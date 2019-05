Han följs av 46 miljoner på Twitter – men hot och falska rykten präglar indiska valet

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Mer än 900 miljoner indier är röstberättigade och själva valprocessen är så omfattande att den tar fem veckor, sista valomgången är nu på söndag.

I det senaste valet 2014 vann den nuvarande premiärministern Narendra Modi och hans parti BJP en jordskredsseger. Enligt flera experter på indisk politik kan segern delvis förklaras av att de hade ett gigantiskt försprång i kampanjer på sociala medier.

– De har en strategisk kompetens som saknar motstycke i Indiens politiska historia, säger Ravi Agrawal, författare till boken ”India Connected” och redaktör på tidskriften Foreign Policy.

Modi och BJP möter dock hård kritik för att de nu ägnat sig åt kontroversiella kampanjmetoder, spridit vilseledande budskap och falska rykten, samt även tycks samarbeta med högerextrema grupper för organiserade trakasserier mot kritiker och journalister. Många experter varnar för att situationen förvärrats under årets val, i takt med att Indiens internetanvändare ökat explosionsartat.

– Om 2014 var det första valet i Indien där sociala medier hade stor betydelse så kan årets val bli det första där påhittade nyheter och falsk ryktesspridning har en avgörande betydelse, säger Ravi Agrawal.

Det är få länder i världen där den digitala revolutionen varit mer omfattande än i Indien.

På två decennier har de gått från omkring 20 miljoner internetanvändare till drygt en halv miljard. Nästa år beräknas mer än 700 miljoner indier ha tillgång till internet, de flesta enbart via mobiltelefonen.

BJP-supportrar håller upp sina mobiltelefoner under Modis valkampanj i december 2018. Foto: Himanshu Vyas/Hindustan Times/TT

Den genomsnittlige mobiltelefonanvändaren i Indien konsumerar redan mer mobildata per månad än den genomsnittliga användaren i Europa.

– Det är en unik situation eftersom vi har hundratals miljoner väljare som precis börjat använda internet och som inte alltid har utvecklat en digital läskunnighet, säger Ravi Agrawal.

Enligt Apar Gupta på Internet Freedom Foundation har miljontals indiska väljare mötts av påhittade nyhetskampanjer och vilseledande propaganda som hetsar upp våld mot muslimer och religiösa minoriteter. I synnerhet har det Facebookägda kommunikationsprogrammet Whatsapp ett oerhört inflytande, där det är svårt att kontrollera spridningen av hot och trakasserier eftersom meddelanden är privata.

Flera experter menar att lndiens ingrodda sociala hierarkier gör landets demokrati särskilt sårbar för den sortens polariserande och kontroversiella budskap som ofta sprids snabbt på sociala medier.

Narendra Modis kritiker anser att han själv har uppmuntrat, snarare än att försökt tämja, utvecklingen mot ett hårdare tonläge i sociala medier. Hans eget Twitter-konto, med 46 miljoner följare, kan vara det mäktigaste politiska kontot i världen, i konkurrens med Donald Trump. Där har han ofta, precis som Trump och hans familj, delat kontroversiella budskap från extrema nationalister.

Narendra Modi håller upp BJP:s partisymbol och tar en selfie. Foto: Ajit Solanki/AP

2014 vann Narendra Modi valet genom att fokusera på ekonomiska löften. Varje hem skulle snart ha en toalett, varje hand skulle hålla i en smartphone. Fattigdomen skulle i princip försvinna och en miljon nya jobb skapas varje månad.

Trots en stadig tillväxt runt 6 procent har dessa löften inte uppfyllts. Arbetslösheten slog rekord 2017 och lär ha bidragit till BJP:s motgångar i lokalvalen. När järnvägsmyndigheten nyligen annonserade efter 90 000 nya anställda fick de 62 miljoner ansökningar.

Under valkampanjen har Modi fokuserat på en utpräglat hindunationalistisk agenda, med demonisering av motståndaren kongresspartiet och tydliga försök att så split mellan hinduer och muslimer. Modi har själv beskrivit sina rivaler i kongresspartiet som ”ett parti för muslimer” och anklagar deras ledare för att vara mer angelägna om Pakistan än Indiens välbefinnande.

Just Modis kontroversiella budskap kan förklara framgångarna på sociala medier. En mängd forskning de senaste åren har visat hur plattformar som Youtube, Twitter och Facebook gynnar populism och politisk extremism, genom att lyfta upp de budskap som skapar mest engagemang, i form av exempelvis kommentarer och delningar.

Modi och BJP insåg tidigare än de flesta populistiska ledare hur de kunde nyttja dessa plattformar.

– Modi insåg framför allt att sociala medier gynnar en politisk miljö där person är viktigare än politik. Många av Indiens politiska partier skapades kring en specifik sakpolitisk fråga eller ideologi, men efter sociala mediers genomslag har det blivit svårare att kommunicera sakpolitik. Så vi har fått valkampanjer som mer påminner om amerikanska presidentval. I det här valet är det inte BJP mot kongresspartiet, utan det är Modi mot Rahul Gandhi, säger Ravi Agrawal.

Swati Chaturvedi, journalist och författare till boken ”I am a troll”. Foto: Ben Stansall/AFP

I journalisten Swati Chaturvedis bok ”I am a troll” skildrar hon hur BJP:s digitala chefsstrateg Arvind Gupta har skapat en av världens mest effektiva och aggressiva digitala kampanjer. Gupta har bildat BJP:s så kallade IT Cell, en löst organiserad digital grupp, som styrs från högkvarteret på 11 Ashoka Road i New Delhi men samarbetar med aktörer över hela landet, såväl som globalt.

Chaturvedi hävdar att högkvarteret koordinerat kampanjbudskap och organiserade trollmetoder med högerextremister och troll. Enligt en intervju med den avhoppade BJP-strategen Sadhavi Khosla har BJP:s IT Cell dagligen fått instruktioner från Gupta om att trakassera eller håna politiska motståndare eller journalister som skrivit kritiska artiklar om Modi.

Ofta uppmuntrades de att sprida grova personangrepp, mot etablerade politiker och journalister. Efter att Chaturvedi publicerade sin bok har hon själv blivit föremål för organiserade trakasserier på sociala medier. Vid ett tillfälle avbokade Sveriges ambassad i New Delhi henne från att delta vid en paneldiskussion om digitala trollkampanjer, eftersom hotbilden mot henne bedömdes vara allvarlig.

BJP är inte ensamma om att använda sig av kontroversiella budskap i sociala medier. Även kongresspartiet har varit inblandade i en rad skandaler under valkampanjen, där de tycks göra ivriga försök att komma ikapp BJP när det gäller vilseledande kampanjer i sociala medier.

Facebook tvingades nyligen stänga av 1100 indiska konton som aktivt spred vilseledande information inför valet. 700 av dem tillhörde kongresspartiet. Men enligt flera experter sticker BJP ut när det gäller konsekventa trakasserier och hån av politiska motståndare.

Inför valet har de framför allt ägnat sig åt personangrepp på Modis främsta rival om premiärministerposten, Rahul Gandhi, som i Twitter-inlägg och virala videor från konton kopplade till BJP hånas för allt från sin dialekt till påstådd korruption.

Partiet BJP:s sida på Facebook. Facebook och Twitter har lovat förbättra bevakningen av vilseledande och skadliga budskap på plattformarna under det indiska valet. Foto: Manish Swarup/AP

Facebook och Twitter har lovat förbättra bevakningen av vilseledande och skadliga budskap på plattformarna under valet, men under våren har Facebook tvingats plocka bort mängder av påhittade eller manipulerade videor, som visat bland annat våld mot muslimer, felaktig information om indisk militär och striderna mellan Indien och Pakistan.

Facebook i Indien insisterar ändå på att deras plattformar, inklusive Whatsapp och Instagram, främst används för goda och konstruktiva ändamål.

– Facebook förblir en plattform där goda idéer, bra berättelser och funderingar delas och sprids, säger Shivnath Thukral, Facebooks chef för public policy i Indien, i en intervju med CNN.