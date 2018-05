Han avslöjade misären i flyktinglägret

På en kulle bakom vägspärrar och stålportar på ön Manus breder containerbaracker ut sig. Hit, och till ett liknande läger på önationen Nauru, har Australien skickat samtliga flyktingar som anlänt till deras stränder med båt de senaste fem åren.

Det ursprungliga lägret stängdes i höstas, men omkring femhundra män finns fortfarande kvar.

Genom att neka flyktingarna tillträde till Australien ville man avskräcka andra från att göra samma resa. Statistiken pekar på att avskräckningstaktiken har fungerat. Från ett år till ett annat minskade antalet flyktingar från 20.000 till 200.

Detta har väckt intresse i flera länder i Europa: Österrike har nu en regering som förespråkar samma taktik. Och i Danmark ställde sig det största partiet, Socialdemokraterna, bakom den strategin i februari. Och Frankrikes tillvägagångssätt i Niger ses av vissa som ett steg i samma riktning.

De berättelser som läcker ut från Manus visar på en annan verklighet bakom siffrorna. Hundratals flyktingar har misshandlats, självmordsförsök sker var och varannan vecka, och folk har mutats för att återvända till krigszoner.

Amnesty international beskriver det som ett system av ”uträknad försummelse och grymhet”.

Behrouz Boochani tar en selfie med en av lokalinvånarna på en granö till Manus. Foto: Jonas Gratzer

Australien har gjort allt för att tysta uppmärksamheten. Man placerade lägren på avlägsna öar. Man har hindrat journalister tillträde och stiftat lagar med stränga straff mot visselblåsare.

Och i juni förra året kom regeringen och inblandade fängelseföretag överens med flyktingarnas advokater om att betala motsvarande 450 miljoner kronor för att slippa bemöta ett fall om fysisk och psykologisk skada på lägren i domstol.

Ändå har historierna sipprat ut och vuxit till landets största förlägenhet. Till stor del beror det på en 35-årig kurd vars långa hår och penetrerande gröna ögon fått somliga lägervakter på Manus att kalla honom för ”Jesus”.

Behrouz Boochani hukar snabbt bakom ett buskage vid strandkanten, med ett hårt grepp om sin mobiltelefon. Han vill fotografera demoleringen av det ursprungliga flyktinglägret på Manus. I fyra år var det hans hem, och än bär platsen på djupa minnen. Här har vänner till honom dött, här har han anordnat protester och hungerstrejker.

Här höll han och de då sex hundra andra flyktingarna ut i 23 dagar utan mat, vatten och el innan polis i november 2017 med våld flyttade dem till en ny anläggning. Behrouz Boochani dokumenterar inte av personliga skäl, utan journalistiska. I tre års tid har han producerat artiklar om situationen på Manus för några av Australiens största dagstidningar.

– Australien gjorde ett misstag då de fängslade en skribent, säger han med ett snett leende.

Behrouz Boochani med en av sina vänner på Manus. Foto: Jonas Gratzer

Boccani inledde sitt rapporterande med en insmugglad mobiltelefon. Han sålde kläder och cigaretter för att få råd, och började sedan bygga kontakter med australiska medier. Med jämna mellanrum gjorde vakterna räder och tog telefonen, så han fick börja om igen.

Om australiska journalister var ljumma till att uppmärksamma hans och de andras situation till en början vände det däremot snabbt. Ett halvår efter Behrouz Boochanis ankomst startade flyktingarna ett upplopp. En flykting dödades brutalt.

Konflikten tydliggjorde lägrets tuffa förhållanden. Flyktingarnaprotesterade mot brist på hygien, sjukvård, mat och, inte minst, respekt. I stället för den asylprocess de lovats, ställdes de inför ett hårt val: res tillbaka eller stanna i Papua Nya Guinea. Amnesty international kallade det en ”återvändnings­fokuserad miljö”.

Det var en behandling som chockade många. Ända in på 70-talet begränsade Australien tillträde för icke-européer, men sedan dess hade landet utvecklats till ett av världens mest mångkulturella, med ett generöst välkomnande av flyktingar.

År 2001 föll däremot ett helt pussel av faktorer på plats. Ett val, en konflikt kring båtmigranter, och 11:e september-attacken. Plötsligt fanns det brett stöd för hårda tag. Efter nästa regeringsskifte stängdes lägren, men bara för att öppnas igen då antalet båtflyktingar sköt i höjden på nytt.

I dag har frågan blivit något av politisk kryptonit – att vidröra den innebär risk för att förlora val. Trots att alla vet att politiken är dyr, ohållbar i längden och skadar landets internationella anseende. Därför finns nu hopp om att de sista flyktingarna ska lämna öarna.

USA:s president Donald Trump har inte backat från det avtal hans företrädare gjorde, det vill säga att ta emot 1.250 av de från början 2.000 männen, kvinnorna och barnen (de sistnämnda hålls på Nauru). Sedan september i fjol har 200 flyktingar tagits emot.

Behrouz Boochani tänder en av de självrullade cigaretter som upprepat slocknar i hans mungipa, och böjer sig sedan åter djupt över sin mobil.

Behrouz Boochani. Foto: Jonas Gratzer

Sedan Papua Nya Guineas högsta domstol beslutade att det var olagligt för Australien att fängsla män­niskor inom landets gränser har flyktingarna kunnat röra sig fritt på ön.

– Från ett fängelse där vi bara kallats vid nummer och måste köa i två timmar för en apelsin kom vi till en plats med fantastiskt vacker natur och exotisk kultur. Det gick knappt att förstå, säger Behrouz Boochani.

De flesta flyktingarna väljer dock att stanna i sängen. På grund av depression, men också av rädsla. Många har misshandlats.

Boochani har däremot tagit tillfället i akt att utvidga sitt arbete. Besöket vid det gamla lägret gav tillräckligt med material för åtminstone en tweet: Att demolerandet av lägret inte suddar ut historien av hundratals människors lidande. Snart har hans meddelande delats flera hundra gånger.

Förra året producerade Boochani en dokumentärfilm, vilken bland annat visades på Göteborgs filmfestival. Men hans riktiga kall, säger han, är författandet. Den 29:e maj släpper han sin debutroman, ”No friend but the mountains”.

Bland lokalbor riktas ilska mot både Australiens och Papua Nya Guineas regeringar. Vissa ser de motsvarande 2,7 miljarder kronor som Australien betalar landet som en muta, och pekar på att mindre än en tiondel av pengarna hamnar på Manus.

Många äcklas även av att Manus målats upp som ett ”helveteshål” för att avskräcka andra flyktingar. Paige West, antropolog på Columbia university och Barnard college i New York, har nyligen gjort en fältstudie vid lägret för ett längre arbete om framtidens migrationsutmaningar.

– Avtalet med Australien lyfter frågan om postkoloniala samhällen och stater kommer att tvingas av sina forna kolonisatörer att bära bördan av det globala flykting­problemet, säger hon.

Läs mer: Polis har stormat australiskt flyktingläger Tidslinje.Manuslägret Hösten 2001: Ett norskt skepp räddar nödställda flyktingar men nekas inträde till Australien. 9/11-attacken inträffar. Flyktingfrågan blir kärnfråga i det australiska valet. Lägren på Manus och Nauru öppnas. Våren 2008: Regeringsskifte och lägren stängs. November 2012: Lägren beslutas öppna igen i samband med ett nytt val. 2013: Antalet båtflyktingar når sin pik på 20.587 personer. 2014: Antalet båtflyktingar minskar till 160 personer. Februari 2014: En flykting dödas och över hundra skadas när vakter och lokalbor attackerar Manuslägret. Januari 2015: Flyktingar håller en två veckor lång hungerstrejk. April 2016: Papua Nya Guineas högsta domstol dömer att lägret är illegalt. April 2017: Soldater beskjuter lägret. Juni 2017: Australiens regering samt säkerhetsföretagen Transfield och G4S går med på att betala flyktingarna 450 miljoner kronor för att undvika att få sin skuld för deras lidande prövad i domstol. September 2017: USA accepterar en första grupp flyktingar. Oktober 2017: Lägret stängs, men sexhundra flyktingar vägrar lämna av rädsla för sin säkerhet. Mat, el och vatten klipps. November 2017: Polis flyttar flyktingarna med våld till nya läger intill staden.

Fakta.USA:s avtal med Australien President Obama kom överens med Australien om att ta emot 1250 av de flyktingar från ölägren. Donald Trump kallade först detta avtal dumt, men har nu accepterat ett par hundra flyktingar. Processen har närt stort hopp på Manus och Nauru, men innefattar inte samtliga som finns kvar. Nya Zealand har erbjudit sig att ta emot ytterligare 150 personer, men detta har avböjts av Australien som anser risken för stor att dessa människor sedan skulle kunna ta sig till Australien.