Handtvätt och avstånd när skolor öppnar i världen

Tyskland

Noggrann handtvätt, ett ordentligt avstånd till skolkamraterna och munskydd på. Det har varit ledorden när tyska skolor öppnat stegvis under de senaste veckorna. Reglerna skiljer sig något åt mellan delstaterna, men på de flesta håll har elever ur de äldre årskurserna redan fått återvända till skolbänken. De anses vara mogna nog att kunna sköta hygien och hålla social distans. Planen är att de flesta skolelever snart ska undervisas som vanligt – förutsatt att inte smittspridningen tar fart på nytt.

Däremot dröjer det till sommaren innan förskolorna kan hålla öppet som vanligt, meddelade Tysklands familjeminister, Franziska Giffey i veckan.

Att det på många håll varit tillåtet att öppna ölhallar – men inte låta barnen gå till förskolan – har vållat viss debatt.

Även om Tysklands smittskyddsinstitut, RKI, avrått från masstestning av elever och skolpersonal erbjuder vissa skolor regelbundna test.

Markeringar för social distansering spejas på en skolgård i Frankrike. Foto: Mehdi Fedouach/AFP

Frankrike

En meters social distansering i klassrummen, handtvätt eller handsprit efter varje aktivitet, lärare i munskydd och lek i ensamhet på skolgårdar där särskilda ”lekrutor” målats på marken för att skilja barnen åt. Så ser den nya verkligheten ut i franska förskolor och lågstadieskolor, som nu gradvis tillåts öppna efter åtta veckor av utegångsförbud.

Många föräldrar är oroliga för att barnen ska smittas och att andra familjemedlemmar ska insjukna. Från den politiska oppositionen, såväl höger som vänster om Emmanuel Macron, kommer kritik mot öppnandet.

De föräldrar som vill får under en övergångsperiod ge undervisning i hemmet. Myndigheterna har också infört en maxgräns på 10 elever per grupp på förskolor och 15 elever per lågstadieklass.

Högstadieskolor och gymnasier är stängda tills vidare. Munskydd kommer troligen att bli obligatoriskt för äldre elever när de får återvända, att döma av ett 64-sidigt dokument med nya regler och rekommendationer som utbildningsdepartementet skickat ut till lärare och målsmän.

Avskärmning i ett klassrum i Kina. Foto: Xinhua/Sipa USA

Kina

Appar som bevisar att eleven är frisk, bänkar som är tydligt avskärmade från varandra och feberkontroller. I Kina är återgången till skolan omgärdad av stora försiktighetsåtgärder.

I de flesta provinser är det än så länge bara elever i sista året på gymnasiet som har fått återgå till skolan. Men från och med 8 juni ska de flesta elever vara tillbaka vid skolbänken.

Fast inget är som vanligt. I Peking måste exempelvis de som går tillbaka till skolan fylla i en rad hälsouppgifter i en app. Endast de som är vid god hälsa välkomnas. Vissa skolor kräver dessutom att eleverna testas för covid-19 innan de släpps in i skolan.

En del skolor ger även eleverna en personlig termometer och uppmanas att ta tempen två gånger per dag när de befinner sig i skolan. En annan förändring är att lunchen i en del skolor numera intas i klassrummet, ibland med plastskärmar mellan eleverna. Under lunchen är det också tillåtet för eleverna att ta av sig de annars obligatoriska munskydden.

