats av en president som nonchalerar pandemins allvar. Efter USA är Brasilien nu världens mest drabbade land med 1,2 miljoner smittade och nästan 55.000 döda. President Bolsonaro menar att det inte finns något man kan göra åt smittan utan att man bör ”ta viruset som en man.”

Sedan sex veckor tillbaka står landets hälsodepartement utan hälsominister och styrs av en armégeneral som aldrig tidigare arbetat med hälsofrågor. Att Latinamerikas två största länder hamnat i händerna på populistiska presidenter kan få förödande konsekvenser.

Peru har agerat tvärtom och landets president Martin Vizcarra hyllas för att ha satt in rätt åtgärder vid rätt tid. Landet var det första på kontinenten att stänga sina gränser och förbjuda människor att lämna sina hem. Militären patrullerade gatorna och presidenten hotade med fängelse om någon bröt mot karantänsreglerna. Men viruset spelade ett spratt och Peru har ändå drabbats nästan lika hårt som sina grannländer. Hittills har omkring 8.500 avlidit i covid-19 i Peru.

En person avliden av covid-19 transporteras bort i Chiles huvudstad Santiago. Landet har drabbats hårt av coronaviruset. Foto: Martin Bernetti/AFP

Även Chile har råkat illa ut och är nu det land i Latinamerika med flest konstaterade smittade per capita. Enligt John Hopkins University är 1.260 personer per 100.000 invånare smittade. Det kan jämföras med Brasilien där 500 personer per 100.000 är smittade. De höga talen i Chile kan dock ha att göra med att chilenska myndigheter nyligen testat folk i betydligt större utsträckning än i Brasilien.

Vad som förvärrar läget i Latinamerika är den ekonomiska situationen. Ekonomer spår att pandemin kommer att leda till att kontinentens ekonomi minskar med 9 procent i år och slänga ut tiotals miljoner människor i fattigdom. En rapport från FN:s utvecklingsprogram UNDP visar att 65 procent av kvinnorna i städerna i Peru inte har ett fast arbete och 54 procent av männen i städerna arbetar inom den informella ekonomin. När de hårda karantänsreglerna infördes förlorade de sin inkomst.

Experter tror att de senaste 20 åren av progressiv utveckling kan gå förlorad.

Uruguays utrikesminister menar att Latinamerika står inför ett förlorat årtionde.

– Vi kommer att komma ur denna pandemi med skulder upp över öronen, säger Ernesto Talvi till Financial Times.

Uruguay är annars ett av undantagen på kontinenten med låga dödstal. Det kan bero på att landets statligt finansierade sjukvård fungerar väl, samt att landets invånare varit skötsamma och följt myndigheternas rekommendationer. På andra håll i Latinamerika har pandemin skapat förstörelse.